યુદ્ધ રોકવા ઝરીફની ‘માસ્ટર પ્લાન’! મધ્ય પૂર્વમાં મહાયુદ્ધની આશંકા વચ્ચે ઈરાનના પૂર્વ વિદેશ મંત્રીનો શાંતિ પ્રસ્તાવ, શું ટ્રમ્પ માનશે?

ગુજરાતી ન્યૂઝWorldયુદ્ધ રોકવા ઝરીફની ‘માસ્ટર પ્લાન’! મધ્ય પૂર્વમાં મહાયુદ્ધની આશંકા વચ્ચે ઈરાનના પૂર્વ વિદેશ મંત્રીનો શાંતિ પ્રસ્તાવ, શું ટ્રમ્પ માનશે?

US-Iran War: ઝરીફના પ્રસ્તાવને કેટલો ગંભીરતાથી લેવામાં આવશે તે સ્પષ્ટ નથી. ઈરાનની સરકારમાં હાલમાં તેમનો કોઈ સત્તાવાર હોદ્દો પણ નથી, પરંતુ તેમણે સુધારવાદી રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયનને ચૂંટણી જીતવામાં મદદ કરી હતી અને સંભવતઃ વરિષ્ઠ નેતાઓની પરવાનગી વિના તેમણે આવો લેખ પ્રકાશિત કર્યો નહીં હોય.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 03, 2026, 06:23 PM IST
  • મધ્ય પૂર્વમાં મહાયુદ્ધની આશંકા વચ્ચે ઝરીફનો શાંતિ પ્રસ્તાવ
    ઈરાનના પૂર્વ વિદેશ મંત્રીએ અમેરિકી મેગેઝિન દ્વારા યુદ્ધ વિરામનો નવો પ્લાન કર્યો રજૂ 
    શું ઝરીફનો પ્રસ્તાવ દુનિયાને આર્થિક સંકટમાંથી ઉગારશે?

US-Iran War: ઈરાને શુક્રવારે મિડલ ઈસ્ટમાં અનેક સ્થળો પર હુમલા કર્યા. કુવૈતમાં એક ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટ (પાણી શુદ્ધિકરણ પ્લાન્ટ)ને નુકસાન થયું અને એક રિફાઇનરીમાં આગ પણ લાગી. બહેરીનમાં પણ સાયરન વાગ્યા, સાઉદી અરેબિયાએ અનેક ઈરાની ડ્રોન તોડી પાડ્યાનો દાવો કર્યો, સંયુક્ત આરબ અમીરાતમાં એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ એલર્ટ પર છે અને ઈઝરાયેલે મિશાઇલો આવવાની માહિતી આપી છે. બીજી તરફ અમેરિકા અને ઈઝરાયેલના હવાઈ હુમલાઓએ ઈરાનને નિશાન બનાવ્યું છે. યુદ્ધ તેના પાંચમા સપ્તાહના અંતની નજીક પહોંચી ગયું છે, પરંતુ કોઈ પણ પક્ષ નમતું જોખવાના મૂડમાં દેખાતું નથી.

અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ દ્વારા એવા ઘણા દાવા કરવામાં આવ્યા કે ઈરાનની સૈન્ય ક્ષમતા લગભગ સંપૂર્ણપણે નષ્ટ થઈ ચૂકી છે, તેમ છતાં પણ તેહરાન ઈઝરાયેલ અને ખાડીના આરબ પડોશીઓ પર દબાણ બનાવી રાખ્યું છે. આ દરમિયાન ઈરાનના પૂર્વ રાજદ્વારીએ એક પ્રભાવશાળી અમેરિકન મેગેઝિનમાં આ યુદ્ધને સમાપ્ત કરવાનો પ્રસ્તાવ પ્રકાશિત કર્યો છે.

ખાડી દેશોના એનર્જી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર ઈરાનના હુમલા અને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝની પર મજબૂત પકડને કારણે શેરબજારોમાં ઉથલપાથલ મચી ગઈ છે. ઓઈલના ભાવ આસમાને પહોંચી રહ્યા છે અને ખાવા-પીવાની સામગ્રી સહિત અનેક પાયાની વસ્તુઓના ભાવ વધવાનો ખતરો ઊભો થયો છે. આ જ કારણ છે કે, દુનિયાભરના નેતાઓ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝને ફરીથી ખોલવા માટે રસ્તાઓ શોધવા માટે મથામણ કરી રહ્યા છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદ દ્વારા એક નવા પ્રસ્તાવ પર વિચાર કરવામાં આવે તેવી અપેક્ષા પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

ઈરાન તરફથી આવેલો સંદેશ
ઈરાનના પૂર્વ વિદેશ મંત્રી મોહમ્મદ જવાદ ઝરીફને પશ્ચિમી દેશો સાથે વાતચીતમાં લાંબો અનુભવ ધરાવતા કુશળ રાજદ્વારી અને ઈરાનના નેતૃત્વના વ્યવહારુ જૂથના નજીકના માનવામાં આવે છે. તેમણે શુક્રવારે અમેરિકાના 'ફોરેન અફેર્સ' મેગેઝિનમાં લખ્યું કે, બન્ને પક્ષો વચ્ચે ચાલી રહેલા વિવાદને સમાપ્ત કરવાનો સમય આવી ગયો છે. ઝરીફે 2015માં દુનિયાના શક્તિશાળી દેશો સાથે ઈરાનના પરમાણુ કરારની વાતચીતમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. તેમણે મેગેઝિનમાં લખ્યું કે, "લાંબા સમય સુધી ચાલનારી દુશ્મનાવટ કિંમતી જીવ અને કિંમતી સંસાધનોનો નાશ કરશે, જ્યારે વર્તમાન મડાગાંઠમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં."

