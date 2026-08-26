/નેપાળમાં પૂરથી ભારે તબાહી, મદદ માટે આગળ આવ્યું ભારત, મોકલી 10 ટન રાહત સામગ્રી

નેપાળમાં અચાનક આવેલા ભયંકર પૂરે ભારે તબાહી મચાવી છે. આ ભીષણ પૂર બાદ લગભગ અનેક લોકો લાપતા છે અને 95 લોકોના મોત થયાનું સામે આવ્યું છે. લાપતા લોકોમાં 105 ભારતીય નાગરિકો હોવાનું સામે આવ્યું છે. વિનાશકારી પૂરને કારણે નેપાળમાં ભારે નુકસાન થયું છે. આ વચ્ચે સ્થિતિ પર ભારત નજર રાખી રહ્યું છે. ભારતે નેપાળની મદદ માટે 10 ટન HADR સહાયતા અને જરૂરી દવાઓ મોકલી છે, જેને લઈને ભારતીય વાયુ સેનાનું વિમાન રવાના થયું છે. તો NDRF ની પૂર રાહત ટીમને સ્ટેન્ડબાય રાખવામાં આવી છે.
સેન્ટ્રલ વોટર કમીશન (CWC) ની સલાહ અને મીડિયા રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે નેપાળ-ચીન સરહદ પાસે GLOF (ગ્લેશિયરલેક આઉટબર્સ્ટ ફ્લડ) જેવી ગતિવિધિને કારણે ભારતીય સરહદથી લગભગ 160 કિમી દૂર નેપાળમાં ફુરકે ખોલાની પાસે ત્રિશૂલી નદીના જળસ્તરમાં અચાનક વધારાની સૂચના મળી છે. તેવામાં પૂરની લહેર ગંડક નદીમાં આગળ વધવાની સંભાવના છે. તેથી ગંડક નદીના કિનારે ભારત-નેપાળ સરહદની પાસે બિહાર અને ઉત્તર પ્રદેશના સ્થાનીક અધિકારીઓને સતર્ક રહેવા અને સ્થિતિ પર નજર રાખવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
Dispatched 10 tonnes of HADR assistance and essential medicines to support Nepal’s response to the devastating floods.
Our thoughts are with the bereaved families and all those affected.
In face of this challenge, India stands with Nepal and its people. pic.twitter.com/FUJdkJzi1o
— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) August 26, 2026
પૂરમાં 300 વિદેશી નાગરિકો પણ લાપતા
નેપાળ પર્યટન બોર્ડ પ્રમાણે અચાનક આવેલા પૂર બાદ 291 વિદેશી નાગરિકો અને 93 નેપાળી નાગરિકો સહિત આશરે 400 લોકો લાપતા ગણાવવામાં આવી રહ્યાં છે. વિદેશી નાગરિકોમાંથી 105 ભારતીય પર્યટક અને 37 એનઆરઆઈ છે. આ સિવાય લાપતા લોકોના લિસ્ટમાં અમેરિકા, મલેશિયા, બ્રિટન, દક્ષિણ આફ્રિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા અને નેધરલેન્ડના યાત્રી સામેલ છે, જ્યારે કેટલાક અન્ય લોકોની રાષ્ટ્રીયતાની પુષ્ટિ હજુ થવાની બાકી છે.
લાપતા લોકોને શોધવા અને રાહત-બચાવ કાર્ય માટે નેપાળ સેનાની સાથે-સાથે સશસ્ત્ર પોલીસ દળ અને નેપાળ પોલીસને તૈનાત કરવામાં આવી છે. લોકોને શોધવા અને પ્રભાવિત વિસ્તારમાં ફસાયેલા લોકોની મદદ માટે ડ્રોન અને હેલિકોપ્ટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે.