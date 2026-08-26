/સમુદ્રમાં એક કે બે નહીં એક સાથે 4 વાવાઝોડા હાહાકાર મચાવવા માટે છે તૈયાર, જાણો ક્યાં ક્યાં વર્તાવશે કહેર?

એક બાજુ જ્યાં ગુજરાતમાં ઓગસ્ટમાં વરસાદની ઘટના સમાચાર છે ત્યાં પશ્ચિમી પ્રશાંત મહાસાગરમાં હાલના સમયમાં એક સાથે એક કે બે નહીં પરંતુ ચાર ચાર તોફાન સક્રિય છે. આ વાવાઝોડાના નામ સૌડેલ, નારા ગૈનારી અને આતસાની છે. અત્રે જણાવવાનું કે ઓગસ્ટ મહિનામાં એક સાથે ચાર સિસ્ટમના સક્રિય હોવા જેવી સ્થિતિ લાંબા સમય પછી જોવા મળી છે. છેલ્લા આઠ વર્ષમાં ઓગસ્ટમાં ક્યારેય આવું જોવા મળ્યું નથી. ચારેય તોફાનોની હાલની સ્થિતિ જોઈએ તો તેમની તાકાત અને દિશા અલગ અલગ છે. આ ચારેય તોફાનોમાં સૌડેલ હાલ સૌથી શક્તિશાળી ગણાઈ રહ્યું છે.
એક સાથે 4 તોફાન કઈ રીતે?
જાપાન હવામાન વિજ્ઞાન એજન્સી (JMA)ના જણાવ્યાં મુજબ 24 ઓગસ્ટના રોજ ઉત્તર પશ્ચિમી પ્રશાંતમાં નારા, સૌડેલ, ગૈનારી અને આતસાની નામની ચાર સિસ્ટમ એક સાથે અસ્તિત્વમાં હતી. જો કે તેનો અર્થ એ નથી કે ચારેય તોફાન એક જ દિવસે બન્યા હતા. અલગ અલગ સમય અને અલગ અલગ જગ્યાઓ પર બનેલી આ સિસ્ટમનું જીવનચક્ર એક બીજાથી થોડા સમય માટે ઓવરલેપ થયો હતો.
વાવાઝોડાઓની વખતની સ્થિતિ
સૌડેલ વાવાઝોડું સૌથી શક્તિશાળી
આ ચારેય વાવાઝોડામાં સૌડેલ સૌથી મજબૂત છે. 25 ઓગસ્ટની સવારે JMAએ તેને ખુબ જ શક્તિશાળી ટાઈફૂનની કેટેગરીમાં રાખ્યું. તેના પવનની ઝડપ 160 કિમી પ્રતિ કલાકથી વધુ હતી. ફિલિપાઈન્સના PAGASA મુજબ તેના પવનની ઝડપ સતત 150 કિમી પ્રતિ કલાક અને પવનના ઝોંકાની ઝડપ 185 કિમી પ્રતિ કલાકની હતી.
ત્યારબાદ સૌડેલ પશ્ચિમ-ઉત્તર-પશ્ચિમ દિશામાં રયૂક્યૂ ટાપુઓ તરફ આગળ વધી રહ્યું હતું અને આગળ દક્ષિણ પૂર્વી ચીનના કાંઠા પાસે પહોંચવાની સંભાવના હતી. હાલ સૌડેલ પોતાના ઉત્પતિ વિસ્તારથી લગભગ 35 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપથી પશ્ચિમ-ઉત્તર-પશ્ચિમ દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે. તેની તાકાત સતત વધી રહી છે. હવામાન વિશેષજ્ઞો મુજબ આવનારા દિવસોમાં તેની સ્થિતિ અને દિશામાં થનારા ફેરફાર મહત્વપૂર્ણ હોઈ શકે છે.
કયું વાવાઝોડું નબળું
ચારેયમાં ગૈનારી હાલ અપેક્ષા કરતા નબળી સ્થિતિમાં છે. તેની પવનની ઝડપ લગભઘ 65 કિમી પ્રતિ કલાક અને પવનના ઝોંકાની ઝડપ લગભગ 85 કિમી પ્રતિ કલાક છે. ગૈનારી હજુ પણ એ જ વિસ્તારમાં છે. ગૈનારી 24 ઓગસ્ટની બપોરે ચીનના ફૂજિયાન પ્રાંતના ક્વાંઝોઉ પાસે પહોંચ્યું હતું. તેની તાકાત લગભગ લેવલ 8 હતી અને કાંઠે અથડાયા બાદ તે ઝડપથી નબળું પડે તેવું અનુમાન છે.
