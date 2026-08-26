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સમુદ્રમાં એક કે બે નહીં એક સાથે 4 વાવાઝોડા હાહાકાર મચાવવા માટે છે તૈયાર, જાણો ક્યાં ક્યાં વર્તાવશે કહેર?

એક વાવાઝોડું આવે તો પણ કેટલી તીવ્ર અસર જોવા મળતી હોય છે ત્યારે અહીં તો એક સાથે ચાર વાવાઝોડા સમુદ્રમાં જોવા મળી રહ્યા છે. જો કે દરેક વાવાઝોડાની શક્તિ અને દિશા અલગ અલગ છે. જાણો કયું વાવાઝોડું ક્યાં તબાહી મચાવી શકે છે. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 26, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 02:11 PM IST
સમુદ્રમાં એક કે બે નહીં એક સાથે 4 વાવાઝોડા હાહાકાર મચાવવા માટે છે તૈયાર, જાણો ક્યાં ક્યાં વર્તાવશે કહેર?
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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