ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધના ભણકારા! 48 કલાકમાં ત્રણ NATO દેશો પર ઈરાનનો હુમલો, ફ્રાન્સે આપી ચેતવણી
Middle East War: છેલ્લા 48 કલાકમાં ઈરાન અને તેના સાથી લશ્કરી જૂથોએ ત્રણ નાટો સભ્ય દેશો ફ્રાન્સ, ઇટલી અને તુર્કીના આર્મી બેઝને સીધા નિશાન બનાવ્યા છે. આ હુમલાઓએ માત્ર પ્રાદેશિક તણાવને ગંભીર સ્તરે વધારી દીધો નથી, પરંતુ ઉત્તર એટલાન્ટિક સંધિ સંગઠન (NATO) આ યુદ્ધમાં સીધી પ્રવેશ કરી શકે છે તેવી આશંકા પણ વધારી દીધી છે.
- ઈરાને ફ્રાન્સ, ઈટલી અને તુર્કીના આર્મી બેઝને બનાવ્યા નિશાન
- ઈરાનના હુમલામાં એક ફ્રેન્ચ સૈનિકનું મોત, અન્ય 6 ઘાયલ
- તુર્કીમાં આર્મી બેઝ પર મિસાઈલ-ડ્રોન હુમલાથી સેના હાઈ એલર્ટ પર
Middle East War: મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલ યુદ્ધ હવે એક એવા તબક્કમાં પહોંચી ગયું છે, જ્યાં વિશ્વ યુદ્ધના ભણકારા સંભળાવા લાગ્યા છે. છેલ્લા 48 કલાકમાં ઈરાન અને તેના સાથી લશ્કરી જૂથોએ ત્રણ NATO સભ્ય દેશો ફ્રાન્સ, ઇટલી અને તુર્કીના આર્મી બેઝને સીધા નિશાન બનાવ્યા છે. આ હુમલાઓએ માત્ર પ્રાદેશિક તણાવને ચરમસીમાએ પહોંચાડ્યો નથી, પરંતુ ઉત્તર એટલાન્ટિક સંધિ સંગઠન (NATO) પણ આ યુદ્ધમાં સીધા જ સામેલ થઈ શકે છે તેવી આશંકા વધારી છે.
મળતી માહિતી અનુસાર, ઇરાકના કુર્દીસ્તાન ક્ષેત્રમાં સ્થિત આર્મી બેઝ અને તુર્કીના એક મહત્ત્વના એરબેઝને મિસાઇલ અને ડ્રોન હુમલામાં નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. આ ઘટનાઓ બાદ NATO દેશોમાં ચિંતા વધી ગઈ છે અને સુરક્ષા પગલાં કડક કરવામાં આવ્યા છે.
એરબિલમાં ફ્રેન્ચ સૈનિકનું મોત
સૌથી ગંભીર ઘટના ઇરાકના એરબિલ નજીક બની હતી, જ્યાં ઈરાન સમર્થિત લશ્કર દ્વારા કરવામાં આવેલા ડ્રોન હુમલામાં એક ફ્રેન્ચ સૈનિકનું મોત થયું. ફ્રેન્ચ સેના અનુસાર, એરબિલથી લગભગ 40કિલોમીટર દૂર એક તાલીમ કેન્દ્રમાં સૈનિક કુર્દ દળોને ISIS સામેની લડાઈ માટે તાલીમ આપી રહ્યો હતો. આ દરમિયાન ડ્રોન હુમલો થયો.
આ હુમલામાં ફ્રેન્ચ આર્મી ઓફિસર અર્નો ફ્રેયનનું મોત થયું, જ્યારે ઓછામાં ઓછા 6 અન્ય સૈનિકો ઘાયલ થયા હોવાના અહેવાલ છે. આ ઘટના બાદ ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોને કડક નિંદા કરતા કહ્યું કે, આતંકવાદ સામે લડી રહેલા સૈનિકો પર હુમલા અસ્વીકાર્ય છે અને તેના માટે જવાબદાર લોકોન જવાબ આપવો પડશે.
ઇટાલિયન આર્મી બેઝ પર પણ હુમલો
આ દરમિયાન ઇરાકના એરબિેલમાં જ એક અન્ય આર્મી બેઝને પણ નિશાન બનાવવામાં આવ્યું, જ્યાં ઇટાલિયન સૈનિકો તૈનાત છે. મિસાઇલ હુમલામાં બેઝની આસપાસ વિસ્ફોટ થયા, જો કે પ્રારંભિક રિપોર્ટ અનુસાર, આમાં કોઈને ઈજા થઈ હોવાના કોઈ અહેવાલ નથી. સૈન્ય અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ હુમલો પણ ઈરાન સમર્થિત જૂથો દ્વારા કરવામાં આવ્યો હોવાનું માનવામાં આવે છે. આ હુમલાએ ઇરાકમાં તૈનાત NATO દેશોની સેના માટે ખતરાની ઘંટડી છે.
તુર્કીના ઇન્સિર્લિક એર બેઝ પર મિસાઇલ હુમલો
ત્રીજો હુમલો તુર્કીના પ્રખ્યાત ઇન્સિર્લિક એર બેઝ પર કરવામાં આવ્યો. આ બેઝ NATO માટે વ્યૂહાત્મક રીતે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે અને અહીં અમેરિકા તથા સહયોગી સેનાઓની હાજર હોય છે. રિપોર્ટ અનુસાર, ઇરાન દ્વારા છોડવામાં આવેલી મિસાઇલને NATOની એર ડિફેન્સ સિસ્ટમએ હવામાં જ અટકાવવામાં આવી હતી, જેના કારણે મોટું નુકસાન થયું નથી. જો કે, આ ઘટનાએ સમગ્ર પ્રદેશમાં સુરક્ષા એલર્ટ વધારી દીધું છે.
આ યુદ્ધ દરમિયાન અમેરિકાની આર્મી વિમાનો સાથે જોડાયેલી ઘટનાઓ પણ સામે આવી છે. અમેરિકાના એક કાર્ગો વિમાને ઇઝરાયલના બેન ગુરિયન એરપોર્ટ પર ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ કર્યું. વિમાનની ટેલ ક્ષતિગ્રસ્ત જોવા મળી, જો કે, નુકસાનના કારણ અથવા તેમાં રહેલા કાર્ગોના સંદર્ભમાં કોઈ સત્તાવાર માહિતી જાહેર કરવામાં આવી નથી. અમેરિકાની સેનાના બોઇંગ KC-135 સ્ટ્રેટોટેન્કર વિમાન પશ્ચિમ ઇરાકમાં ક્રેશની પુષ્ટિ થઈ છે. અમેરિકાની સેન્ટ્રલ કમાન્ડ અનુસાર, વિમાનમાં સવાર 6 લોકોમાંથી ચારના મોત થયા છે, જ્યારે બાકીના બેની શોધ ચાલુ છે.
અમેરિકાએ સ્પષ્ટતા કર્યું કે, આ ક્રેશ દુશ્મનના ગોળીબારનું પરિણામ નથી. જો કે, ઇરાકમાં સક્રિય ઇરાન સમર્થિત જૂથોએ દાવો કર્યો હતો કે, તેમણે અમેરિકાના વિમાનને તોડી પાડ્યું છે.