અલગ દિશામાં વધી રહ્યું છે આતસાની
આતસાનીનો રસ્તો અન્ય સિસ્ટમ કરતા અલગ છે. તે લગભગ 15.1 ડિગ્રી ઉત્તરી અક્ષાંશ અને 137.3 ડિગ્રી પૂર્વી દેશાંતર પાસે સ્થિત છે. તેના પવનની ઝડપ લગભગ 65 કિમી પ્રતિ કલાક છે, જ્યારે પવનના ઝોંકાની ઝડપ લગભગ 95 કિમી પ્રતિ કલાક છે. આતસાની લગભગ 25 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઉત્તર પૂર્વ દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે. તે લૂઝોન ટાપુના સૌથી ઉત્તરી ભાગથી લગભગ 1760 કિમી પૂર્વમાં છે.
નારા અને ગૈનારી લગભગ એક જ વિસ્તારમાં
ચારેય સિસ્ટમમાં નારા અને ગૈનારી હાલ એક જ વિસ્તારમાં છે. જો કે આવનારા સમયમાં તેમની તાકાત અને દિશામાં બદલાવ થઈ શકે છે. નારા પવનની ઝડપના મામલે સૌડેલથી ઘણું કમજોર છે. પરંતુ વિયેતનામ માટે તેનો ખતરો સીધો છે. 25 ઓગસ્ટની સવારે વિયેતનામના નેશનલ સેન્ટર ફોર હાઈડ્રો મેટિયોરોલોજિકલ ફોરકાસ્ટિંગ મુજબ આ ટાયફૂન નંબર 4 તરીકે લેવલ 8 અને 62-74 કિમી પ્રતિ કલાકની પવનની ઝડપ સાથે ટોન્કિંગની ખાડીમાં ખુબ જ ધીમી ગતિથી આગળ વધી રહ્યું હતું. તેના કારણે લાંબા સમય સુધી વરસાદ થવાથી પુર, ભૂસ્ખલન અને માટી ધસવાનું જોખમ વધી શકે છે.
ક્યાં ક્યાં કેર વરસાવી શકે
પહેલા ક્યારે બન્યું આવું
જાપાનના નેશનલ ઈન્સ્ટીટ્યૂટ ઓફ ઈન્ફોર્મેટિક્સના ડિજિટલ ટાઈફૂનના આંકડાઓનું વિશ્લેષણ જણાવે છે કે 1951થી 2025 વચ્ચે કુલ 27394 દિવસમાં ફક્ત 34 દિવસ એવા હતા જ્યારે ચાર કે તેનાથી વધુ સિસ્ટમ એક જ દિવસમાં સક્રિય રહી હતી. ટકાવારી 0.124 ટકા છે. 75 વર્ષના સમયગાળામાં ફક્ત 11 વર્ષમાં ઓછામાં ઓછો એક દિવસ એવો આવ્યો કે જ્યારે ચાર કે તેથી વધુ સિસ્ટમ એક સાથે સક્રિય હતી. જેનાથી જાણવા મળે છે કે આ સ્થિતિ ખરેખર દુર્લભ છે. જો કે ઈતિહાસમાં પહેલા પણ આવું બનેલું છે.
સૌથી અસાધારણ ઘટના ઓગસ્ટ 1960માં થઈ હતી. તે સમયે પાંચ ઉષ્ણકટિબંધીય ચક્રવાતી સિસ્ટમ એક સાથે સક્રિય હતી. તેને પાંચ ઓલિમ્પિક્સ રિગ્સ જેવી આકૃતિના કરાણે ઓલિમ્પિક ટાઈફૂન કહેવામાં આવ્યું હતું. ચાર સિસ્ટમ એક સાથે સક્રિય થવાની ઘટનાઓ 1955, 1966, 1972, 1985, 1994, 2017 અને હાલમાં નવેમ્બર 2024માં નોંધાઈ હતી. નવેમ્બર 2024માં યિનશિંગ, તોરાજી, મૈન યી અને ઉસાગી એક સાથે ઉત્તર પશ્ચિમી પ્રશાંતમાં ઊભા થયા હતા.