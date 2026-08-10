/કુદરતનો કોપ: ભૂકંપ બાદ હવે ‘ટાઈફૂન ડોલ્ફિન’ ગળી જવા તૈયાર, 10 લાખ લોકોનું સ્થળાંતર

જાપાનથી લઈને ચીન અને તાઈવાન સુધી. કુદરતના એક એવા મહાદૈત્ય ટાઈફૂન ડોલ્ફિને દસ્તક દીધી છે, જેને જોઈને રૂંવાડા ઊભા થઈ જાય. પૂર્વોત્તર એશિયાની ગોદમાં વસેલું જાપાન આ સમયે જળપ્રલય અને ઈતિહાસના સૌથી વિનાશક વાવાઝોડાના મુખ પર ઊભું છે.
હજુ ગયા અઠવાડિયે આવેલા 7.1ની તીવ્રતાવાળા ભયાનક ભૂકંપના ઘામાંથી લોકો બહાર પણ આવ્યા નહોતા. સંભાળવાની તો વાત જ દૂર છે. ત્યાં જ હવે સમુદ્રની ઊંડાઈમાંથી ઉઠીને એક મહાદૈત્ય જાપાનને જાણે જીવતું ગળી જવા માટે તત્પર દેખાઈ રહ્યું છે. નામ છે ટાઈફૂન ડોલ્ફિન...
Heavy flooding caused by Typhoon Dolphin in Shanghai, China 🇨🇳 (09.08.2026) pic.twitter.com/B8Ef5SS6ki
— Disaster News (@Top_Disaster) August 9, 2026
198 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ચીસો પાડતા પવનો. આકાશમાંથી અંગારા નહીં, જાણે આફતની કાળવર્ષા વરસી રહી હોય અને સમુદ્રની ગર્જના કરતી વિકરાળ, ખોફનાક લહેરો! ચીસો, સ્થળાંતર અને વિનાશના આ અંતહીન મંજારમાં ઓકિનાવાથી લઈને કાગોશિમા સુધી ત્રાહિમામ મચી ગયું છે. આ રૂંવાડા ઊભા કરી દે તેવો અવાજ...આ માત્ર પવનનો શોર નથી...આ તો મોતના સન્નાટાને ચીરીને નીકળતી કુદરતની એવી ચીસ છે, જેને સાંભળીને મજબૂતમાં મજબૂત માણસનું પણ કાળજું ધ્રૂજી ઊઠે...
The strength of White Dolphin Typhoon, China pic.twitter.com/bIn3NljDNa
— Reels (@benditochicas) August 10, 2026
આ એવું વાવાઝોડું છે, જેણે માનવીએ બનાવેલા દરેક કોંક્રિટના માળખાને માત્ર તણખાની જેમ ઉખાડી ફેંકવાની જાણે પ્રતિજ્ઞા લીધી હોય. રસ્તાઓ સૂમસામ છે, ગલીઓમાં ખોફનાક સન્નાટો છે અને પવનોનું આ વાવાઝોડું સીધું લોકોના હૃદયમાં ભયની ઊંડી લકીર દોરી રહ્યું છે. ખતરાની લાલ ઘંટડી સંપૂર્ણ તાકાતથી વાગી ચૂકી છે! જાપાન હવામાન વિભાગના એક ઈમર્જન્સી આદેશે સમગ્ર દેશમાં ખળભળાટ મચાવી દીધો છે.
09 Agustus 2026 :: Dampak langsung "Angin Kecang" dari Typhoon "DOLPHIN" yang menyapu wilayah Wenzhou, Provinsi Zhejiang - CHINA, menyebabkan banyak kerusakan atap bangunan, pohon tumbang, bahkan kendaraan terguling.
