પહેલા શાહબાઝ અને મુનીરને અમેરિકા બોલાવી જમાડ્યા, પછી ટ્રમ્પે બનાવી દીધા 'મૂર્ખ' ! ગાઝા પ્લાન પર ફસાઈ ગયું પાકિસ્તાન?

Trump Gaza Peace Plan: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પાકિસ્તાનના પીએમ શાહબાઝ શરીફ અને આર્મી ચીફ અસીમ મુનીરને વ્હાઇટ હાઉસમાં આમંત્રણ આપ્યું, તેમની સાથે સારૂ વર્તન કર્યું, બેઠકો કરી, તેમની પ્રશંસા કરી અને ગાઝા શાંતિ યોજના માટે પાકિસ્તાનનો 100% ટેકો પણ મેળવ્યો. આનાથી પાકિસ્તાનમાં હોબાળો મચી ગયો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 01, 2025, 11:29 AM IST

Trump Gaza Peace Plan: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગાઝામાં શાંતિ સ્થાપિત કરવા માટે 20-મુદાની યોજના રજૂ કરી. પાકિસ્તાની સરકારે ખુશીથી અમેરિકા સાથે સંમતિ આપી અને ટ્રમ્પની યોજનાને 100% ટેકો આપ્યો. પરિણામે, પાકિસ્તાની જનતા અને સરકાર બંને દગો અનુભવે છે. ચાલો સમજીએ કે ટ્રમ્પે શાહબાઝ અને મુનીરને કેવી રીતે મૂર્ખ બનાવ્યા છે.

શું પાકિસ્તાન ગાઝા યોજના પર અટવાયું છે?

ટ્રમ્પની ગાઝા શાંતિ યોજનાને ટેકો આપીને, પાકિસ્તાને પોતાને મુશ્કેલ સ્થિતિમાં મૂકી દીધું છે. પીએમ શાહબાઝ શરીફે યોજનાની પ્રશંસા કરી છે, પરંતુ ઘરમાં ભારે વિરોધનો સામનો કરી રહ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર લોકો તેને પેલેસ્ટાઇન સાથે વિશ્વાસઘાત કહી રહ્યા છે, જ્યારે વિપક્ષી નેતાઓ તેને પાકિસ્તાની નીતિનું પલટવાર કહી રહ્યા છે. આ પછી, પાકિસ્તાની સરકાર હવે સ્પષ્ટતા જાહેર કરી રહી છે.

અમેરિકાની યોજના, પાકિસ્તાનની નહીં

જીઓ ન્યૂઝ અનુસાર, વિદેશ પ્રધાન ઇશાક ડારે મંગળવારે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ગાઝા પર યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની 20-મુદ્દાની યોજના અમારો દસ્તાવેજ નથી. ડારે કહ્યું કે એક મુસ્લિમ દેશ તરીકે અને ગાઝાના લોકો પ્રત્યેના પ્રેમને કારણે, અમે ટ્રમ્પની યોજનાને કેટલાક સૂચનો રજૂ કર્યા છે, જેનો તાત્કાલિક ઉદ્દેશ્ય યુદ્ધવિરામ સુનિશ્ચિત કરવાનો, રક્તપાત બંધ કરવાનો, માનવતાવાદી સહાયનો પ્રવાહ ચાલુ રાખવાનો અને બળજબરીથી વિસ્થાપનનો અંત લાવવાનો છે. આનો અર્થ એ છે કે આ યોજના પાકિસ્તાનની નથી, પરંતુ સંપૂર્ણપણે ટ્રમ્પની છે.

પાકિસ્તાનના બધા સૂચનો સ્વીકારવામાં આવ્યા ન હતા

સૌથી અગત્યનું, ડારે નિર્દેશ કર્યો હતો કે આ યોજનામાં પાકિસ્તાનના બધા સૂચનો અમેરિકા દ્વારા સ્વીકારવામાં આવ્યા ન હતા. ડારે વધુમાં સમજાવ્યું કે અમારી સાથે આઠ અન્ય દેશો ગયા અઠવાડિયે ન્યૂયોર્કમાં ટ્રમ્પને મળ્યા હતા. તેમનો ઉદ્દેશ્ય ગાઝામાં શાંતિ લાવવાનો હતો. એટલા માટે મુસ્લિમ નેતાઓ અને ટ્રમ્પ વચ્ચેની મુલાકાત સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભા સત્રની બાજુમાં થઈ હતી, જ્યાં યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ ગાઝામાં ઇઝરાયલની કાર્યવાહીને સમાપ્ત કરવાની તેમની યોજનાની ચર્ચા કરી હતી. આ બેઠકમાં પાકિસ્તાન, સાઉદી અરેબિયા, કતર, સંયુક્ત અરબ અમીરાત, ઇજિપ્ત, જોર્ડન, તુર્કી અને ઇન્ડોનેશિયાના નેતાઓ હાજર રહ્યા હતા.

સરકારે સ્પષ્ટતા કરી

આ પછી, જ્યારે ટ્રમ્પે સંયુક્ત પત્રકાર પરિષદમાં નેતન્યાહૂની 20-મુદ્દાની યોજના સાથે સંમતિની જાહેરાત કરી અને ખાસ કરીને વડા પ્રધાન શાહબાઝ અને આર્મી ચીફ અસીમ મુનીરનો તેમના સમર્થન બદલ આભાર માન્યો, ત્યારે પાકિસ્તાનમાં વ્યાપક વિરોધ થયો. સોશિયલ મીડિયા પર વ્યાપક વિરોધ થયો છે. પાકિસ્તાના યુઝર્સ ટ્રમ્પની યોજનાની આકરી ટીકા કરી છે, તેને ઇઝરાયલને કાયદેસર બનાવવાનો પ્રયાસ ગણાવ્યો છે.

વધી રહી છે ટીકા

લોકો કહી રહ્યા છે કે પાકિસ્તાને વોશિંગ્ટનને ખુશ કરવા માટે પેલેસ્ટાઇનનો ત્યાગ કર્યો છે. પાકિસ્તાની જનતા ટ્રમ્પની યોજનાને સમર્થન આપવાને વિશ્વાસઘાત ગણાવી રહી છે અને શાહબાઝને દેશદ્રોહી ગણાવી રહી છે. એકંદરે, આ સમર્થનથી પાકિસ્તાનના સ્થાનિક રાજકારણને ફટકો પડ્યો છે. આ વિરોધ એટલો તીવ્ર છે કે સરકારની છબી ખરડાઈ રહી છે અને પેલેસ્ટાઇનના સમર્થકો તેને પાકિસ્તાન સરકારની મોટી ભૂલ કહી રહ્યા છે.

