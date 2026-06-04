/પરમાણુ વિવાદથી લઈને યુદ્ધના મેદાન સુધી... શું અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ હંમેશાથી મિત્રો હતા? જાણો કેમ બદલાયા બન્ને દેશો સંબંધો

US-Israel Relations: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ઈઝરાયેલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂની દોસ્તી આખી દુનિયામાં જાણીતી છે. પરંતુ ઈરાન યુદ્ધવિરામની શરતોને લઈને ઉભા થયેલા હાલના તણાવ અને ટ્રમ્પના હાલના કડક નિવેદને દરેકને હેરાન કરી દીધા છે. આ ભૂ-રાજકીય તણાવે એક ઘણો જૂનો અને પાયાનો પ્રશ્ન ફરી ઉભો કર્યો છે કે શું અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ હંમેશાથી જ મિત્રો હતા? બન્ને દેશોના ઐતિહાસિક સંબંધોના જોવામાં આવે, તો જાણવા મળે છે કે આ કહાી માત્ર દોસ્તીની નથી, પરંતુ મોટા વ્યૂહાત્મક હિતો અને ઉતાર-ચઢાવની રહી છે.
યહૂદી હોમલેન્ડના વિચારને અમેરિકાનો શરૂઆતી ટેકો
અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે રાજદ્વારી સંબંધોનો પાયો ઈઝરાયેલ નામના દેશનો નકશો દુનિયા પર ઉભર્યો તે પહેલાં જ નખાઈ ગયો હતો. ઐતિહાસિક ફલસ્તીનની અંદર એક અલગ યહૂદી દેશ (હોમલેન્ડ) બનાવવાના વિચારનો અમેરિકા શરૂઆતથી જ ખૂબ જ મોટું સમર્થક રહ્યું હતું. જ્યારે 2 નવેમ્બર 1917ના રોજ 'બાલફોર જાહેરનામા' (Balfour Declaration) દ્વારા ફલસ્તીનમાં અલગ યહૂદી દેશની માંગને બ્રિટને પોતાનો તાત્કાલિક ટેકો આપ્યો, તો તેના બરાબર 2 વર્ષ પછી 3 માર્ચ 1919ના રોજ તત્કાલીન અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ વુડરો વિલ્સને પણ મિત્ર દેશો વતી આ માંગ પર પોતાની મહોર લગાવી દીધી. ત્યારબાદ 1922 અને પછી 1944 અમેરિકી સંસદે બાલફોર જાહેરનામાના પક્ષમાં ઔપચારિક પ્રસ્તાવ પણ પસાર કર્યો.
માત્ર 11 મિનિટમાં જ ઈઝરાયેલને અમેરિકાએ આપી માન્યતા
વર્ષ 1948માં જ્યારે દુનિયાના નકશા પર એક સ્વતંત્ર દેશ તરીકે ઈઝરાયેલના અસ્તિત્વની સત્તાવાર જાહેરાત થઈ, ત્યારે અમેરિકા તેને માન્યતા આપનારો આખી દુનિયાનો સૌથી પહેલો દેશ બન્યો. ઈઝરાયેલની સ્વતંત્રતાની ઘોષણા થયાની માત્ર 11 મિનિટમાં જ અમેરિકાએ તેને એક સંપ્રભુ રાષ્ટ્ર તરીકે સ્વીકારી લીધું હતું. તત્કાલીન અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ હેરી ટ્રુમેન દુનિયાના એવા પ્રથમ નેતા બન્યા, જેમણે કોઈ પણ વિલંબ વિના સૌથી પહેલા ઈઝરાયેલને રાજદ્વારી લીલી ઝંડી બતાવી. આટલી ઝડપથી લેવાયેલા આ નિર્ણય પાછળ કોઈ ભાવુકતા નહોતી, પરંતુ તેની પાછળ તે સમયના મોટા વૈશ્વિક સમીકરણો કામ કરી રહ્યા હતા.
