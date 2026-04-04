બે દાયકામાં પહેલી વાર અમેરિકાને લાગ્યો આવો ઝટકો, ઈરાને દેખાડી પોતાની તાકાત, 13 સૈનિકોના મોત
Iran America War: બે દાયકામાં આ પહેલી વાર છે, જ્યારે અમેરિકાને વિદેશી ધરતી પર આવડો મોટો ઝટકો લાગ્યો હોય. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જણાવ્યું કે અમે ઈરાનને હરાવી દીધુ છે અને અમે જલ્ગી કામ પુરૂ કરીશું.
Trending Photos
Iran America War: ઈરાન યુદ્ધમાં અમેરિકાને છેલ્લા બે દાયકામાં કોઈ પણ રીતે પરાજયનો સામનો કરવો પડ્યો નથી. ઈરાને બે અમેરિકન વાયુસેનાના વિમાનો તોડી પાડવાનો દાવો કર્યો છે. એક પાયલોટ બચી ગયો હોવાના અહેવાલ છે, જ્યારે બીજો ગુમ છે.
20 વર્ષમાં આ પહેલી વાર છે જ્યારે વિદેશી ધરતી પર બે અમેરિકન લશ્કરી વિમાનો તોડી પાડવામાં આવ્યા છે. જ્યારે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દાવો કરે છે કે ઈરાન સંપૂર્ણપણે નબળું પડી ગયું છે, ત્યારે ઈરાન કહે છે કે તે જવાબ આપવા માટે તૈયાર છે. બે દિવસ પહેલા જ, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રાષ્ટ્રને સંબોધન કરતાં જાહેર કર્યું હતું કે અમેરિકાએ "ઈરાનને હરાવ્યું છે અને સંપૂર્ણપણે નાશ કર્યો છે, અને અમે ખૂબ જ ઝડપથી કામ પૂર્ણ કરીશું."
ઈરાકમાં તોડી પાડવામાં આવ્યું અમેરિકન વિમાન
શુક્રવારે, ઈરાને એક યુએસ F-15E સ્ટ્રાઈક ઇગલને તોડી પાડ્યું. યુએસ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, એક પાયલોટને બચાવી લેવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે બીજાની શોધ ચાલુ છે. ઈરાની મીડિયાએ દાવો કર્યો છે કે એક યુએસ A-10 વિમાનને પણ નિશાન બનાવવામાં આવ્યું હતું.
અગાઉ, 2003માં ઇરાક યુદ્ધ દરમિયાન A-10 થંડરબોલ્ટ IIને તોડી પાડવામાં આવ્યું હતું. યુએસ લશ્કરી અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે કોઈ પણ દેશ આવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી શક્યો નથી, અને તે કોઈ ચમત્કારથી ઓછું નથી.
13 યુએસ સૈનિકો માર્યા ગયા
આ યુદ્ધ દરમિયાન અત્યાર સુધીમાં કુલ 365 યુએસ સૈનિકો ઘાયલ થયા છે, જેમાં 13 માર્યા ગયા છે. યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ડિફેન્સ દ્વારા જાહેર કરાયેલા ડેટાના આધારે આપેલા અહેવાલમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે આ આંકડામાં ઈરાનમાં તાજેતરમાં એક યુએસ ફાઇટર જેટને તોડી પાડવા અને ત્યારબાદ ગુમ થયેલા ક્રૂને શોધવા માટે કરવામાં આવેલા બચાવ કામગીરી દરમિયાન ઘાયલ થયેલા સૈનિકોનો સમાવેશ થાય છે કે કેમ તે તાત્કાલિક સ્પષ્ટ થયું નથી.
શુક્રવારે યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ડિફેન્સ દ્વારા જાહેર કરાયેલા ડેટા અનુસાર, મૃત્યુઆંક 13 રહ્યો. યુદ્ધ દરમિયાન ઘાયલ થયેલા યુએસ સૈનિકોમાં 247 આર્મી સૈનિકો, 63 નેવી સૈનિકો, 36 એરફોર્સ સૈનિકો અને 19 મરીનનો સમાવેશ થાય છે.
સંવેદનશીલ લશ્કરી પરિસ્થિતિની ચર્ચા કરવા માટે નામ ન આપવાની શરતે બોલતા એક યુએસ અધિકારીએ અગાઉ કહ્યું હતું કે તે સ્પષ્ટ નથી કે વિમાન ક્રેશ થયું હતું કે ગોળી મારીને તોડી પાડવામાં આવ્યું હતું, અથવા ઈરાનનો કોઈ હાથ હતો કે નહીં. ક્રૂની સ્થિતિ અને દુર્ઘટનાનું ચોક્કસ સ્થાન પણ તાત્કાલિક જાણી શકાયું નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે