ચીનની દીવાલ ભૂલી જાઓ! હવે આફ્રિકા બનાવી રહ્યું છે 8,000 કિમી લાંબી 'ગ્રેટ ગ્રીન વોલ', કારણ જાણીને ચોંકી જશો

Great Green Wall Africa: આફ્રિકા હાલમાં દુનિયાના સૌથી મહત્વાકાંક્ષી પર્યાવરણીય પરિયોજનાઓમાંથી એક પર કામ કરી રહ્યું છે. જેનું નામ છે ગ્રેટ ગ્રીન વોલ (Great Green Wall). લગભગ 8,000 કિલોમીટર લાંબી આ પહેલ પશ્ચિમ આફ્રિકાના સેનેગલના એટલાન્ટિક કિનારાથી શરૂ થઈને પૂર્વ આફ્રિકાના જીબુટી સુધી ફેલાયેલી છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય માત્ર વૃક્ષો વાવવાનો નથી, પરંતુ એવા વિસ્તારોને ફરીથી જીવંત બનાવવાનો છે જે વર્ષોથી દુષ્કાળ, રણના વિસ્તાર અને આબોહવા પરિવર્તનનો સામનો કરી રહ્યા છે. આ પરિયોજનાની શરૂઆત વર્ષ 2007માં આફ્રિકન યુનિયન (African Union) દ્વારા કરવામાં આવી હતી.
શરૂઆતમાં આ યોજનાની કલ્પના સહારા રણની દક્ષિણ સરહદ પર વૃક્ષોની એક લાંબી અને પહોળી પટ્ટી તૈયાર કરવાના રૂપમાં કરવામાં આવી હતી, જેથી રણનો વિસ્તાર થતો રોકી શકાય. જો કે, બાદમાં વૈજ્ઞાનિકો અને પર્યાવરણ નિષ્ણાતોએ શોધી કાઢ્યું કે, માત્ર વૃક્ષોની હારમાળા બનાવવાથી સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ નહીં આવે. જેથી પરિયોજનાની વ્યૂહરચના બદલવામાં આવી અને હવે તેનું મુખ્ય ધ્યાન સમગ્ર ઇકોસિસ્ટમને પુનર્જીવિત કરવા પર છે. આ અંતર્ગત જંગલો, ઘાસના મેદાનો, કૃષિ ભૂમિ, ભેજવાળી જમીન અને સ્થાનિક વનસ્પતિઓને ફરીથી વિકસાવવામાં આવી રહી છે.
આફ્રિકાને આ પરિયોજનાની જરૂર કેમ પડી?
સાહેલ (Sahel) વિસ્તાર છેલ્લા ઘણા દાયકાઓથી સતત પર્યાવરણીય સંકટનો સામનો કરી રહ્યું છે. અહીં રણનો ફેલાવો વધ્યો છે, લાંબા સમય સુધી દુષ્કાળ પડ્યો છે, ફળદ્રુપ જમીન ખરાબ થઈ રહી છે અને આબોહવા પરિવર્તનને કારણે વરસાદની પેટર્ન પણ અનિશ્ચિત બની ગઈ છે. આ વિસ્તારની મોટી વસ્તી ખેતી અને પશુપાલન પર નિર્ભર છે. પરંતુ જમીનની ફળદ્રુપતા ઘટવાથી અને વરસાદ ઓછો થવાથી પાક ઉત્પાદન પર ખરાબ અસર થઈ છે, અન્ન સંકટ વધારે ઘેરૂં બન્યું છે અને લોકોની આવક પર પણ અસર જોવા મળી છે. આ જ કારણ છે કે આ પરિયોજના દ્વારા જમીનની ગુણવત્તા સુધારવા, પાણીને જમીનમાં વધુ સમય સુધી સંગ્રહિત રાખવા અને ખેતીને ફરીથી ઉત્પાદક બનાવવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે.
માત્ર વૃક્ષો વાવવા પૂરતો સીમિત નથી આ અભિયાન
ભલે નામ 'ગ્રીન વોલ' હોય, પણ આ વૃક્ષોની કોઈ સીધી અને સળંગ દીવાલ નથી. વાસ્તવમાં આ સ્થાનિક જરૂરિયાતો અનુસાર તૈયાર કરવામાં આવેલી સેંકડો પુનઃસ્થાપન પરિયોજનાઓનો સમૂહ છે. ક્યાંક સ્થાનિક પ્રજાતિના વૃક્ષો વાવવામાં આવી રહ્યા છે, તો ક્યાંક કુદરતી રીતે ઉગતી વનસ્પતિઓનું સંરક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ઘણી જગ્યાએ જમીન સુધારણા, વરસાદી પાણીના સંગ્રહમાં વધારો, ઘાસના મેદાનોને પુનર્જીવિત કરવા અને ટકાઉ ખેતીની તકનીકો અપનાવવા પર ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે. આ જ કારણ છે કે, દરેક ક્ષેત્રમાં અપનાવવામાં આવેલી વ્યૂહરચના ત્યાંની આબોહવા અને ભૌગોલિક પરિસ્થિતિઓને અનુરૂપ છે.
2030 સુધીમાં શું મેળવવાનો લક્ષ્યાંક છે?