શીત યુદ્ધની શરૂઆત અને આરબ જગતનો સત્તા સંઘર્ષ
ઈઝરાયેલને આટલી ઝડપથી માન્યતા આપવા પાછળ બીજા વિશ્વયુદ્ધના બરાબર પછીની વૈશ્વિક પરિસ્થિતિઓ જવાબદાર હતી. આ એ સમય હતો જ્યારે અમેરિકા અને સોવિયત સંઘ વચ્ચે શીત યુદ્ધ (Cold War) પોતાનું સ્વરૂપ લઈ રહ્યું હતું. તે સમયે આરબ દેશો પોતાના વિશાળ ઓઈલ ભંડારો અને સ્વેઝ નહેર જેવા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ વેપારી માર્ગોને કારણે બે મહાશક્તિઓના શક્તિ પ્રદર્શનનો મુખ્ય અખાડો બની ચૂક્યા હતા. સ્વેઝ નહેર એક એવો માર્ગ હતો જેના દ્વારા મોટા પાયે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર થતો હતો. આવા સમયે યુરોપિયન સત્તાઓ નબળી પડી રહી હતી અને અમેરિકા આરબ જગતમાં સત્તા સંઘર્ષનો સૌથી મોટો મધ્યસ્થી બનીને પોતાને સ્થાપિત કરવા માંગતું હતું.
ઓઈલ રિઝર્વ પર નિયંત્રણ માટે ઈઝરાયેલની જરૂરિયાત
ઓઈલ રિઝર્વ અને પશ્ચિમ એશિયાના વ્યૂહાત્મક માર્ગોને લઈને આરબ જગતમાં અમેરિકાના આર્થિક અને રાજકીય હિતો સતત વધી રહ્યા હતા. અમેરિકાને સારી રીતે સમજાઈ ગયું હતું કે, જો આરબ દેશોની મનમાની અટકાવવી હોય અને વિસ્તારમાં પોતાનું નિયંત્રણ જાળવી રાખવું હોય, તો તેને ત્યાં એક ભરોસાપાત્ર અને મજબૂત સાથીની જરૂર પડશે. ઈઝરાયેલ આ જરૂરિયાતના માળખામાં સંપૂર્ણપણે ફિટ બેસતું હતું. આ જ કારણ હતું કે, અમેરિકાએ ઈઝરાયેલને માત્ર તાત્કાલિક એક દેશ તરીકે માન્યતા જ ન આપી, પરંતુ તેને એક મોટી સૈન્ય શક્તિ તરીકે વિકસાવવામાં પણ કોઈ કસર છોડી નહીં.
સ્વેઝ નહેર વિવાદ અને અમેરિકી વહીવટીતંત્રની નારાજગી
ભલે અમેરિકાએ ઈઝરાયેલના જન્મ પહેલાં જ તેને સંપૂર્ણ નૈતિક સમર્થન આપ્યું હતું, પરંતુ એવું વિચારવું બિલકુલ ખોટું હશે કે, બન્ને દેશોના સંબંધો શરૂઆતથી જ હંમેશા સારા રહ્યા છે. ભૂતકાળમાં એવા ઘણા પ્રસંગો સામે આવ્યા જ્યારે બન્ને દેશોના સંબંધોમાં કડવાશ જોવા મળી હતી. સ્વેઝ નહેરના નિયંત્રણને લઈને જ્યારે ઈઝરાયેલે ફ્રાન્સ અને બ્રિટન સાથે મળીને ઇજિપ્ત સામે યુદ્ધ છેડી દીધું, ત્યારે અમેરિકાનું આઈઝનહાવર વહીવટીતંત્ર ઈઝરાયેલથી ખૂબ જ નારાજ થઈ ગયું હતું. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ ઈઝરાયેલને ખુલ્લેઆમ ધમકી આપી હતી કે, જો તેણે યુદ્ધ દરમિયાન કબજે કરેલા વિસ્તારો ખાલી નહીં કર્યા, તો અમેરિકા તેને મળતી તમામ આર્થિક અને સૈન્ય મદદ સંપૂર્ણપણે રોકી દેશે.
