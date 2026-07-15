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હોર્મુઝ ટોલ ટેક્સથી લઈ પરમાણુ ડીલ સુધી: જાણો કેમ વર્લ્ડ મીડિયામાં ટ્રમ્પના નિર્ણયોની ઉડી રહી છે મજાક

વૈશ્વિક મીડિયામાં અમેરિકી પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને 'યુ-ટર્ન કિંગ' તરીકે દર્શાવવામાં આવી રહ્યા છે, કારણ કે ઈરાન સાથેના સાડા ચાર મહિનાના યુદ્ધ દરમિયાન તેમણે પોતાના જ નિર્ણયો અને નિવેદનોમાં રેકોર્ડબ્રેક ૩૬ વખત ફેરફાર (યુ-ટર્ન) કર્યો છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 15, 2026, 08:24 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:24 PM IST
હોર્મુઝ ટોલ ટેક્સથી લઈ પરમાણુ ડીલ સુધી: જાણો કેમ વર્લ્ડ મીડિયામાં ટ્રમ્પના નિર્ણયોની ઉડી રહી છે મજાક
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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