ગ્રેટ ગ્રીન વોલ પરિયોજના માટે વર્ષ 2030 સુધીમાં કેટલાક મોટા લક્ષ્યાંકો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં મુખ્યત્વે:
આ અભિયાનમાં 20થી વધુ આફ્રિકી દેશો ઉપરાંત અનેક આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠનો, વિકાસ બેન્કો અને પર્યાવરણીય સંસ્થાઓ પણ સહયોગ આપી રહી છે.
અત્યાર સુધી કેટલી પ્રગતિ થઈ?
પરિયોજના હજુ સંપૂર્ણપણે તેના લક્ષ્ય સુધી પહોંચી નથી, પરંતુ ઘણા દેશોમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ જોવા મળી છે. સેનેગલમાં લાખો વૃક્ષો વાવવામાં આવ્યા છે અને મોટા પાયે બગડી ગયેલી જમીનને પુનર્જીવિત કરવામાં આવી છે. ઇથોપિયાએ પણ મોટા પાયે જમીન પુનઃસ્થાપનના કાર્યક્રમો ચલાવ્યા છે. જ્યારે નાઇજીરીયા, નાઇજર સહિતના અન્ય ઘણા દેશોમાં ટકાઉ જમીન વ્યવસ્થાપનની દિશામાં ઝડપથી કામ કરી રહ્યા છે. હાલના અંદાજ અનુસાર, અત્યાર સુધીમાં અંદાજે 3 કરોડ હેક્ટર જમીનને પુનર્જીવિત કરવામાં આવી ચૂકી છે. જો કે, નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, 2030ના તમામ લક્ષ્યો હાંસલ કરવા માટે વધુ રોકાણ, પ્રાદેશિક સહયોગ અને સંઘર્ષગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં વધુ સારી સુરક્ષા વ્યવસ્થાની જરૂર પડશે.
પર્યાવરણ અને જનતા બન્ને માટે ફાયદાકારક
જમીન અને વનસ્પતિનું પુનર્જીવન માત્ર પર્યાવરણ સંરક્ષણ પૂરતું મર્યાદિત નથી. સ્વસ્થ ઇકોસિસ્ટમ જમીનનું ધોવાણ ઘટાડે છે, ભૂગર્ભ જળ સ્તર સુધારવામાં મદદ કરે છે અને વાતાવરણમાંથી કાર્બનનું શોષણ કરે છે. આ સાથે પક્ષીઓ, કીટકો અને અન્ય વન્યજીવો માટે વધુ સારા આશ્રયસ્થાનો તૈયાર થાય છે. સ્થાનિક ખેડૂતો અને પશુપાલકોને પણ વધુ સારું ઉત્પાદન, વધુ ઘાસચારો અને સ્થિર આવક મળવાની સંભાવના વધે છે. દુષ્કાળ જેવી પરિસ્થિતિઓમાં પણ આવી જમીન પ્રમાણમાં વધુ ટકી રહેનારી સાબિત થાય છે.
દુનિયા માટે કેમ મહત્વપૂર્ણ છે આ પહેલ?
ગ્રેટ ગ્રીન વોલને દુનિયાની સૌથી મોટી ઇકોસિસ્ટમ પુનઃસ્થાપન પરિયોજનાઓમાં ગણવામાં આવે છે. તેનું મહત્વ માત્ર આફ્રિકા પૂરતું મર્યાદિત નથી, કારણ કે જમીનનું ધોવાણ અને આબોહવા પરિવર્તન જેવા પડકારો વૈશ્વિક છે. જો આ મોડલ સફળ થશે, તો તે દુનિયાના અન્ય શુષ્ક અને અર્ધ-શુષ્ક વિસ્તારોમાં પણ આવી જ પરિયોજનાઓ માટે એક અસરકારક ઉદાહરણ બનશે. સાથે જ આ પ્રોજેક્ટ દર્શાવે છે કે, પર્યાવરણ સંરક્ષણ અને આર્થિક વિકાસ એકબીજાના પૂરક બની શકે છે.
ભવિષ્ય માટે આશાની હરિયાળી દીવાલ
દુનિયામાં ઘણી દીવાલો લોકોને વિભાજિત કરવા માટે બનાવવામાં આવી છે, પરંતુ આફ્રિકાની આ 'ગ્રીન વોલ' લોકોને અને પ્રકૃતિને ફરીથી જોડવાનો એક પ્રયાસ છે. તેની સફળતાની ગણતરી માત્ર વાવેલા વૃક્ષોની સંખ્યા પરથી નહીં થાય, પરંતુ એ વાત પરથી થશે કે કેટલી જમીન ફરીથી ફળદ્રુપ બની, કેટલા લોકોની આજીવિકા સુધરી, જૈવવિવિધતા કેટલી વધી અને આબોહવા પરિવર્તનની અસરો સામે સ્થાનિક સમુદાયો કેટલા મજબૂત બન્યા. આ જ કારણ છે કે, ગ્રેટ ગ્રીન વોલને ભવિષ્યના એવા પ્રોજેક્ટ્સમાં ગણવામાં આવી રહ્યો છે, જે પર્યાવરણ સંરક્ષણની સાથે સામાજિક અને આર્થિક પરિવર્તનનો પણ મજબૂત પાયો નાખી શકે છે.