સોવિયત સંઘનું દબાણ અને ઈઝરાયેલનું પાછળ હટવું
આ યુગમાં માત્ર અમેરિકા જ નહીં, પરંતુ સોવિયત સંઘે પણ ઈઝરાયેલને સીધી ચેતવણી આપી હતી કે, જો તેઓ ઇજિપ્તના વિસ્તારોમાંથી પાછળ નહીં હટે, તો તેના પર મિસાઈલોથી મોટો હુમલો થઈ શકે છે. બન્ને મહાશક્તિઓના આ જબરદસ્ત આંતરરાષ્ટ્રીય દબાણ સામે ઈઝરાયેલને ઝૂકવું પડ્યું અને તેણે મજબૂરીમાં એ તમામ કબજે કરેલા વિસ્તારો ખાલી કરીને પાછળ હટવું પડ્યું. આ ઘટના સાબિત કરે છે કે જ્યારે અમેરિકાના વ્યાપક વૈશ્વિક હિતો ઈઝરાયેલની હરકતો સાથે ટકરાતા હતા, ત્યારે તે પોતાના આ નાના સાથીને આંખો બતાવવામાં ક્યારેય પાછળ પડતું નહોતું.
પરમાણુ પ્રોગ્રામ પર કેનેડી વહીવટીતંત્ર સાથે તણાવ
સંબંધોમાં કડવાશનો આ સિલસિલો 1960ના દાયકામાં પણ ચાલુ રહ્યો. તે સમયે અમેરિકામાં કેનેડી વહીવટીતંત્ર સત્તા પર હતું અને તે ઈઝરાયેલમાં ગુપ્ત રીતે ચાલી રહેલા પરમાણુ પ્રોગ્રામને લઈને ભારે ચિંતિત અને નારાજ હતું. અમેરિકા નહોતું ઈચ્છતું કે, પશ્ચિમ એશિયાના આ અશાંત વિસ્તારમાં કોઈ નવો દેશ પરમાણુ હથિયારોથી સજ્જ થઈ જાય, કારણ કે તેનાથી પરમાણુ અપ્રસાર (Nuclear Non-Proliferation)ની તેની વૈશ્વિક નીતિઓને ઝટકો પડશે. આ મુદ્દે બન્ને દેશોના રાજદ્વારીઓ વચ્ચે લાંબા સમય સુધી પડદા પાછળ તણાવ ચાલતો રહ્યો અને સંબંધોમાં એક પ્રકારનો અવિશ્વાસ બનેલો રહ્યો.
6 દિવસનું યુદ્ધ જેણે દ્રષ્ટિકોણ સંપૂર્ણપણે બદલી નાખ્યો
વર્ષ 1967માં ઇતિહાસે એક નવો વળાંક લીધો અને આ સાથે જ ઈઝરાયેલને જોવાનો અમેરિકાનો દ્રષ્ટિકોણ સંપૂર્ણપણે અને હંમેશા માટે બદલાઈ ગયો. આને ત્રીજું આરબ-ઈઝરાયેલ યુદ્ધ પણ કહેવામાં આવે છે. આ યુદ્ધમાં ઈઝરાયેલે માત્ર 6 દિવસના ટૂંકા ગાળામાં જોર્ડન, સીરિયા અને ઇજિપ્ત જેવા મોટા આરબ દેશોને એકસાથે ધૂળ ચટાડી દીધી અને તેમના મોટા ભૂભાગ પર પોતાનો કબજો જમાવી લીધો. આ અવિશ્વસનીય અને એકતરફી જીતે વોશિંગ્ટનમાં બેઠેલા અમેરિકી વ્યૂહરચનાકારોને એ વિચારવા મજબૂર કરી દીધા કે ઈઝરાયેલ આ સમગ્ર વિસ્તારનો સૌથી શક્તિશાળી મોહરો બની ચૂક્યો છે.
