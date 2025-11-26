Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

પાકિસ્તાનના પૂર્વ PM ઇમરાન ખાનની જેલમાં હત્યા ? જાણો શું છે હકીકત

Imran Khan : પાકિસ્તાનના પૂર્વ વડાપ્રધાન ઇમરાન ખાન અંગે એક ગંભીર દાવો સામે આવ્યો છે. એક અહેવાલ મુજબ, અદિયાલા જેલમાં કેદ પાકિસ્તાનના પૂર્વ વડાપ્રધાન ઇમરાન ખાનની હત્યા કરવામાં આવી હોવાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 26, 2025, 04:55 PM IST

Trending Photos

પાકિસ્તાનના પૂર્વ PM ઇમરાન ખાનની જેલમાં હત્યા ? જાણો શું છે હકીકત

Imran Khan : પાકિસ્તાનના પૂર્વ વડાપ્રધાન ઇમરાન ખાન અંગે એક ગંભીર દાવો સામે આવ્યો છે. એક અહેવાલમાં દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે અદિયાલા જેલમાં કેદ પૂર્વ પાકિસ્તાની વડાપ્રધાન ઇમરાન ખાનની હત્યા કરવામાં આવી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ઇમરાન ખાનની ત્રણ બહેનોને છેલ્લા 21 દિવસથી અદિયાલા જેલમાં તેમને મળવા દેવામાં આવી નથી. 

ઇમરાન ખાનની બહેનોએ પાકિસ્તાનના પંજાબ પ્રાંતના ઇન્સ્પેક્ટર જનરલને ફરિયાદ કરી છે. આ પછી ઇમરાન ખાનના હજારો સમર્થકો જેલની બહાર એકઠા થયા હતા. દરમિયાન તેમની બહેનો પણ અદિયાલા જેલની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

— Afghanistan Times (@TimesAFg1) November 26, 2025

જાણો શું છે હકીકત

પીટીઆઈના સ્થાપક અને પૂર્વ વડાપ્રધાન ઇમરાન ખાનની હત્યાની અફવાઓ અંગે એક મોટો ખુલાસો થયો છે. પીટીઆઈના પૂર્વ નેતા ફવાદ ચૌધરીએ ઝી ન્યૂઝને જણાવ્યું હતું કે જેલમાં ઇમરાન ખાનની હત્યાની અફવાઓ સંપૂર્ણપણે બકવાસ છે. ઇમરાન ખાન જેલમાં સુરક્ષિત છે.

 

— Zee News (@ZeeNews) November 26, 2025

26 નવેમ્બર પીટીઆઈ માટે કાળો દિવસ 

આજે, 26 નવેમ્બર, 2025 પીટીઆઈના કાર્યકરો સમગ્ર પાકિસ્તાનમાં 'કાળો દિવસ' મનાવી રહ્યા છે. આ દિવસને 26 નવેમ્બર, 2024ના રોજ થયેલા હિંસક વિરોધ પ્રદર્શનની પ્રથમ વર્ષગાંઠ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યો છે. આ દિવસે ઇમરાન ખાનની મુક્તિ અને રાજકીય ન્યાયની માંગણી માટે વિશાળ વિરોધ પ્રદર્શનો પણ યોજવામાં આવ્યા હતા. પીટીઆઈએ દેશભરમાં જિલ્લા સ્તરે પ્રદર્શનો, રેલીઓ અને સભાઓનું આયોજન કર્યું છે. પીટીઆઈના કાર્યકરો કથિત સરકારી અન્યાય, રાજકીય દમન અને માનવાધિકાર ઉલ્લંઘન સામે અવાજ ઉઠાવી રહ્યા છે.

 

इमरान खान को पिछले तीन हफ़्तों से ज़्यादा समय से उनके परिवार के किसी भी सदस्य से मिलने नहीं दिया गया है.… pic.twitter.com/0FrXam5HCN

— Versha Singh (@Vershasingh26) November 26, 2025

ઈમરાન ખાન 2023થી અદિયાલા જેલમાં કેદ 

પાકિસ્તાનના પૂર્વ વડાપ્રધાન ઈમરાન ખાન ઓગસ્ટ 2023થી રાવલપિંડીની અદિયાલા જેલમાં કેદ છે. અલ-કાદિર ટ્રસ્ટ સંબંધિત કથિત ભ્રષ્ટાચારના કેસમાં રાષ્ટ્રીય જવાબદારી બ્યુરો દ્વારા તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ કેસમાં તેમના પર તેમની પત્ની બુશરા બીબી સાથે સાંઠગાંઠ કરવાનો આરોપ છે.

ઈમરાન ખાન પર ટ્રસ્ટના નામે રિયલ એસ્ટેટ ઉદ્યોગપતિ મલિક રિયાઝ હુસૈન પાસેથી 60 એકર જમીન દાન તરીકે સ્વીકારવાનો આરોપ હતો, જેના પરિણામે રાજ્યને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થયું હતું. જાન્યુઆરી 2025માં કોર્ટે ઈમરાન ખાનને 14 વર્ષની જેલની સજા ફટકારી હતી, જ્યારે તેમની પત્ની બુશરા બીબીને 7 વર્ષની સજા ફટકારી હતી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
pakistanimran khanimran khan deathimran khan pakistan pm

Trending news