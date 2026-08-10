Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /World
  • /કુદરતનો કોપ: ભૂકંપ બાદ હવે ‘ટાઈફૂન ડોલ્ફિન’ ગળી જવા તૈયાર, 10 લાખ લોકોનું સ્થળાંતર

કુદરતનો કોપ: ભૂકંપ બાદ હવે ‘ટાઈફૂન ડોલ્ફિન’ ગળી જવા તૈયાર, 10 લાખ લોકોનું સ્થળાંતર

કુદરતનું ફરી એકવાર સૌથી વિનાશક અને ખૌફનાક સ્વરૂપ સામે આવ્યું છે. પૂર્વોતર એશિયાથી લઈને ચીન અને તાઈવાન સુધી ટાઈકૂન ડોલ્ફિન નામના આ મહાદૈત્યે તબાહીનું એવું તાંડવ મચાવ્યું છે. જેણે માનવ વસાહતોને હચમચાવી નાખી છે. 198 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ફૂંકાતા પવન અને આકાશમાંથી વરસતી આફતે લાખો લોકોના શ્વાસ અદ્ધર કરી દીધા છે. અત્યારસુધી 10 લાખ લોકોનું સ્થળાંતર કરાયું છે. 

Written ByKaran Rajput
Published: Aug 10, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 05:46 PM IST
કુદરતનો કોપ: ભૂકંપ બાદ હવે ‘ટાઈફૂન ડોલ્ફિન’ ગળી જવા તૈયાર, 10 લાખ લોકોનું સ્થળાંતર

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
6 બોલમાં 6 સિક્સ, સિઝનની સૌથી ફાસ્ટ ફિફ્ટી... વન ડે કપમાં આ ખેલાડીએ મચાવી તબાહી
2
3
4
5