વિયેતનામ યુદ્ધની મૂંઝવણ અને સોવિયત સંઘને ઝટકો
આ ઐતિહાસિક જીતનું મહત્વ અમેરિકા માટે એટલા માટે પણ ઘણું વધારે હતું, કારણ કે તે સમયે અમેરિકાની સેના પોતે વિયેતનામ યુદ્ધના દલદલમાં ખરાબ રીતે ફસાયેલી હતી. ઈઝરાયેલે કોઈ મોટી અમેરિકી સૈન્ય મદદ વિના પોતાના દમ પર આખા આરબ જગતને હરાવી દીધું હતું. તેનાથી પણ મોટી વાત એ હતી કે, આ યુદ્ધમાં ઈઝરાયેલના હાથે કારમી હારનો સામનો કરનારા બે અગ્રણી દેશો ઇજિપ્ત અને સીરિયા સીધી રીતે સોવિયત સંઘના ખૂબ જ નજીકના મિત્રો હતા. ઈઝરાયેલની આ જીતે વિસ્તારમાં સોવિયત સંઘના વધતા પ્રભાવને એક જ ઝાટકે નેસ્તનાબૂદ કરી દીધો હતો.
પશ્ચિમ એશિયામાં સોવિયત સંઘ સામે કાયમી પાર્ટનર
6 દિવસની આ શાનદાર જીત પછી જ અમેરિકાએ ઈઝરાયેલને માત્ર એક જરૂરિયાતમંદ દેશને બદલે આરબ જગતમાં સોવિયત સંઘ સામે પોતાના એક સૌથી ભરોસાપાત્ર અને કાયમી પાર્ટનર તરીકે જોવાનું શરૂ કર્યું. આ પછી વર્ષ 1973ની લડાઈમાં પણ ઈઝરાયેલે ઇજિપ્ત અને સીરિયાની સંયુક્ત સેનાઓને ફરીથી હરાવી, જેણે આ ભાગીદારીને વધુ મજબૂત બનાવી દીધી. અમેરિકાને સમજાઈ ગયું હતું કે, પશ્ચિમ એશિયામાં પોતાના હિતોને સુરક્ષિત રાખવા માટે ઈઝરાયેલથી સારો અને આક્રમક દેશ તેને બીજો કોઈ મળી શકે તેમ નથી.
વ્યૂહાત્મક મહત્વ અને સ્થાનિક રાજકારણનું મજબૂત ગઠબંધન
આજના સમયમાં પણ અમેરિકા દ્વારા ઈઝરાયેલને આંખ મીંચીને સમર્થન આપવા પાછળ કેટલાય મજબૂત કારણો કામ કરે છે. પહેલું અને સૌથી મોટું કારણ આરબ દુનિયાના હંમેશા ઉથલપાથલથી ભરેલા રાજકારણમાં ઈઝરાયેલનું અજોડ વ્યૂહાત્મક મહત્વ છે. કોલ્ડ વોર ખતમ થયા પછી જ્યારે અમેરિકા પશ્ચિમ એશિયાની બાબતોમાં વધુ સક્રિય થયું, ત્યારે ઈઝરાયેલ, સાઉદી અરેબિયા અને ઇજિપ્ત તેના સૌથી અગ્રણી વ્યૂહાત્મક સ્તંભ બન્યા. આ ઉપરાંત ખુદ અમેરિકાની અંદરનું સ્થાનિક રાજકારણ, ત્યાંના સામાન્ય લોકોનો અભિપ્રાય અને વોશિંગ્ટનમાં ખૂબ જ સક્રિય તેમજ આર્થિક રીતે શક્તિશાળી એવી 'ઈઝરાયેલ સમર્થક લોબી' પણ અમેરિકી સરકારોને ઈઝરાયેલના પક્ષમાં ઊભા રહેવા માટે મજબૂર કરે છે.