/કેદારનાથથી લઈને નેપાળ સુધી... કેવી રીતે પાણીનું રૌદ્ર રૂપ બન્યું કાળ? બન્ને જળપ્રલયની ચોંકાવનારી સમાનતા!

Nepal Flash Floods: પહાડી વિસ્તારોમાં જ્યારે-જ્યારે કુદરતનો રોષ જોવા મળ્યો છે, ત્યારે ઇતિહાસ સાક્ષી છે કે લોકોને બચવાનો થોડો પણ સમય મળ્યો નથી. ગત દિવસોમાં નેપાળની ભોટેકોશી નદીમાં આવેલી અચાનક પૂરની સ્થિતિએ સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે તબાહી મચાવી છે. કોઈપણ પ્રકારની પૂર્વ ચેતવણી કે ભારે વરસાદ વિના અચાનક નદીમાં આવેલા પૂરે બધાને પોતાની ચપેટમાં લઈ લીધા. આ કુદરતી આપત્તિમાં અત્યાર સુધી 288 ભારતીયો લાપતા છે અને અનેક લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે. આ જળપ્રલયે બિલકુલ 2013માં આવેલા કેદારનાથ જળપ્રલયની યાદ અપાવી દીધી છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે, કેદારનાથ અને નેપાળમાં આવેલા ભીષણ પૂરમાં મોટી સમાનતા શું છે? ચાલો આના વિશે જાણીએ.
કેદારનાથ આપત્તિથી નેપાળ દુર્ઘટનાની સીધી સમાનતા
નેપાળની આ ઘટનાએ જૂન 2013ની ઉત્તરાખંડ કેદારનાથ હોનારતની યાદો તાજી કરી દીધી છે. બન્ને જ ઘટનાઓ પાછળનું મુખ્ય પેટર્ન બિલકુલ એક જેવી છે. કેદારનાથમાં પણ ચોરાબારી ગ્લેશિયર ઉપર બનેલા સરોવરના તૂટવાથી મંદાકિની નદીમાં વિનાશક પૂર આવ્યું હતું. નેપાળ અને ઉત્તરાખંડ, બન્ને જ મામલામાં મૂશળધાર વરસાદ કરતા નદીના ઉપરના ભાગમાં બનેલા ગ્લેશિયરના અચાનક તૂટવાથી વધુ નુકસાન થયું છે. બન્ને ઘટનાઓમાં માત્ર થોડી જ મિનિટોની અંદર પાણીનો ભારે માત્રા અને કાટમાળ નીચેની વસાહતો પર કાળ બનીને તૂટ્યો હતો.
ગ્લેશિયર તૂટવાની પ્રક્રિયા
વૈજ્ઞાનિક ભાષામાં આ પ્રકારની ઘટનાઓને ગ્લેશિયલ લેક આઉટબર્સ્ટ ફ્લડ (GLOF) કહેવામાં આવે છે. સામાન્ય ભાષામાં સમજીએ તો ગ્લેશિયર પોતે કોઈ ફુગ્ગાની જેમ નથી ફાટતું, પરંતુ ગ્લેશિયર પીગળવાથી તેની આસપાસ બરફ, માટી અને પથ્થરોની મદદથી એક અસ્થાયી કુદરતી સરોવર બની જાય છે. વૈશ્વિક તાપમાન વધવાને કારણે જ્યારે ગ્લેશિયર ઝડપથી પીગળે છે, ત્યારે આ સરોવરોમાં પાણીનો ભાર મર્યાદાથી વધુ થઈ જાય છે. જ્યારે કોઈ ભૂકંપનો આંચકો આવે છે અથવા ભારે બરફ સરકીને તેમાં પડે છે, ત્યારે આ કાચો બંધ તૂટી જાય છે.
