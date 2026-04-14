ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધના ભણકારા? જાણો હવે કોણ કોની સાથે ઊભું રહેશે; અમેરિકા-ઈરાન સાથે કોણ?

US-Iran War: ઇસ્લામાબાદ શાંતિ વાર્તાની નિષ્ફળતા અને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝની અમેરિકા દ્વારા નાકેબંધીએ દુનિયાને ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધના ઉંબરે લાવીને ઊભું કરી દીધું છે. વૈશ્વિક શક્તિઓનું બે સ્પષ્ટ જૂથોમાં વહેંચાવું અને ઓઈલ પુરવઠો ઠપ થવો એ મોટા સંકટનો સંકેત છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 14, 2026, 11:16 PM IST
  • અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે શાંતિ વાટાઘાટો નિષ્ફળ
  • બે ભાગમાં વહેંચાઈ રહી છે દુનિયા 
  • હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થતા તેલ સંકટ અને પરમાણુ યુદ્ધનો ખતરો!

US-Iran War: દુનિયાના સૌથી મહત્વપૂર્ણ સમુદ્રી માર્ગ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ પર અમેરિકાની નેવીની સંપૂર્ણ નાકેબંધીએ વૈશ્વિક મહાયુદ્ધની આશંકા તેજ કરી દીધી છે. ઇસ્લામાબાદમાં અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિનો છેલ્લો પ્રયાસ નિષ્ફળ ગયા બાદ હવે કૂટનીતિનું સ્થાન મિસાઈલોએ લઈ લીધું છે. જે માર્ગ પરથી દુનિયાનું 20 ટકા ક્રૂડ ઓઈલ પસાર થાય છે, ત્યાં યુદ્ધની ચિંગારી ભડકવી એ માત્ર મિડલ ઈસ્ટનું સંકટ નથી, પરંતુ તે સીધી રીતે ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધનું એલાર્મ છે.

શાંતિ વાતચીતની નિષ્ફળતા અને નાકેબંધી
12 એપ્રિલ 2026ના રોજ ઇસ્લામાબાદમાં અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે આયોજિત શાંતિ વાતચીત કોઈ નક્કર પરિણામ વિના સમાપ્ત થઈ. આ નિષ્ફળતાના તરત જ બાદ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં ઈરાની બંદરો પર 'ટોટલ મેરીટાઇમ બ્લોકેડ' એટલે કે સંપૂર્ણ સમુદ્રી નાકેબંધીનો કડક આદેશ જાહેર કર્યો છે. અમેરિકાની નેવી આ દરિયાઈ માર્ગને ચારેતરફથી ઘેરી લીધો છે, જેને વૈશ્વિક અર્થતંત્રની જીવનરેખા માનવામાં આવે છે. આ પગલાથી માત્ર ઈરાનની અર્થવ્યવસ્થા પર સીધો પ્રહાર થયો નથી, પરંતુ સમગ્ર દુનિયામાં ઉર્જા સંકટ અને ઓઈલના ભાવમાં બેફામ વધારાનો ખતરો પેદા થયો છે.

અમેરિકા આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર એકલું
રસપ્રદ વાત એ છે કે, પાછલા ખાડી યુદ્ધોથી વિપરીત આ વખતે અમેરિકા આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર મોટાભાગે એકલું દેખાઈ રહ્યું છે. નાટો (NATO)ના પ્રમુખ સહયોગી દેશો જેવા કે જર્મની, ઇટાલ અને સ્પેને આ વખતે પોતાની નૌસેના મોકલવાની સ્પષ્ટ મનાઈ કરી દીધી છે. આ યુરોપિયન દેશોને ડર છે કે યુદ્ધની સ્થિતિમાં તેમની ઉર્જા જરૂરિયાતો પૂરી થઈ શકશે નહીં અને મોંઘવારી કાબૂ બહાર જશે. હાલમાં માત્ર ઈઝરાયેલ અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) જ અમેરિકા સાથે સક્રિય લશ્કરી સંકલન કરી રહ્યા છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં પણ રશિયા અને ચીનના વીટોને કારણે અમેરિકાને આ કાર્યવાહીની કાનૂની મંજૂરી મળી શકી નથી.

