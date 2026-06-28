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ફ્રાન્સમાં પ્લેન ક્રેશ થતાં 11 લોકોના મોત, તો સાઉદી અરેબિયામાં હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનામાં 14 લોકોએ ગુમાવ્યા જીવ

France Plane Crash : રવિવારે પૂર્વી ફ્રાન્સના શહેર નેન્સી નજીક ટોમ્બ્લેન વિસ્તારમાં એક પેસેન્જર પ્લેન ક્રેશ થયું હતું. આ અકસ્માતમાં 11 લોકોના મોત થયાના સમાચાર છે. તો સાઉદી અરેબિયામાં હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનામાં 14 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 28, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 06:49 PM IST
ફ્રાન્સમાં પ્લેન ક્રેશ થતાં 11 લોકોના મોત, તો સાઉદી અરેબિયામાં હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનામાં 14 લોકોએ ગુમાવ્યા જીવ
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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