/ગુસ્લથી લઈને દફનની વિધિ સુધી... શિયા પરંપરા મુજબ કેવી રીતે થશે ખામેનેઈના અંતિમ સંસ્કાર? જાણો

Ayatollah Ali Khamenei Funeral: ઈરાનના દિવંગત સુપ્રીમ લીડર અયાતુલ્લા અલી ખામેનેઈ માટે સત્તાવાર શોક સમારોહ 4 જુલાઈ 2026ના રોજ શરૂ થવાનો છે. રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આમાં ભારત તરફથી બિહારના રાજ્યપાલ લેફ્ટનન્ટ જનરલ સૈયદ અતા હસનૈન અને વિદેશ રાજ્ય મંત્રી પબિત્રા માર્ગેરિટા હાજરી આપશે. આ દરમિયાન આવો જાણીએ કે, કેવી રીતે થશે ખામેનેઈના અંતિમ સંસ્કાર.
ગુસ્લની વિધિ
અંતિમ સંસ્કારની પ્રક્રિયા ગુસ્લથી શરૂ થાય છે. આ મૃતકની ફરજિયાત ધાર્મિક શુદ્ધિકરણની વિધિ છે. શિયા ઇસ્લામિક પરંપરા મુજબ શરીરને ત્રણ તબક્કામાં સ્નાન કરાવવામાં આવે છે. પહેલીવાર ધોવામાં કમળ અથવા બોરડીના પાનને પાણીમાં મિક્સ કરીને ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ કપૂર મિશ્રિત પાણી અને છેલ્લે શુદ્ધ સાફ પાણીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
શરીરને સફેદ કપડામાં લપેટવું
ધાર્મિક વિધિપૂર્વક સ્નાન કરાવ્યા બાદ શરીરને એક સાદા સફેદ સુતરાઉ કપડામાં લપેટવામાં આવે છે, જેને કફન કહેવાય છે. શિયા પરંપરા હેઠળ કફનમાં સામાન્ય રીતે કપડાના ત્રણ અલગ-અલગ ટુકડા હોય છે. આમાં લુત્કા સામેલ છે, જે શરીરના નીચલા ભાગને ઢાંકે છે. ત્યારબાદ કમીઝ અને ઇઝારનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જે માથાથી પગ સુધી શરીરને ઢાંકતી એક મોટી ચાદર હોય છે. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન શરીરના એ સાત ભાગો પર કપૂર લગાવવામાં આવે છે જેનો ઉપયોગ ઇસ્લામિક સજદા દરમિયાન કરવામાં આવે છે.
જાહેર વિદાય અને જનાઝા
કફન પહેરાવવાની વિધિ બાદ શરીરને જાહેર દર્શન માટે અને જનાઝા (અંતિમ યાત્રા) તરીકે લઈ જવામાં આવે છે. ત્યારબાદ અંતિમ સંસ્કારની એક વિશેષ નમાઝ પઢવામાં આવે છે, જેને 'નમાઝ-એ-જનાઝા' કહેવામાં આવે છે. સામાન્ય ઇસ્લામિક નમાઝથી વિપરીત, આમાં ઝૂકવાનું કે સજદા કરવાનું હોતું નથી.
દફનની વિધિ
આ પછી પાર્થિવ દેહને દફનાવવામાં આવે છે. કબરને એવી રીતે તૈયાર કરવામાં આવે છે કે મૃતકનો ચહેરો મક્કાની દિશા તરફ રહે. મૃતદેહને અંદર રાખ્યા પછી કફનની ગાંઠ છોડી દેવામાં આવે છે અને ચહેરાને જમીન તરફ પરંતુ મક્કાની દિશામાં રાખવામાં આવે છે.
કબરને સંપૂર્ણપણે બંધ કરતા પહેલા એક શિયા ધર્મગુરુ 'તલ્કીન' કરે છે. આ એક પરંપરાગત પાઠ છે જેમાં મૃતકને આસ્થાના સિદ્ધાંતો અને શિયા ઇમામોના નામ યાદ અપાવવામાં આવે છે. આ પછી લાકડાના પાટિયા અથવા પથ્થરોનો ઉપયોગ કરીને કબરને બંધ કરવામાં આવે છે અને માટીથી ભરી દેવામાં આવે છે.