/પૂરના પાણી ઉતર્યા પણ નેપાળ પર તોળાયો નવો ખતરો: સડતા મૃતદેહો વચ્ચે રોગચાળો ફેલાવાની ભીતિ

ભયંકર પૂર બાદ નેપાળમાં તબાહીનો સિલસિલો અટકવાનું નામ નથી લઈ રહ્યો....પૂરનું પાણી તો નેપાળના ઉપરવાસના વિસ્તારોમાંથી ઉતરી ગયુ છે....પરંતુ નવ દિવસ બાદ નેપાળ સામે હવે એક નવો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે...નેપાળના અનેક વિસ્તારોમાં મૃતદેહો સળી-જવાના કારણે રોગચાળો ફેલાવાનો ખતરો ઉભો થયો છે....આવી સ્થિતિમાં રેસ્ક્યૂ ટીમ સામે મુશ્કેલીઓ બમણી થઈ ગઈ છે...એક તરફ ગુમ થયેલા લોકોની શોધખોળ અને બીજી તરફ આ શોધખોળ દરમિયાન રોગચાળના ભય સત્તાવી રહ્યો છે...આવી સ્થિતિ વચ્ચે પણ નેપાળની રેસ્ક્યૂ ટીમ કેવી રીતે કામ કરી રહી છે..સમજો આ રિપોર્ટથી...
નેપાળમાં તબાહી મચાવનાર પૂરનું પાણી 9 દિવસ બાદ અનેક વિસ્તારોમાંથી ઉતરી ગયું છે....પરંતુ તેની પાછળ જે ભયાનક દ્રશ્ય છોડી ગયું છે, તે વધુ ભયાનક છે... ચારેય જોવા મળી રહ્યો છે કાટમાળ, કાદવ અને પૂરમાં તણાઈ ગયેલા ખંડેર મકાનો અને આ બધાની વચ્ચે જીવનની શોધખોળ, કારણ કે હજુ પણ એક આશા છે....કદાચ ક્યાંકથી કોઈની ચીસ સંભળાઈ જાય.
પરંતુ 9 દિવસ બાદ કાટમાળમાંથી માનવીઓ અને પ્રાણીઓના મૃતદેહો સિવાય બીજું કંઈ જ મળી રહ્યું નથી...આ મૃતદેહો એટલી ખરાબ રીતે સડી ગયા છે કે તેના કારણે રેસ્ક્યૂ ટીમ માટે કામગીરી કરવી પણ મુશ્કેલ બની રહી છે. નેપાળમાં રાહત અને બચાવ કામગીરી વચ્ચે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં કાટમાળ અને કાદવમાં ફસાયેલા મૃતદેહોના કારણે રોગચાળાનો ખતરો વધી રહ્યો છે...પહાડી વિસ્તારોમાં આફત દરમિયાન મૃત્યુ પામેલા લોકોના મૃતદેહો પાણી સાથે તણાઈને નીચાણવાળા વિસ્તારો સુધી પહોંચ્યા છે.
નેપાળમાં રોગચાળાનો ખતરો
ગરમી અને વધતા તાપમાન વચ્ચે કાટમાળ અને કાદવમાં ફસાયેલા મૃતદેહો ધીમે-ધીમે સડી રહ્યા છે, જેના કારણે દુર્ગંધ વધી રહી છે...આવી સ્થિતિમાં અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં સ્વચ્છતા જાળવવી અને રોગચાળાથી બચાવ કરવો પણ એક મોટો પડકાર બની ગયો છે.. નેપાળની સેના એવા વિસ્તારોમાં ઓપરેશન ચલાવી રહી છે, જ્યાં મૃતદેહો હોવાની માહિતી મળી રહી છે...અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં સફાઈ કર્મચારીઓ માસ્ક પહેરીને કામ કરી રહ્યા છે.
કાટમાળમાં દટાયેલા મૃતદેહો અને પ્રાણીઓને સમયસર બહાર કાઢવામાં નહીં આવે તો દુર્ગંધ અને ચેપનું જોખમ વધુ વધી શકે છે...આવી સ્થિતિમાં પ્રશાસન સામે એક તરફ ગુમ થયેલા લોકો અને મૃતદેહોની શોધખોળ પૂર્ણ કરવાનો પડકાર છે..
આવી જ એક શોધખોળ દરમિયાન એક મહિલાનો પર્સ મળી આવ્યો, જેમાં કેટલીક રોકડ રકમ પણ મળી હતી...પરંતુ આ પરિવારનો કોઈ પત્તો નથી...તેઓ જીવિત છે કે પછી કાટમાળ નીચે દટાઈ ગયા છે..
નેપાળમાં પૂર બાદ હજુ પણ 5 હજારથી વધુ લોકો ગુમ છે....જેમના મૃતદેહો મળી રહ્યા નથી, તેમના પરિજનો પ્રતીકાત્મક રીતે અંતિમ સંસ્કાર કરી રહ્યા છે...