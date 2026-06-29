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ગુસ્લથી લઈને દફનની વિધિ સુધી... શિયા પરંપરા મુજબ કેવી રીતે થશે ખામેનેઈના અંતિમ સંસ્કાર? જાણો

Ayatollah Ali Khamenei Funeral: અયાતુલ્લા અલી ખામેનેઈનો શોક સમારોહ 4 જુલાઈથી શરૂ થવાનો છે. આ દરમિયાન આવો જાણીએ કે કેવી રીતે થશે તેમના અંતિમ સંસ્કાર.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 29, 2026, 11:01 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 11:01 PM IST
ગુસ્લથી લઈને દફનની વિધિ સુધી... શિયા પરંપરા મુજબ કેવી રીતે થશે ખામેનેઈના અંતિમ સંસ્કાર? જાણો
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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