અમેરિકા અને ઈરાનની શું છે માંગ?
અમેરિકાએ ઈરાન સામે યુદ્ધવિરામ માટે 15 મુદ્દાની યોજના રજૂ કરી છે, જેમાં સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝને ફરીથી ખોલવામાં આવે, ઈરાનના પરમાણુ પ્લાન્ટ્સને નષ્ટ કરવા અને પ્રતિબંધોમાં રાહતના બદલામાં મિશાઇલ ઉત્પાદનને મર્યાદિત કરવાનો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ આ રાજદ્વારી પ્રયાસમાં કોઈ પ્રગતિ જોવા મળી રહી નથી. ઈરાનના કટ્ટરપંથી સરકારી ટેલિવિઝન દ્વારા પ્રસારિત પાંચ મુદ્દાના વળતા પ્રસ્તાવમાં સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ પર ઈરાનની સાર્વભૌમત્વને માન્યતા આપવી, પ્રદેશમાંથી અમેરિકાના બેઝ હટાવવા, યુદ્ધના કારણે થયેલ નુકસાન માટે વળતર ચૂકવવું અને ભવિષ્યમાં કોઈપણ પ્રકારની આક્રમકતા ન કરવાની ખાતરી આપવી સામેલ હતી. આ તમામ બાબતો સંભવતઃ ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રને સ્વીકાર્ય નહીં હોય.

નવો પ્રસ્તાવ શું છે?
ઝરીફના પ્રસ્તાવમાં બન્ને યોજનાઓના તત્વો સામેલ હતા. તેમણે લખ્યું કે, "ઈરાને તેમના પરમાણુ પ્રોગ્રામ પર મર્યાદા લગાવવી જોઈએ અને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝને ફરીથી ખોલવાની ઓફર કરવી જોઈએ, જેના બદલામાં અમેરિકા ઈરાન પરના તમામ પ્રતિબંધો હટાવી લે. આ એક એવો કરાર છે જે વોશિંગ્ટન પહેલા સ્વીકારતું નહોતું, પરંતુ હવે સ્વીકારી શકે છે."

ઝરીફ કેમ મહત્વના છે?
તેહરાન અને વોશિંગ્ટન ઈરાનના પરમાણુ પ્રોગ્રામ પર વાતચીત કરી રહ્યા હતા, ત્યારે જ 28 ફેબ્રુઆરીએ અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે બોમ્બમારો શરૂ કરી દીધો. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના કાર્યકાળમાં આ બીજી વખત બન્યું હતું, જ્યારે અમેરિકાએ ઉચ્ચ સ્તરીય વાતચીત દરમિયાન હુમલો કર્યો. ઝરીફના પ્રસ્તાવને કેટલો ગંભીરતાથી લેવો તે સ્પષ્ટ નથી. જો કે, ઈરાન સરકારમાં તેમનો કોઈ સત્તાવાર હોદ્દો નથી, પરંતુ તેમણે રાષ્ટ્રપતિ પેઝેશ્કિયનને જીતાડવામાં મદદ કરી હતી અને નેતાઓની મંજૂરી વગર આ લખ્યું ન હોય તેવું મનાય છે.

પરંતુ એ પણ સ્પષ્ટ નથી કે, ઈરાનમાં વાતચીત કરવાનો અધિકાર કોની પાસે છે, કારણ કે યુદ્ધમાં ઈરાનના અનેક નેતાઓના મોત થયા છે. લેખ પ્રકાશિત થયાના તરત બાદ ઝરીફે લખ્યું કે, તેઓ આ બાબતે "દુવિધા"માં હતા. આ સંકેત આપે છે કે, તેમના પર દેશમાં પહેલાથી જ દબાણ હોઈ શકે છે.

આ ઉપરાંત તે પણ સ્પષ્ટ નથી કે, ટ્રમ્પ આના પર કેવી પ્રતિક્રિયા આપશે. તેઓ ક્યારેક કહે છે કે, અમેરિકા યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા માટે વાતચીત કરી રહ્યું છે, તો ક્યારેક તેને વધારવાની ધમકી આપે છે. હજારો અમેરિકન મરીન અને પેરાટ્રુપર્સને તે વિસ્તારમાં મોકલવામાં આવ્યા છે, જેનાથી એવી અટકળો તેજ થઈ છે કે ત્યાં જમીની હુમલો (ground attack) થઈ શકે છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

