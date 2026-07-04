Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /World
  • /ચીનની દીવાલ ભૂલી જાઓ! હવે આફ્રિકા બનાવી રહ્યું છે 8,000 કિમી લાંબી ગ્રેટ ગ્રીન વોલ, કારણ જાણીને ચોંકી જશો

ચીનની દીવાલ ભૂલી જાઓ! હવે આફ્રિકા બનાવી રહ્યું છે 8,000 કિમી લાંબી 'ગ્રેટ ગ્રીન વોલ', કારણ જાણીને ચોંકી જશો

Great Green Wall Africa: ચીનની દીવાલ નહીં, હવે આફ્રિકા 8,000 કિલોમીટર લાંબી 'ગ્રેટ ગ્રીન વોલ' બનાવી રહ્યું છે. જાણો આ મહત્વાકાંક્ષી પરિયોજનાનો ઉદ્દેશ્ય, સહારા રણના વિસ્તારને રોકવામાં અને ક્લાઈમેટ ચેન્જ સામે લડવામાં તેની મહત્વની ભૂમિકા વિશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 04, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 05:48 PM IST
ચીનની દીવાલ ભૂલી જાઓ! હવે આફ્રિકા બનાવી રહ્યું છે 8,000 કિમી લાંબી 'ગ્રેટ ગ્રીન વોલ', કારણ જાણીને ચોંકી જશો
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
હવે ઘરમાં રાખેલા સોનાથી થશે જબરદસ્ત કમાણી! સરકાર લાવી રહી છે એક નવી યોજના જાણો
gold37 min ago
2
Ayodhya Ram mandir1 hr ago
3
Real 200 rupee note features1 hr ago
4
India vs England1 hr ago
5
Ayatollah Ali Khamenei funeral1 hr ago