વર્લ્ડ મીડિયામાં અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને હવે યુ ટર્ન કિંગ કેમ કહેવામાં આવી રહ્યા છે....અત્યાર સુધી તેઓ મોટા મોટા દાવા કરનારા, મનસ્વી અને અણધાર્યા નિર્ણય લેતા નેતા તરીકે જાણી હતા....પરંતુ હવે ચર્ચાએ છે કે તેઓ પોતાના જ નિર્ણયોમાં વારંવાર યુ-ટર્ન લેતા રહ્યા છે....તમે કોઈ પણ AI ચેટબોટને પૂછો કે ઈરાન સાથેના યુદ્ધ દરમિયાન ટ્રમ્પે કેટલી વખત પોતાનું વલણ બદલ્યું....તમને વિગતવાર જવાબ મળી જશે. એ જ માહિતી અને કેટલાક તથ્યોના આધારે તૈયાર કરાયેલો આ અહેવાલ જુઓ..
ઈરાને મિસાઇલોની ત્રીજી લહેર સાથે સમગ્ર મધ્ય પૂર્વમાં આવેલા અમેરિકી સૈન્ય ઠેકાણાઓ પર હુમલાઓ વધુ તેજ કર્યા છે....પરંતુ બીજી તરફ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પોતાના નિવેદનોમાં સતત આગળ-પાછળ થતા રહ્યા છે અને પોતાની વિશ્વસનીયતા બચાવવાનો પ્રયાસ કરતા જોવા મળ્યા છે
એટલા માટે જ અમે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને 'યુ-ટર્ન કિંગ' કહી રહ્યા છીએ...
આ અંગે ટ્રમ્પે કહ્યું કે વિવિધ દેશોના રાજાઓ અને શાસકોએ મને ફોન કરીને કહ્યું કે તેઓ આ મુદ્દાને અલગ રીતે ઉકેલવા માંગે છે. તેઓ અમેરિકામાં અબજો ડોલરનું રોકાણ કરવા તૈયાર છે. મને આ વાત ખરેખર ગમી, કારણ કે મને નથી લાગતું કે કોઈને પણ હોર્મુઝની જળસંધિ કે કોઈપણ જળમાર્ગ પરથી પસાર થવા માટે કોઈ પ્રકારનો શુલ્ક વસૂલવાનો અધિકાર હોવો જોઈએ.
આ યુ-ટર્ન એટલો વિવાદાસ્પદ રહ્યો કે પહેલા તો ટ્રમ્પે પોતાની દાદાગીરી બતાવતા હોર્મુઝ જળસંધિમાંથી પસાર થતા જહાજો પાસેથી ટોલ વસૂલવાની વાત કરી. પરંતુ તેમના જ વિદેશમંત્રી માર્કો રૂબિયોએ ઈરાન દ્વારા હોર્મુઝમાં ટોલ વસૂલવાની સંભાવનાને આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદ્રી કાયદાનો ભંગ ગણાવી હતી.
ટ્રમ્પના નિવેદન બાદ માત્ર ઈરાની નેતાઓએ જ તેમનો મજાક ઉડાવ્યો નહીં, પરંતુ વિશ્વભરના મીડિયાએ પણ તેમની ભારે ટીકા કરી... અનેક દેશોના નેતાઓએ ટ્રમ્પના ટોલ સંબંધિત નિવેદનને ખોટું અને અવ્યવહારુ ગણાવ્યું.
ત્યાર બાદ ટ્રમ્પે પોતાનું નિવેદન પાછું ખેંચી લીધું..ઈરાન સાથેના સાડા ચાર મહિનાના યુદ્ધ દરમિયાન આ તેમનો 36મો યુ-ટર્ન હોવાનું કહેવાઈ રહ્યું છે.
સાડા 4 મહિનામાં ટ્રમ્પનો 36મો યુ-ટર્ન
હજુ મંગળવારની જ વાત છે. ટ્રમ્પે દાવો કર્યો હતો કે જો ઈરાન કોઈ સમજૂતી નહીં કરે તો અમેરિકા આખા ઈરાન પર વિનાશક હુમલો કરશે. ઈરાનની સેનાથી લઈને તેના ગુપ્ત સૈન્ય મથકો અને પરમાણુ સંયંત્રો સુધી બધું જ નષ્ટ કરી દેવામાં આવશે.
પરંતુ મેદાન પરની હકીકત કંઈક અલગ જ જોવા મળી રહી છે...ઈરાનના સતત હુમલાઓની વિગતો પરથી એ સમજી શકાય છે...
ઈરાને ચોથા દિવસે પણ સતત મિસાઇલ હુમલાઓ ચાલુ રાખ્યા
ઈરાનનો દાવો છે કે મિસાઇલ હુમલાની ત્રીજી લહેર બાદ અમેરિકાને હવે અંદાજ આવી ગયો હશે કે જો તે વધુ મોટો હુમલો કરશે તો તેનો જવાબ કેટલો વિનાશક સાબિત થઈ શકે છે...