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કેદારનાથથી લઈને નેપાળ સુધી... કેવી રીતે પાણીનું રૌદ્ર રૂપ બન્યું કાળ? બન્ને જળપ્રલયની ચોંકાવનારી સમાનતા!

Nepal Flash Floods: નેપાળની ભોટેકોશી નદી અને કેદારનાથની તબાહીમાં મુખ્ય સમાનતા ગ્લેશિયરનું અચાનક તૂટવું છે. આ કારણોસર વરસાદ વગર પણ પાણીનું રૌદ્ર રૂપ કાળ બનીને રહેણાક વિસ્તારોને વહાવી ગયું.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 27, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 05:00 PM IST
કેદારનાથથી લઈને નેપાળ સુધી... કેવી રીતે પાણીનું રૌદ્ર રૂપ બન્યું કાળ? બન્ને જળપ્રલયની ચોંકાવનારી સમાનતા!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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