ઈરાનનો વળતો પ્રહાર અને પરમાણુ ખતરો
ઈરાને આ નાકેબંધીને 'સમુદ્રી લૂંટ' ગણાવી છે અને પોતાની 'રેડ લાઇન' સ્પષ્ટ કરી દીધી છે. નિષ્ણાતો માને છે કે, જો આર્થિક દબાણ અસહ્ય બનશે, તો ઈરાન પરમાણુ અપ્રસાર સંધિ (NPT)ની શરતોમાંથી બહાર નીકળીને યુરેનિયમ સંવર્ધનને 90 ટકા સુધી વધારી શકે છે. આ પગલું સીધું પરમાણુ યુદ્ધને આમંત્રણ આપવા જેવું હશે. આ ઉપરાંત ઈરાનનું 'એક્સિસ ઓફ રેઝિસ્ટન્સ' જેમાં હિઝબુલ્લાહ, હૂતી અને ઈરાકી મિલિશિયા સામેલ છે, તે હવે સંપૂર્ણ રીતે સક્રિય થઈ ગયા છે. તેઓ આ વિસ્તારમાં હાજર દરેક અમેરિકન ઠેકાણાને નિશાન બનાવવાની તૈયારીમાં છે, જેનાથી યુદ્ધ અનેક મોરચે ફેલાઈ શકે છે.

બે જૂથોમાં વહેંચાતી દુનિયા
જો આ તણાવ મહાયુદ્ધમાં ફેરવાય છે, તો દુનિયા સ્પષ્ટપણે બે જૂથોમાં વહેંચાયેલી જોવા મળશે. અમેરિકન જૂથમાં બ્રિટન, ફ્રાન્સ, જાપાન, દક્ષિણ કોરિયા, ઓસ્ટ્રેલિયા અને કેનેડા જેવા દેશો સામેલ થઈ શકે છે, જે પશ્ચિમી લોકશાહી અને જૂની આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવસ્થાને બચાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. બીજી તરફ ઈરાનના સમર્થનમાં રશિયા, ચીન અને ઉત્તર કોરિયા જેવી શક્તિઓ ઉભી રહી શકે છે. આ દેશો લાંબા સમયથી અમેરિકાના વર્ચસ્વને પડકારવાની ફિરાકમાં છે. આ વખતે પાકિસ્તાનની સ્થિતિ પણ મહત્વપૂર્ણ રહેશે, જેનો ઝુકાવ અમેરિકાને બદલે તેના વ્યૂહાત્મક ભાગીદાર ચીન અને પાડોશી ઈરાન તરફ હોઈ શકે છે.

સાયબર યુદ્ધ અને ડિજિટલ પર્લ હાર્બર
ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધનો ખતરો માત્ર મિસાઈલો અને જહાજો પૂરતો મર્યાદિત નથી. રક્ષા નિષ્ણાતો 'ડિજિટલ પર્લ હાર્બર'ની ચેતવણી આપી રહ્યા છે. ઈરાન સમર્થિત સાયબર સંગઠનો પશ્ચિમી દેશોની બેન્કિંગ સિસ્ટમ, પાવર ગ્રીડ અને સંચાર વ્યવસ્થાને સંપૂર્ણપણે ઠપ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. એક તરફ જ્યાં સમુદ્રમાં જહાજોને રોકવામાં આવી રહ્યા છે, ત્યાં બીજી તરફ ડિજિટલ સ્પેસમાં અદ્રશ્ય યુદ્ધ શરૂ થઈ ચૂક્યું છે. આ હાઇબ્રિડ વોરફેર સમગ્ર દુનિયાની સામાજિક અને આર્થિક સ્થિરતાને મિનિટોમાં ખતમ કરી શકે છે.

આર્થિક મહાવિનાશના સંકેતો
નિષ્ણાતોના મતે, અમેરિકા માટે આ લાંબી નાકેબંધીનો ખર્ચ ઉઠાવવો અત્યંત મોંઘો સાબિત થઈ રહ્યો છે, જે ટ્રિલિયન ડોલર સુધી પહોંચી શકે છે. જો સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ લાંબા સમય સુધી બંધ રહેશે, તો આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર માર્ગો સંપૂર્ણપણે ઠપ થઈ જશે. ગ્લોબલ સાઉથના દેશો, જેઓ પહેલેથી જ દેવા અને મોંઘવારીથી ઝઝૂમી રહ્યા છે, તેઓ આ યુદ્ધની સૌથી મોટી કિંમત ચૂકવશે. આ સંઘર્ષ હવે માત્ર બે દેશોની આંતરિક લડાઈ રહ્યો નથી, પરંતુ તે એક વૈશ્વિક તબાહીનો પ્રારંભિક તબક્કો હોવાનું જણાય છે, જ્યાં દરેક ડગલું વિનાશ તરફ વધી રહ્યું છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

