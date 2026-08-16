/વિદેશી રોકાણકારો ફરી એક્ટિવ! ભારતીય શેરોમાં સતત બીજા મહિને મોટું રોકાણ

FPI Return : ભારતીય શેરબજાર પ્રત્યે વિદેશી રોકાણકારો (FPI)નો વિશ્વાસ ફરી મજબૂત બનતો જોવા મળી રહ્યો છે. સતત ચાર મહિના સુધી થયેલી ભારે વેચવાલી બાદ હવે જુલાઈ અને ઓગસ્ટમાં વિદેશી રોકાણકારોએ જોરદાર ખરીદી કરી છે. ઓગસ્ટના પ્રથમ 15 દિવસમાં જ FPIએ ભારતીય ઇક્વિટીમાં ₹16,621 કરોડનું રોકાણ કર્યું છે. તે પહેલાં જુલાઈમાં પણ આશરે ₹20,200 કરોડની નેટ ખરીદી નોંધાઈ હતી.
2026માં અત્યાર સુધી FPI હજુ પણ નેટ સેલર
જુલાઈ અને ઓગસ્ટની ખરીદીથી બજારમાં સકારાત્મક માહોલ બન્યો છે, પરંતુ સમગ્ર વર્ષ 2026ના આંકડા જોઈએ તો વિદેશી રોકાણકારો હજુ પણ નેટ સેલર છે.
માર્ચમાં FPIએ આશરે ₹1.17 લાખ કરોડની સૌથી મોટી ઉપાડ કરી હતી. ત્યારબાદ એપ્રિલમાં ₹60,847 કરોડ, મેમાં ₹32,963 કરોડ અને જૂનમાં ₹49,340 કરોડની વેચવાલી નોંધાઈ હતી. ફેબ્રુઆરીમાં માત્ર ₹22,615 કરોડનું રોકાણ આવ્યું હતું. પરિણામે 2026માં અત્યાર સુધી કુલ નેટ ઉપાડ આશરે ₹2.4 લાખ કરોડ સુધી પહોંચી ગયો છે, જે સમગ્ર 2025ની લગભગ ₹1.66 લાખ કરોડની વેચવાલી કરતાં પણ વધુ છે.
ભારત તરફ વિદેશી રોકાણકારો કેમ આકર્ષાયા ?
બજાર નિષ્ણાતોના મતે ભારત પ્રત્યે વધતા વિશ્વાસ પાછળ અનેક મહત્વના પરિબળો જવાબદાર છે, જેમકે ભારતીય શેરોનું આકર્ષક વેલ્યુએશન, કંપનીઓના મજબૂત ત્રિમાસિક પરિણામો, અમેરિકામાં વ્યાજદર ઘટાડાની સંભાવના, કાચા તેલના નરમ ભાવ અને રૂપિયાની તુલનાત્મક સ્થિરતાનો સમાવેશ થાય છે.
વલ્લમ કેપિટલના CEO અને પોર્ટફોલિયો મેનેજર મનીષ ભંડારીના જણાવ્યા અનુસાર, મજબૂત કોર્પોરેટ કમાણી અને અનુકૂળ વૈશ્વિક પરિસ્થિતિ ભારતને વિદેશી રોકાણ માટે વધુ આકર્ષક બજાર બનાવે છે.
AI અને ટેક શેરોમાંથી નફો કાઢી ભારત તરફ વળ્યા રોકાણકારો?
માર્કેટ એનાલિસ્ટ્સનું માનવું છે કે દક્ષિણ કોરિયા અને તાઈવાનના AI તથા ટેક્નોલોજી શેરોમાં ભારે તેજી બાદ ઘણા વૈશ્વિક રોકાણકારો હવે પોતાના પોર્ટફોલિયોમાં સંતુલન લાવી રહ્યા છે. ઊંચા વેલ્યુએશનને કારણે કેટલાક ફંડોએ ત્યાંથી નફો બુક કરીને ભારત જેવા ઉભરતા બજારોમાં મૂડી ખસેડવાની શરૂઆત કરી છે.
ટ્રેકના કો-ફાઉન્ડર અને CEO વેદાંત ગુપ્તેના જણાવ્યા પ્રમાણે, ઓગસ્ટમાં FPIની વાપસી એ સંકેત આપે છે કે અગાઉની વેચવાલી માત્ર ભારતને લઈને ચિંતાના કારણે નહોતી, પરંતુ તેમાં વૈશ્વિક આર્થિક પરિસ્થિતિની પણ મોટી ભૂમિકા હતી.
આગળ FPIની ચાલ કયા પરિબળો નક્કી કરશે ?
આવનારા મહિનાઓમાં વિદેશી રોકાણકારોનું વલણ મુખ્યત્વે વૈશ્વિક આર્થિક સંકેતો પર આધારિત રહેશે. યુએસ બોન્ડ યીલ્ડ, ડોલર ઇન્ડેક્સ, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ અને કોર્પોરેટ કમાણીના સુધારા જેવા પરિબળો FPI પ્રવાહની દિશા નક્કી કરી શકે છે.
નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે હાલની ખરીદી ચોક્કસપણે સકારાત્મક સંકેત છે, પરંતુ વર્ષ દરમિયાન થયેલી ભારે વેચવાલીને ધ્યાનમાં લેતા FPIના વલણમાં કાયમી ફેરફાર થયો છે એવું કહેવું હજુ વહેલું ગણાશે. આગામી મહિનાઓમાં વૈશ્વિક બજારની સ્થિતિ જ આ ઘર વાપસી કેટલી મજબૂત છે તે નક્કી કરશે.