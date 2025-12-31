Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

ઓપરેશન સિંદૂર બાદ પ્રથમ મુલાકાત, ઢાકામાં પાકિસ્તાની નેતાને કેમ મળ્યા એસ. જયશંકર?

Jaishankar Meet Pakistani Leader: ભારતના વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકર ઢાકામાં પાકિસ્તાનના એક અગ્રણી રાજનેતાને મળ્યા છે. ઓપરેશન સિંદૂર બાદ પ્રથમ વખત બન્ને દેશના નેતાઓ વચ્ચે મુલાકાત થઈ છે. આ મુલાકાત બાદ સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાઓ શરૂ થઈ છે કે, એસ. જયશંકર પાકિસ્તાની નેતાને કેમ મળ્યા?

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 31, 2025, 08:19 PM IST

Jaishankar Meet Pakistani Leader: બાંગ્લાદેશના પૂર્વ વડાપ્રધાન ખાલિદા ઝિયાને સુપુર્દ-એ-ખાક કરવામાં આવ્યા. તેમના અંતિમ સંસ્કાર ઢાકામાં યોજાયા. આ પ્રસંગે ભારતના વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકર પણ હાજર રહ્યા છે. અંતિમ સંસ્કાર બાદ જયશંકરે ખાલિદા ઝિયાના પુત્ર અને બાંગ્લાદેશ નેશનાલિસ્ટ પાર્ટી (BNP)ના કાર્યકારી અધ્યક્ષ તારિક રહેમાન સાથે મુલાકાત કરી અને શોક સંવેદના વ્યક્ત કરી છે. આ દરમિયાન તેમણે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તરફથી એક પત્ર પણ તેમને સોંપ્યો છે. આ મુલાકાત દરમિયાન વિદેશ મંત્રી જયશંકર ત્યાં હાજર પાકિસ્તાનના એક અગ્રણી રાજનેતાને પણ મળ્યા છે. ત્યારબાદ સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાઓ શરૂ થઈ છે કે, એસ. જયશંકર પાકિસ્તાની નેતાને કેમ મળ્યા?

કોણ છે આ પાકિસ્તાની નેતા?
બન્ને નેતાઓની મુલાકાતના ફોટા સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ છે. ઓપરેશન સિંદૂર બાદ ભારત અને પાકિસ્તાનના વરિષ્ઠ નેતાઓ વચ્ચેની આ પ્રથમ મુલાકાત હતી. એસ. જયશંકરે જે પાકિસ્તાની રાજનેતા સાથે હાથ મિલાવ્યા તેમનું નામ સરદાર અયાઝ સાદિક છે. સરદાર અયાઝ સાદિક પાકિસ્તાનની નેશનલ એસેમ્બલીના સ્પીકર છે.

નોંધનીય છે કે, બન્ને નેતાઓ વચ્ચેની આ મુલાકાત અનૌપચારિક હતી. આ દરમિયાન બન્ને વચ્ચે દ્વિપક્ષીય સંબંધો અંગે કોઈ ચર્ચા થઈ નહોતી. મહત્વનું છે કે, આ મુલાકાતના ફોટા બન્ને દેશોના વિદેશ મંત્રાલયો દ્વારા સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવી નથી. સરદાર અયાઝ સાદિક પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન શહબાઝ શરીફના નજીકના નેતાઓમાંથી એક માનવામાં આવે છે.

મંગળવારે ખાલિદા ઝિયાનું થયું હતું નિધન
30 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ સવારે ખાલિદા ઝિયાનું 80 વર્ષની વયે લાંબી બીમારી બાદ નિધન થયું હતું. 31 ડિસેમ્બરની સવારે તેમની 'નમાઝ-એ-જનાઝા' પઢવામાં આવી હતી, જેમાં ઢાકા અને અન્ય જિલ્લાઓમાંથી લોકોની ભારે ભીડ ઉમટી પડી હતી. ફેણી, બ્રાહ્મણબારિયા, મૈમનસિંહ, કુમિલ્લા, ગાઝીપુર, મુનશીગંજ અને નારાયણગંજ જિલ્લાઓમાંથી લોકો બસો અને ટ્રકોમાં સવાર થઈને પોતાના પ્રિય નેતાના અંતિમ દર્શન માટે માણિક મિયા એવન્યુ ખાતે પહોંચ્યા હતા.

સવારથી જ માણિક મિયા એવન્યુની આસપાસ લાઉડસ્પીકર પર કુરાનની આયાતો ગુંજી રહી હતી અને લોકો ઠંડીમાં ભીની આંખે વિદાય આપવા ઉમટ્યા હતા. ખાલિદા ઝિયાને તેમના પતિ અને બાંગ્લાદેશના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ઝિયાઉર રહેમાનની કબરની બાજુમાં સંપૂર્ણ રાજકીય સન્માન સાથે સુપુર્દ-એ-ખાક કરવામાં આવ્યા.

Operation SindoorS JaishankarJaishankar meet Pakistani leaderભારતના વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરસરદાર અયાઝ સાદિક