ભોટેકોશી નદીમાં આવેલી આપત્તિનો ઘટનાક્રમ
આ ઘટના 26 ઓગસ્ટની સવારે લગભગ 9 વાગ્યાની છે, જ્યારે નેપાળના રસુવા જિલ્લા પાસે ભોટેકોશી નદીમાં પાણીનું સ્તર અસામાન્ય રીતે વધી ગયું હતું. તિબેટ તરફથી વહીને આવેલા કાટમાળ અને પાણીના આ જોરદાર પ્રવાહે રસ્તામાં આવતી દરેક ઇમારતને નષ્ટ કરી દીધી. ઘણા ઘરો જમીનદોસ્ત થઈ ગયા અને લોકોને બચવાનો સમય પણ મળ્યો નહીં. પ્રત્યક્ષદર્શીઓ અનુસાર, પાણી આવતાની સાથે જ એક મોટો અવાજ સંભળાયો અને જોતજોતામાં ચારેય બાજુ કાદવ અને કાટમાળનો દરિયો ફેલાઈ ગયો.
ભૂકંપિય હલચલે પણ મચાવી તબાહી
વિશેષજ્ઞોનું માનવું છે કે, નેપાળ અને ચીનની સરહદ નજીક બરફનો એક વિશાળ ભાગ તૂટીને લ્હેન્દે નદીમાં પડ્યો હતો. આ બરફ નદીના પ્રવાહમાં અવરોધ બન્યો, જેના કારણે પાછળ ખૂબ મોટો જળભરાવ થઈ ગયો. પાણીનું દબાણ જ્યારે ખૂબ વધી ગયું, ત્યારે આ કુદરતી અવરોધ અચાનક તૂટી ગયો. સંશોધકો અનુસાર, તિબ્બતી ક્ષેત્રમાં સવારે 8:37 વાગ્યે 4.4 તીવ્રતાનો ભૂકંપ પણ નોંધાયો હતો. આ ભૂકંપના આંચકાએ હિમપ્રપાતની આશંકા વધુ મજબૂત બનાવી છે.
ગ્લેશિયરનું પીગળવું અને જૂની ઘટનાઓ સાથે શું છે કનેક્શન?
આ પહેલીવાર નથી જ્યારે ભોટેકોશી નદીમાં આવી તબાહી મચી હોય. ગયા વર્ષે 8 જુલાઈએ પણ રસુવા ક્ષેત્રમાં આ જ રીતે અચાનક પૂર આવ્યું હતું. સેટેલાઇટ તસવીરો અને હવામાન વિભાગના રિપોર્ટથી સ્પષ્ટ થયું હતું કે, તે સમયે પણ લ્હેન્દે નદીના ઉપરના ભાગમાં સ્થિત હિમનદ સરોવરના તૂટવાથી જળપ્રલય આવ્યો હતો. વિશેષજ્ઞોની તપાસ આ દિશામાં પણ ચાલી રહી છે કે, શું આ વખતે પણ બરફનો પહાડ પડવાની સાથે-સાથે કોઈ ગ્લેશિયરનું પાણી આ તબાહીમાં સામેલ હતું, કારણ કે આ સમગ્ર ક્ષેત્રમાં અનેક વિશાળ હિમનદીઓ હાજર છે.
તબાહીની અસર
બન્ને જ હોનારતમાં કાટમાળ નીચે અનેક ઇમારતો અને જિંદગીઓ દફન થઈ ગઈ. કેદારનાથમાં જ્યાં હજારો લોકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા હતા, ત્યાં નેપાળમાં પણ આ પૂરે જનજીવનને સંપૂર્ણપણે અસ્તવ્યસ્ત કરી દીધું છે. હિમાલયી રાજ્યોમાં સતત વધી રહેલા તાપમાન અને માનવીય પ્રવૃત્તિઓને કારણે આવી ઘટનાઓનું જોખમ દિવસેને દિવસે વધી રહ્યું છે. જો સમયસર આ સંવેદનશીલ હિમનદીની સતત દેખરેખ અને પૂર્વ ચેતવણી સિસ્ટમને મજબૂત કરવામાં ન આવી, તો ભવિષ્યમાં પણ પાણીનું આ રૌદ્ર સ્વરૂપ જાનમાલનું ભારે નુકસાન કરતું રહેશે.