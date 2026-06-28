/ફ્રાન્સમાં પ્લેન ક્રેશ થતાં 11 લોકોના મોત, તો સાઉદી અરેબિયામાં હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનામાં 14 લોકોએ ગુમાવ્યા જીવ

France Plane Crash : ફ્રાન્સમાં એક મોટી વિમાન દુર્ઘટના સામે આવી છે. નેન્સી નજીક એક પેસેન્જર પ્લેન ક્રેશ થયું હતું, જેમાં 11 લોકોના મોત થયા હોવાના સમાચાર સામે આવ્યા છે. દુર્ઘટના બાદ તાત્કાલિક બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી. વિમાનમાં સ્કાયડાઇવર્સનું એક ગ્રુપ હતું. ફ્રેન્ચ દૈનિક અખબાર 'એલ'એસ્ટ રિપબ્લિકેન' અનુસાર, જ્યારે દુર્ઘટના થઈ ત્યારે સ્કાયડાઇવર્સ વિમાનમાં સવાર હતા. આ વિમાન દુર્ઘટના કેવી રીતે અને શા માટે થઈ તે અંગે કોઈ માહિતી બહાર આવી નથી. જોકે, અધિકારીઓએ અકસ્માત બાદ તપાસ શરૂ કરી છે.
મ્યુર્થે-એટ-મોસેલ વિભાગના વહીવટીતંત્રે અકસ્માતની પુષ્ટિ કરી છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, રવિવારે બપોરે ટોમ્બ્લેન વિસ્તારમાં ક્રેશ થયાના અહેવાલો પછી તરત જ મોટાપાયે ઈમરજન્સી બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. ફાયર બ્રિગેડ, પોલીસ, એમ્બ્યુલન્સ અને વિશેષ બચાવ ટીમો ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ હતી.
11 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા
આ દુર્ઘટનામાં 11 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે અને અન્ય લોકો ઘાયલ થયા છે. જોકે, સત્તાવાર મૃત્યુઆંક હજુ સુધી પુષ્ટિ કરવામાં આવ્યો નથી. સ્થાનિક અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે સંપૂર્ણ તપાસ પછી જ અંતિમ આંકડા જાહેર કરવામાં આવશે. સ્થાનિક પોલીસ અને ઈમરજન્સી તબીબી સેવાઓના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ ઘટના પછી તરત જ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા. હાલમાં બચાવ કામગીરી ચાલુ છે. પોલીસે જાહેર જનતાને સાલ્વાડોર એલેન્ડે સ્ટ્રીટ અને આસપાસના વિસ્તારથી દૂર રહેવાની અપીલ કરી છે, કારણ કે સ્થળ પર બિનજરૂરી ભીડ એકઠી થવાથી બચાવ પ્રયાસોમાં અવરોધ આવી શકે છે.
જોકે, દુર્ઘટનાનું કારણ અસ્પષ્ટ છે. તકનીકી, હવામાન સંબંધિત સમસ્યાઓ અથવા પાઇલટની ભૂલ સહિત વિવિધ શક્યતાઓની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી રહી છે. ફ્રેન્ચ નાગરિક ઉડ્ડયન સત્તામંડળ (DGAC)ની એક ટીમ પણ દુર્ઘટના સ્થળે પહોંચી રહી છે. બ્લેક બોક્સને શોધવાના પ્રયાસો તેજ કરવામાં આવ્યા છે.
સાઉદી અરેબિયામાં હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનામાં 14 લોકોના મોત
સાઉદી અરેબિયાથી પણ દુઃખદ સમાચાર આવ્યા છે, જ્યાં વિશ્વની સૌથી મોટી ઓઈલ કંપનીઓમાંની એક સાઉદી અરામકોનું એક હેલિકોપ્ટર રાસ તનુરા શહેરમાં ક્રેશ થયું છે. આ ભયાનક અકસ્માતમાં ઓછામાં ઓછા 14 લોકોના મોત થયા હોવાના અહેવાલ છે. સ્થાનિક રાજ્ય સમાચાર એજન્સી અનુસાર, આ અકસ્માત રાસ તનુરા વિસ્તારમાં થયો હતો. કંપનીનું હેલિકોપ્ટર અચાનક જમીન પર પડી ગયું. અકસ્માત એટલો ગંભીર હતો કે તેમાં સવાર 14 લોકો પાસે બચવાનો સમય નહોતો અને તેઓ ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યુ પામ્યા હતા.