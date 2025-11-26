પાકિસ્તાનના પૂર્વ PM ઇમરાન ખાનની જેલમાં હત્યા ? જાણો શું છે હકીકત
Imran Khan : પાકિસ્તાનના પૂર્વ વડાપ્રધાન ઇમરાન ખાન અંગે એક ગંભીર દાવો સામે આવ્યો છે. એક અહેવાલ મુજબ, અદિયાલા જેલમાં કેદ પાકિસ્તાનના પૂર્વ વડાપ્રધાન ઇમરાન ખાનની હત્યા કરવામાં આવી હોવાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે.
Imran Khan : પાકિસ્તાનના પૂર્વ વડાપ્રધાન ઇમરાન ખાન અંગે એક ગંભીર દાવો સામે આવ્યો છે. એક અહેવાલમાં દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે અદિયાલા જેલમાં કેદ પૂર્વ પાકિસ્તાની વડાપ્રધાન ઇમરાન ખાનની હત્યા કરવામાં આવી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ઇમરાન ખાનની ત્રણ બહેનોને છેલ્લા 21 દિવસથી અદિયાલા જેલમાં તેમને મળવા દેવામાં આવી નથી.
ઇમરાન ખાનની બહેનોએ પાકિસ્તાનના પંજાબ પ્રાંતના ઇન્સ્પેક્ટર જનરલને ફરિયાદ કરી છે. આ પછી ઇમરાન ખાનના હજારો સમર્થકો જેલની બહાર એકઠા થયા હતા. દરમિયાન તેમની બહેનો પણ અદિયાલા જેલની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહી છે.
🚨#BreakingNews:
A credible source from Pakistan has confirmed to Afghanistan Times that PTI Chairman Imran Khan has allegedly been mysteriously killed, and his body has been moved out of the prison.#PTI #AfghanistanAndPakistan pic.twitter.com/FpJSrksXHA
— Afghanistan Times (@TimesAFg1) November 26, 2025
જાણો શું છે હકીકત
પીટીઆઈના સ્થાપક અને પૂર્વ વડાપ્રધાન ઇમરાન ખાનની હત્યાની અફવાઓ અંગે એક મોટો ખુલાસો થયો છે. પીટીઆઈના પૂર્વ નેતા ફવાદ ચૌધરીએ ઝી ન્યૂઝને જણાવ્યું હતું કે જેલમાં ઇમરાન ખાનની હત્યાની અફવાઓ સંપૂર્ણપણે બકવાસ છે. ઇમરાન ખાન જેલમાં સુરક્ષિત છે.
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की खबर गलत, इमरान की पार्टी नेता फवाद चौधरी ने ZEE News से की बात #BreakingNews #PakistanNews #Pakistan #ImranKhan @pratyushkkhare pic.twitter.com/5I7kvz1V0b
— Zee News (@ZeeNews) November 26, 2025
26 નવેમ્બર પીટીઆઈ માટે કાળો દિવસ
આજે, 26 નવેમ્બર, 2025 પીટીઆઈના કાર્યકરો સમગ્ર પાકિસ્તાનમાં 'કાળો દિવસ' મનાવી રહ્યા છે. આ દિવસને 26 નવેમ્બર, 2024ના રોજ થયેલા હિંસક વિરોધ પ્રદર્શનની પ્રથમ વર્ષગાંઠ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યો છે. આ દિવસે ઇમરાન ખાનની મુક્તિ અને રાજકીય ન્યાયની માંગણી માટે વિશાળ વિરોધ પ્રદર્શનો પણ યોજવામાં આવ્યા હતા. પીટીઆઈએ દેશભરમાં જિલ્લા સ્તરે પ્રદર્શનો, રેલીઓ અને સભાઓનું આયોજન કર્યું છે. પીટીઆઈના કાર્યકરો કથિત સરકારી અન્યાય, રાજકીય દમન અને માનવાધિકાર ઉલ્લંઘન સામે અવાજ ઉઠાવી રહ્યા છે.
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की सेहत को लेकर कई अफवाहें पाकिस्तान में फैली हुई हैं. वहीं, उनकी बहनों और PTI के सपोर्टर्स ने अदियाला जेल के बाहर प्रोटेस्ट किया.
इमरान खान को पिछले तीन हफ़्तों से ज़्यादा समय से उनके परिवार के किसी भी सदस्य से मिलने नहीं दिया गया है.… pic.twitter.com/0FrXam5HCN
— Versha Singh (@Vershasingh26) November 26, 2025
ઈમરાન ખાન 2023થી અદિયાલા જેલમાં કેદ
પાકિસ્તાનના પૂર્વ વડાપ્રધાન ઈમરાન ખાન ઓગસ્ટ 2023થી રાવલપિંડીની અદિયાલા જેલમાં કેદ છે. અલ-કાદિર ટ્રસ્ટ સંબંધિત કથિત ભ્રષ્ટાચારના કેસમાં રાષ્ટ્રીય જવાબદારી બ્યુરો દ્વારા તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ કેસમાં તેમના પર તેમની પત્ની બુશરા બીબી સાથે સાંઠગાંઠ કરવાનો આરોપ છે.
ઈમરાન ખાન પર ટ્રસ્ટના નામે રિયલ એસ્ટેટ ઉદ્યોગપતિ મલિક રિયાઝ હુસૈન પાસેથી 60 એકર જમીન દાન તરીકે સ્વીકારવાનો આરોપ હતો, જેના પરિણામે રાજ્યને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થયું હતું. જાન્યુઆરી 2025માં કોર્ટે ઈમરાન ખાનને 14 વર્ષની જેલની સજા ફટકારી હતી, જ્યારે તેમની પત્ની બુશરા બીબીને 7 વર્ષની સજા ફટકારી હતી.
