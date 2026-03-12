Prev
મોતનો બદલો લઈશું, સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ બંધ જ રહેશે... ઈરાનના નવા સુપ્રીમ લીડર મોજતબાનો પહેલો સંદેશ

Israel US Iran War: ઈરાનના નવા સુપ્રીમ લીડર મોજતબા ખામેનેઈએ પદ સંભાળ્યા બાદ પોતાના પહેલા સંબોધનમાં અમેરિકા અને ઇઝરાયલને એક કડક સંદેશ આપ્યો છે. તેમણે સ્પષ્ટ કહ્યું કે, ઈરાન તેમના શહીદો અને ખાસ કરીને યુદ્ધમાં મૃત્યુ પામેલા બાળકોનોનો બદલો જરૂર લેશે અને આ ક્ષેત્રમાં તેમના દુશ્મનોના સૈન્ય ઠેકાણાને નિશાન બનાવવાનું ચાલુ રાખશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 12, 2026, 07:48 PM IST
  • અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ પાસેથી બાળકોના મોતનો બદલો લઈશું
  • સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ બંધ કરવાની અને અમેરિકાના બેઝ પર હુમલાની ચેતવણી
  • મોજતબા ખામેનેઈએ ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાને આપી ખુલ્લી ચેતવણી

Israel US Iran War: ઈરાનના નવા સુપ્રીમ લીડર મોજતબા ખામેનેઈએ પોતાનો પહેલો સંદેશ જાહેર કર્યો છે. તેમાં તેમણે કહ્યું કે, "શહીદોના મોતનો બદલો લઈશું." ખામેનેઈએ બાળકોના મોતનો બદલો લેવાની વાત કહી છે. મોજતબા ખામેનીએ કહ્યું કે, કોઈ પણ શહાદતને ભૂલવામાં નહીં આવે. આ દરમિયાન તેમણે બીજી એક મોટી જાહેરાત કરતા કહ્યું કે, સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ બંધ રહેશે. અમે અમેરિકાના બેઝ પર હુમલા કરતા રહીશું.

જો કે, આ સમય દરમિયાન ખામેનેઈ કેમેરા સામે જોવા મળ્યા ન હતા. ઇઝરાયલી ગુપ્તચર એજન્સીએ હાલમાં જ દાવો કર્યો હતો કે, યુદ્ધના શરૂઆતમાં ગોળીબાર દરમિયાન તેઓ ઘાયલ થયા હોઈ શકે છે.

મોજતબા ખામેનેઈએ પોતાના સંદેશની શરૂઆત અલ્લાહના નામથી કરતા કહ્યું કે, ઈરાન ન્યાય અને શાંતિના માર્ગે ચાલવાનું ચાલુ રાખશે, પરંતુ તેમના દુશ્મનોની સામે જવાબી કાર્યવાહી કરવાથી પીછેહઠ નહીં કરે. તેમણે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કર્યું કે, સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝને બંધ રાખવામાં આવે. કારણ કે આ તે જ દરિયાઈ માર્ગ છે જેના દ્વારા દુનિયાનો લગભગ 20 ટકા ક્રૂડ ઓઈલ પુરવઠો પસાર થાય છે, આ નિવેદનને વૈશ્વિક ઊર્જા બજાર માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યું છે.

‘શહીદોનો બદલો લઈને રહીશું’
પોતાના સંદેશમાં મોજતબા ખામેનેઈએ કહ્યું કે, અમેરિકા અને ઇઝરાયલના હુમલામાં માર્યા ગયેલા લોકોનો બદલો લેવાની જવાબદારી ઈરાનની છે. તેમણે કહ્યું કે, "અમે અમારા શહીદોનું લોહી વ્યર્થ નહીં જવા દઈએ, ખાસ કરીને મીનાબમાં શહીદ થયેલા લોકો અને બાળકોની શહાદતનો બદલો જરૂર લેવામાં આવશે."

તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, ઈરાન તેના પડોશી દેશો (ખાડી દેશો) સાથે મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધોમાં વિશ્વાસ કરે છે, પરંતુ જે આર્મી બેઝ (ખાડી દેશોમાં અમેરિકાના બેઝ) ઈરાન વિરુદ્ધ ઉપયોગ થઈ રહ્યા છે, તેને નિશાન બનાવવાનું ચાલુ રાખશે.

અમેરિકાના આર્મી બેઝ બંધ કરવાની માંગ
નવા સુપ્રીમ લીડરે મિડલ ઈસ્ટમાં સ્થિત અમેરિકાના આર્મી બેઝ પર પણ નિશાન સાધ્યું. તેમણે કહ્યું કે, આ ક્ષેત્રમાં હાજર અમેરિકાના લશ્કરી ઠેકાણાઓ બંધ કરવા જ જોઈએ. તેમણે ચેતવણી આપી કે, જો જરૂર પડશે, તો ઈરાન તેની અન્ય લશ્કરી અને પ્રાદેશિક ક્ષમતાઓને પણ એકત્ર કરશે. તેમના સંદેશમાં તેમણે ઈરાની સેના અને સુરક્ષા દળોનો આભાર માન્યો અને કહ્યું કે, દેશની રક્ષા માટેના તેમના પ્રયાસો પ્રશંસનીય છે.

વધુમાં તેમણે ઈરાનના લોકોને અપીલ કરી કે, તેઓ દેશભરમાં આયોજિત રેલીઓમાં રેકોર્ડ સંખ્યામાં ભાગ  અને બતાવો કે બાહ્ય દબાણનો સામનો કરવા માટે દેશ એકજૂટ છે.

પોતાના સંબોધનના સમાપન કરતાં મોજતબા ખામેનેઈએ કહ્યું કે, હાલના સંઘર્ષમાં ઈરાને તેના દુશ્મનોને હરાવવા જ જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે, આ લડાઈ ફક્ત લશ્કરી નથી, પરંતુ રાષ્ટ્રીય સન્માન અને સુરક્ષા માટેની લડાઈ છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, મોજતબા ઈરાનના પૂર્વ સુપ્રીમ લીડર સૈયદ આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈના પુત્ર છે, જેમને નવા સુપ્રીમ લીડર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ઇચ્છતા ન હતા કે મોજતબા ખામેનેઈને ઈરાનના આગામી સુપ્રીમ લીડર બનાવવામાં આવે.

Mojtaba Khamenei

