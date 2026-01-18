Prev
બુર્જ ખલીફાને ભૂલી જાવ, આ શહેરમાં બનવા જઈ રહી છે વિશ્વની સૌથી ઊંચી ઇમારત, નીચે માણસોને જોવા માટે દૂરબીનની પડશે જરૂર!

New Tallest Building in World: બુર્જ ખલીફા હજુ પણ વિશ્વની સૌથી ઊંચી ઇમારતનો ખિતાબ ધરાવે છે. પણ હવે ભૂલી જાઓ. તેનાથી પણ ઊંચી ઇમારત બનવાની છે. ઉપરથી માણસને જોવા માટે તમારે દૂરબીનની જરૂર પડશે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 18, 2026, 07:18 PM IST

New Tallest Building in World: દુબઈ ક્રીક ટાવર, જે વિશ્વની સૌથી ઊંચી ઇમારત, બુર્જ ખલીફાને ટક્કર આપે છે, તે ફરીથી ગતિ પકડવા માટે તૈયાર છે. પ્રખ્યાત રિયલ એસ્ટેટ કંપની એમાર પ્રોપર્ટીઝે એક મહત્વપૂર્ણ સંકેત આપ્યો છે. એવું માનવામાં આવે છે કે લાંબા સમયથી વિલંબિત મેગા પ્રોજેક્ટ માટે આગામી ત્રણ મહિનામાં એક નવું ટેન્ડર બહાર પાડવામાં આવશે.

સાથી વેબસાઇટ WIONના અહેવાલ મુજબ, એમારના સ્થાપક મોહમ્મદ અલાબ્બરે સ્પષ્ટતા કરી છે કે પ્રોજેક્ટ હવે હોલ્ડ પર નથી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે પ્રોજેક્ટને નવી ડિઝાઇન, હેતુ અને દ્રષ્ટિકોણ સાથે ફરીથી આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, અને આગામી થોડા મહિનામાં કામ શરૂ થશે. અલાબ્બર દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ ફોરમમાં બોલી રહ્યા હતા.

ટાવર નવી ડિઝાઇનમાં બનાવવામાં આવશે

આ જ કારણ છે કે ટાવરની ડિઝાઇન ફિલોસોફી બદલાઈ ગઈ છે. હવે ઊંચાઈ કરતાં સૌંદર્યલક્ષી અને અર્થપૂર્ણ સ્થાપત્ય પર ભાર મૂકવામાં આવશે. અલાબ્બરે જણાવ્યું હતું કે દુબઈ ફક્ત પોતાના માટે ઊંચાઈ શોધતું નથી, તેમાં સુંદરતા અને અસર પણ હોવી જોઈએ. આમ કરવાથી, તે આસપાસના પર્યાવરણ અને શહેરી માળખા સાથે સુમેળમાં રહેશે.

દુબઈ ક્રીક ટાવર પ્રોજેક્ટનો ખ્યાલ સૌપ્રથમ 2010ના દાયકામાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. તે પ્રખ્યાત સ્પેનિશ આર્કિટેક્ટ સેન્ટિયાગો કેલાટ્રાવા દ્વારા ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો હતો. તે સમયે, ડિઝાઇન ઇસ્લામિક મિનારાઓ અને કુદરતી સ્વરૂપોથી પ્રેરિત થવાની હતી. મજબૂત પાયા માટે 50,000 ક્યુબિક મીટરથી વધુ કોંક્રિટનો ઉપયોગ કરવાનો હતો. ટાવરના નિર્માણ પાછળનો વિચાર દુબઈને વૈશ્વિક ડિઝાઇન હબ તરીકે સ્થાપિત કરવાનો હતો.

દુબઈ ક્રીક ટાવર કેમ અટકી ગયો?

કોવિડ-19 પહેલા દુબઈ ક્રીક ટાવરને સૌપ્રથમ ખૂબ જ ઉત્સાહ સાથે રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. તે સમયે, તે બુર્જ ખલીફાને પણ પાછળ છોડીને વિશ્વની સૌથી ઊંચી ઇમારત બનવાની યોજના હતી. જો કે, રોગચાળા, વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતા અને વ્યૂહાત્મક ફેરફારોને કારણે, આ પ્રોજેક્ટને રોકી દેવામાં આવ્યો હતો. હવે, એમારે જાહેરાત કરી છે કે તે નવી ડિઝાઇન અને વિઝન સાથે પ્રોજેક્ટ ફરી શરૂ કરશે.

એમારે હજુ સુધી પ્રોજેક્ટ વિશે કોઈ વિગતો જાહેર કરી નથી. જો કે, એવું માનવામાં આવે છે કે પ્રોજેક્ટ હવે કાગળથી વાસ્તવિકતા તરફ આગળ વધવાના માર્ગ પર છે. આ ટાવર 6 ચોરસ કિલોમીટરના દુબઈ ક્રીક હાર્બરમાં બનાવવામાં આવશે. એકવાર પૂર્ણ થયા પછી, તે બંદરનું મુખ્ય આકર્ષણ બનશે. આ વિસ્તારમાં વૈભવી રહેઠાણો, ઉદ્યાનો, મરીના અને છૂટક ઝોન પહેલાથી જ વિકસિત થઈ ચૂક્યા છે.

માઉન્ટ એવરેસ્ટ કરતા ઉંચો ટાવર

દુબઈ ક્રીક ટાવરને વિશ્વની સૌથી ઊંચી ઇમારત તરીકે પ્રમોટ કરવામાં આવી રહ્યો છે. જોકે, તેની ઊંચાઈ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી. એવું માનવામાં આવે છે કે તે 928 મીટરથી 1,300 મીટર સુધીની હોઈ શકે છે. હાલમાં, વિશ્વની સૌથી ઊંચી ઇમારત, બુર્જ ખલીફા, 828 મીટર પર છે, જે માઉન્ટ એવરેસ્ટ (8,848 મીટર) કરતા ઘણી ઊંચી છે.

એમારની જાહેરાત એવા સમયે આવી છે, જ્યારે સાઉદી અરેબિયાના કિંગડમ ટાવર જેવા સુપર-ઊંચા પ્રોજેક્ટ્સ ફરીથી વેગ પકડી રહ્યા છે. આનાથી પ્રતિષ્ઠિત ઇમારતો માટે વૈશ્વિક સ્પર્ધા વધુ તીવ્ર બનવાની શક્યતા વધી ગઈ છે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

