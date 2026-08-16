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વિદેશી રોકાણકારો ફરી એક્ટિવ! ભારતીય શેરોમાં સતત બીજા મહિને મોટું રોકાણ

FPI Return : ભારતીય શેરબજારમાં વિદેશી રોકાણકારો (FPI)ની ઘર વાપસી જોવા મળી રહી છે. જુલાઈ બાદ ઓગસ્ટના પ્રથમ 15 દિવસમાં પણ FPIએ ₹16,621 કરોડનું રોકાણ કર્યું છે. આકર્ષક વેલ્યુએશન, મજબૂત કોર્પોરેટ કમાણી, અમેરિકામાં વ્યાજદર ઘટાડાની આશા અને રૂપિયાની સ્થિરતાના કારણે ભારત તરફ વિદેશી મૂડીનો પ્રવાહ વધ્યો છે. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 16, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 08:11 PM IST
વિદેશી રોકાણકારો ફરી એક્ટિવ! ભારતીય શેરોમાં સતત બીજા મહિને મોટું રોકાણ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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