===@Mas_Annadwi
Source :: #trt_world
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— Mas Annadwi (@PostMKG) August 10, 2026
Typhoon Dolphin makes second landfall
Shanghai waterlogged, rail services suspended
Over 1 million evacuated as red alert issued @eriknjoka gets you more pic.twitter.com/wOszX4ZhIo
— WION (@WIONews) August 10, 2026
પરંતુ માની લો કે આ તો હજુ વિનાશની માત્ર એક ઝલક છે. હવામાન શાસ્ત્રીઓની ચેતવણીએ સમગ્ર દુનિયાના શ્વાસ અધ્ધર કરી દીધા છે. તેમનો સ્પષ્ટ દાવો છે કે અસલી કયામત અને પ્રલય તો હજુ આવવાનો બાકી છે. ડોલ્ફિનનું કેન્દ્ર પોતાની અંદર 350 મિલીમીટર સુધીના પાણીનો એવો વિસ્ફોટક સેલાબ સમાવીને બેઠું છે, જે આંખના પલકારામાં હસતા-રમતા આખા શહેરને સમુદ્રની ઊંડાઈમાં દફન કરી શકે છે. આ મહાપ્રલયની અસર હવે ડ્રેગન એટલે કે ચીનની ધરતી પર પણ સ્પષ્ટ દેખાવા લાગી છે. શાંઘાઈમાં સમુદ્રના ઉછાળાનું એવું ખોફનાક સ્વરૂપ જોવા મળ્યું કે પુલ પરથી પસાર થઈ રહેલા લોકો તેજ લહેરોની ચપેટમાં આવી ગયા. એક માસૂમ બાળક લહેરોની સાથે તણાઈ ગયું...
🌪️ Typhoon Dolphin has battered eastern China, forcing more than one million people to evacuate across Zhejiang and surrounding regions. The storm brought destructive winds, torrential rain and major transport disruption, including around 1,400 cancelled flights in Shanghai.… pic.twitter.com/wCLjxZmw1j
— China Update (@tonychinaupdate) August 10, 2026
ડોલ્ફિનની માત્ર આહટથી જ ચીનના અનેક તટીય શહેરોમાં મુશળધાર વરસાદ અને હાહાકાર મચી ગયો છે. ભારે પવન અને પાણીના સેલાબે સામાન્ય જનજીવનને સંપૂર્ણપણે અસ્તવ્યસ્ત કરી નાખ્યું છે. માત્ર જાપાન અને ચીન જ નહીં..તાઈવાનની ધરતી પણ ટાઈફૂન ડોલ્ફિનના આ ભયાનક તાંડવથી ધ્રૂજી ઊઠી છે. તાઈપેમાં સતત વરસી રહેલા મુશળધાર વરસાદ અને અનેક શહેરોમાં ચીસો પાડતા પવનો વચ્ચે લોકો પોતાનો જીવ બચાવવા દોડતા નજરે પડી રહ્યા છે.
🚨 ⚠️ WHAT IS HAPPENING IN CHINA?
🌀 Typhoon DOLPHIN went beyond expectations!
-It is hitting major Chinese metropolises much harder than predicted.
Wind gusts have exceeded 150 km/h in places, with over 100 mm of rainfall recorded in short periods.
Over 300 million people are… pic.twitter.com/ZsDVUPXNsW
— Jeo Albant (@jeoalbant) August 9, 2026
તાઈપેમાં આવેલા આ ખોફનાક ટોર્નેડો અને વાવાઝોડાના વીડિયોએ સોશિયલ મીડિયા પર જ નહીં, પરંતુ દુનિયાભરની એજન્સીઓમાં પણ દહેશત ફેલાવી દીધી છે, જ્યાં અનેક મોટી ઈમારતો ધરાશાયી થતી જોવા મળી રહી છે. કુદરતનું આ ભયાનક તાંડવ સાબિત કરી રહ્યું છે કે માણસ પાસે ભલે કેટલીય આધુનિક ટેક્નોલોજી કેમ ન હોય....પરંતુ કુદરત સામે તે સંપૂર્ણપણે વામણો અને લાચાર છે..