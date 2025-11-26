પૃથ્વી પર 100 વર્ષમાં પ્રથમવાર જોવા મળશે અનોખું દ્રશ્ય, 6 મિનિટ માટે ગાયબ થઈ જશે સૂર્યનો પ્રકાશ! અચાનક વધશે ઠંડી
Solar Eclipse: સૂર્ય અચાનક છુપાઈ જવાના કારણે તાપમાનમાં લગભગ 5 થી 10 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ઘટાડો થઈ શકે છે. સાથે જ, પવનોની દિશામાં ફેરફાર ઉપરાંત પક્ષીઓ અને અન્ય જીવ-જંતુઓના વર્તનમાં પણ અસામાન્ય બાબતો જોવા મળી શકે છે.
Solar Eclipse: પૃથ્વી પર 100 વર્ષ પછી ફરી એકવાર અનોખી ઘટના બનવા જઈ રહી છે, જેની અસર વિશ્વના ઘણા ભાગોમાં જોવા મળશે. જો તમે પણ આ ઘટનાના સાક્ષી બનવા માંગો છો, તો તમારે લગભગ 2 વર્ષ વધુ રાહ જોવી પડશે. વૈજ્ઞાનિકોના મતે, 2 ઓગસ્ટ 2027ના રોજ પૃથ્વી પર આવો અનોખો ખગોળીય નજારો જોવા મળશે, જે માત્ર વિજ્ઞાન માટે જ નહીં પરંતુ સામાન્ય લોકો માટે પણ ઘણો ઉત્સાહજનક હશે. તમને જણાવી દઈએ કે આ દિવસે એક લાંબુ સંપૂર્ણ સૂર્યગ્રહણ (Total Solar Eclipse) થશે, જે લગભગ 6 મિનિટ 23 સેકન્ડ સુધી ચાલશે.
આ જગ્યાઓ પર છવાઈ જશે ઘોર અંધારું
આ ખગોળીય ઘટનાક્રમને કારણે ચંદ્રનો પડછાયો પૃથ્વી પર લાંબા સમય સુધી સીધો ટકેલો રહેશે. આ ઘટના ત્યારે વધુ ખાસ બની જાય છે જ્યારે આ સમયે સૂર્ય ‘ડાયમંડ રિંગ’ અથવા ‘રિંગ ઓફ ફાયર’ની જેમ દેખાશે. આ ગ્રહણ એટલાન્ટિક મહાસાગરથી શરૂ થશે અને તેની પ્રથમ અસર જિબ્રાલ્ટર સ્ટ્રેટ (Gibraltar Strait) નજીક જોવા મળશે. દક્ષિણ યુરોપ, ઉત્તરપૂર્વીય આફ્રિકા અને મધ્ય પૂર્વના ઘણા ભાગોમાં થોડા સમય માટે અંધારું છવાઈ જશે. સ્પેન, મોરોક્કો, અલ્જીરિયા, ટ્યુનિશિયા, લિબિયા, ઇજિપ્ત અને મધ્ય પૂર્વના શહેરોમાં આ કુદરતી ચમત્કાર જોઈ શકાશે.
શું ભારતમાં પણ અસર દેખાશે?
જોકે, ભારતીયોને આ કુદરતી ઘટનાનો અહેસાસ નહીં થાય કારણ કે સૂર્યગ્રહણની અસર ભારતમાં નહીં દેખાય. જોકે, કેટલાક મર્યાદિત ભાગોમાં આંશિક સૂર્યગ્રહણ જોવા મળી શકે છે. સૂર્ય અચાનક છુપાઈ જવાના કારણે તાપમાનમાં લગભગ 5 થી 10 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ઘટાડો થઈ શકે છે. સાથે જ, પવનોની દિશામાં ફેરફાર ઉપરાંત પક્ષીઓ અને અન્ય જીવ-જંતુઓના વર્તનમાં પણ અસામાન્ય બાબતો જોવા મળી શકે છે. ઘણા વૈજ્ઞાનિકો તેને પૃથ્વી અને જીવો માટે એક કુદરતી પ્રયોગ માને છે, જે પ્રકૃતિની પ્રતિક્રિયાઓને સમજવામાં મદદ કરશે. વૈજ્ઞાનિકો અને સંશોધન સંસ્થાઓએ આ ઘટનાને લઈને તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે.
આ દરમિયાન શું થશે?
આ ગ્રહણ દરમિયાન, ચંદ્ર સૂર્યને સંપૂર્ણપણે ઢાંકી દેશે, જેના કારણે દિવસ દરમિયાન અચાનક ઘેરો અંધકાર છવાઈ જશે અને તાપમાનમાં ભારે ઘટાડો નોંધાશે. તમને જણાવી દઈએ કે સંપૂર્ણ સૂર્યગ્રહણ ત્યારે થાય છે જ્યારે ચંદ્ર બિલકુલ સીધી રેખામાં સૂર્ય અને પૃથ્વીની વચ્ચે આવી જાય છે. આવું ઘણા દાયકાઓ પછી જ થાય છે. ખાસ વાત એ છે કે ૨૦૨૭નું આ સૂર્યગ્રહણ ઘણું લાંબુ અને સ્પષ્ટ હશે કારણ કે તે સમયે ચંદ્ર પૃથ્વીના સૌથી નજીકના બિંદુ પર હશે, જેને પેરીજી (Perigee) કહેવામાં આવે છે.
