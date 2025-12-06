આખરે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને મળ્યો 'શાંતિ પુરસ્કાર', એટલા ખુશ...કે પોતે જ પહેરી લીધો મેડલ
સતત નોબલ શાંતિ પુરસ્કારની માંગણી કરતા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને આખરે શાંતિ પુરસ્કાર મળ્યો ખરો, જાણો કોણે આપ્યો.....જાણો તમામ વિગતો.
નોબેલ શાંતિ પુરસ્કારની સતત માંગણી કરી રહેલા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને નોબલ તો ન મળ્યો પરંતુ ફીફાનો શાંતિ પુરસ્કાર જરૂર મળી ગયો. ફૂટબોલની વૈશ્વિક સંસ્થા (FIFA)એ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને પોતાના નવા ફીફી શાંતિ પુરસ્કારથી સન્માનિત કર્યા છે. આ પુરસ્કાર ખેલથી અલગ વૈશ્વિક શાંતિને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવ્યો છે અને ટ્રમ્પ તેના પ્રથમ વિજેતા છે.
ફીફાએ કેમ આપ્યો આ શાંતિ પુરસ્કાર
ડોનાલ્ડ ટ્ર્મ્પના નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર માટેનો પ્રેમ કોઈથી અજાણ્યો નથી. એવું માનવામાં આવી રહ્યું હતું કે ફીફા દ્વારા આ વર્ષથી શરૂ થઈ રહેલો શાંતિ પુરસ્કાર ટ્રમ્પને જ મળશે. આમ પણ ફીફાના વર્તમાન અધ્યક્ષ જિયાની ફિન્ફેટિનો ટ્રમ્પના નીકટના ગણાય છે. તેઓ અનેકવાર ખુલ્લેઆમ એવું કહી ચૂક્યા છે કે ગાઝા સંઘર્ષમાં યુદ્ધવિરામ કરાવવા બદલ ટ્રમ્પને નોબલનો શાંતિ પુરસ્કાર મળવો જ જોઈએ.
ફીફાના આગામી વિશ્વકપ માટે આયોજિત કરાયેલા એક કાર્યક્રમમાં જિયાનીએ અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિનું સ્વાગત કરતા ટ્રમ્પને આ પુરસ્કાર આપવાની જાહેરાત કરી. તેમણે કહ્યું કે, આ તમારા માટે એક સુંદર મેડલ છે જેને તમે જ્યાં ઈચ્છો ત્યાં પહેરી શકો છો. ત્યારબાદ ટ્રમ્પે તરત જ તે પોતાના ગળામાં નાખી દીધો. આ સાથે જ ટ્રમ્પને એક સર્ટિફિકેટ પણ આપવામાં આવ્યું, જેમાં ટ્રમ્પને દુનિયામાં શાંતિ અને એક્તા વધારવામાં યોગદાન આપનારા ગણાવવામાં આવ્યા.
આ ઉપરાંત જિયાનીએ ટ્રમ્પને એક સોનાની ટ્રોફી પણ ભેટ કરી. જેમાં આગળ ટ્રમ્પનું નામ લખેલું હતું. તેમણે કહ્યું કે, તમે આ શાંતિ પુરસ્કારના યોગ્ય છો. તમારી કોશિશો અને સિદ્ધો માટે.
ફીફા શાંતિ પુરસ્કાર મળ્યા બાદ ટ્રમ્પ ખુબ ઉત્સાહિત નજરે ચડ્યા. તેમણે કહ્યું કે, આ મારા જીવનના સૌથી મોટા સન્માનમાંથી એક છે. ત્યારબાદ તેમણે પોતાના પરિવાર, ખાસ કરીને પત્ની મેલાનિયા ટ્રમ્પનો આભાર માન્યો અને મેજબાન દેશો કેનેડા અને મેક્સિકોના નેતાઓની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે આ ત્રણેય દેશો માટે સારું રહેશે.
