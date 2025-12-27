સુનામીથી ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધ સુધી... નોસ્ટ્રાડેમસની 2026 માટે ખતરનાક ભવિષ્યવાણીઓ, જાણો
Nostradamus 2026 Predictions: 2026 શરૂ થવાનું છે, અને આ વર્ષ અંગે વિશ્વ વિખ્યાત ભવિષ્યવેત્તા નોસ્ટ્રાડેમસની ઘણી ભવિષ્યવાણીઓ બહાર આવી રહી છે. જેમાં વિશ્વયુદ્ધ 3, સમુદ્ર યુદ્ધ, આર્થિક કટોકટી, કુદરતી આફત જેવી અનેક ભવિષ્યવાણીનો સમાવેશ થાય છે. ચાલો તેના વિશે જાણીએ.
Nostradamus 2026 Predictions: 2026નું વર્ષ નજીક આવી રહ્યું છે, અને દરેક વ્યક્તિ જાણવા માટે ઉત્સુક છે કે આવનારું વર્ષ શું પરિવર્તન લાવશે. નવા વર્ષની ભવિષ્યવાણીઓ વિશે ચર્ચાઓ ફરી એકવાર તેજ થઈ ગઈ છે. આ સંદર્ભમાં, પ્રખ્યાત ફ્રેન્ચ ભવિષ્યવેત્તા નોસ્ત્રાડેમસની ભવિષ્યવાણીઓ ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવી છે. આજે વિશ્વ યુક્રેન-રશિયા યુદ્ધ, વધતી જતી મોંઘવારી અને ખાદ્યપદાર્થોના આસમાને પહોંચતા ભાવો જેવા વૈશ્વિક ઉથલપાથલ વચ્ચે, નોસ્ત્રાડેમસની 500 વર્ષ જૂની ભવિષ્યવાણીઓ સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહી છે.
આ વાતાવરણમાં, લોકો દાવો કરી રહ્યા છે કે નોસ્ત્રાડેમસે તેમની રહસ્યમય કવિતાઓમાં ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધ, મોટા આર્થિક સંકટ અને વૈશ્વિક ફેરફારોની ભવિષ્યવાણી કરી હતી. આ જ કારણ છે કે નવા વર્ષ પહેલા તેમની આગાહીઓ વિશે ઉત્સુકતા અને ચર્ચા બંને વધી રહી છે.
વિશ્વયુદ્ધ 3
પ્રબોધક નોસ્ત્રાડેમસની પ્રથમ ભવિષ્યવાણી અનુસાર, ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ 2026ના મધ્યમાં શરૂ થઈ શકે છે, જે ભવિષ્યમાં અત્યંત ખતરનાક સાબિત થશે. લોકો ધર્મ અને રાષ્ટ્રવાદના નામે એકબીજાને મારી નાખશે. જો કે, આવી પરિસ્થિતિ વિશ્વના પૂર્વીય દેશોમાં પહેલાથી જ વિકસી રહી છે.
સમુદ્ર યુદ્ધ
2026માં કોઈ મોટી નૌકાદળ અથવા દરિયાઈ ઘટના દુનિયાને હચમચાવી શકે છે. એક મોટું જહાજ ડૂબી શકે છે, અથવા દરિયાઈ યુદ્ધ શરૂ થઈ શકે છે. એક દેશ દ્વારા કરવામાં આવેલી ભૂલ અચાનક દરિયાઈ તણાવ વધારી શકે છે, જેનાથી મોટા દેશો સામસામે આવી શકે છે. નોસ્ટ્રાડેમસની ભવિષ્યવાણી અંશો અનુસાર, જે દિવસે જહાજ ડૂબશે, તે દિવસે સમુદ્રની શક્તિ વિશ્વ રાજકારણને બદલી નાખશે.
આર્થિક કટોકટીનો ભય
નોસ્ટ્રાડેમસની આગામી ભવિષ્યવાણીમાં જણાવાયું હતું કે 2026માં, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને યુનાઇટેડ કિંગડમ જેવા મુખ્ય દેશો આર્થિક કટોકટીનો સામનો કરી શકે છે, જે સામાજિક અશાંતિ તરફ દોરી શકે છે. લોકો ફુગાવાનો પણ સામનો કરી શકે છે. આ મોટી કટોકટી ઘણા અગ્રણી વિશ્વ નેતાઓના પતન તરફ દોરી જશે.
કુદરતી આફત
નોસ્ટ્રાડેમસની બીજી ભવિષ્યવાણી અનુસાર, 2026માં, તીવ્ર ગરમી ઘણા વિસ્તારોમાં દુષ્કાળ તરફ દોરી શકે છે. પછી, અચાનક, ભારે વરસાદ પડશે, જેના કારણે દરેક જગ્યાએ પૂર આવશે. 2026ના વર્ષને વિનાશનું વર્ષ પણ માનવામાં આવે છે, જેમાં વધુ પડતો વરસાદ, પાણીનું સ્તર વધવું અને વિનાશક પૂર પર્યાવરણ અને લોકોને નોંધપાત્ર નુકસાન પહોંચાડવાની શક્યતા છે.
AIનો વધતો પ્રભાવ
નોસ્ટ્રાડેમસની આગામી ભવિષ્યવાણી મુજબ, 2026થી, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) ફક્ત સલાહકાર નહીં, પણ નિર્ણય લેવાની શક્તિ બની શકે છે. સરકારો અને સિસ્ટમો AI દ્વારા સંચાલિત થશે. AI બધા નિર્ણયો લેશે, લાગણીઓને પાછળ છોડી દેશે, અને મનુષ્યોની જગ્યાએ શાસન કરશે. ધીમે ધીમે, લોકોને ખ્યાલ આવશે કે નિયંત્રણ હવે મનુષ્યના હાથમાં નથી.
પરમાણુ હુમલા
નોસ્ટ્રાડેમસની બીજી ભવિષ્યવાણી 2026માં પરમાણુ હુમલા તરફ નિર્દેશ કરે છે, જે સંભવિત રીતે માનવ અવકાશ કાર્યક્રમોના પતન તરફ દોરી જશે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે મંગળ અંધકારમાં ડૂબી જશે, અને એક મુખ્ય દેશ પરમાણુ હુમલાની તૈયારી પણ કરી શકે છે.
વૈશ્વિક ઘઉં અને અનાજના ભાવમાં વધારો
નોસ્ટ્રાડેમસની બીજી ભવિષ્યવાણીને વૈશ્વિક અનાજના ભાવમાં વધારા સાથે જોડવામાં આવી રહી છે. આ વધારો આંશિક રીતે રશિયા દ્વારા યુક્રેનિયન બંદરો પર નાકાબંધી અને સપ્લાય ચેઇન વિક્ષેપોને કારણે થયો હતો. 2022માં ઘઉંના ભાવ 14 વર્ષમાં સૌથી વધુ હતા, જે સમગ્ર વિશ્વને અસર કરી રહ્યા હતા, પરંતુ ખાસ કરીને દક્ષિણ દેશોને. હવે, સોશિયલ મીડિયા પર લોકો 2022ના અનાજના ભાવ વધારાને નોસ્ટ્રાડેમસની ભવિષ્યવાણી સાથે જોડી રહ્યા છે. જોકે નોસ્ટ્રાડેમસની કવિતાઓમાં કોઈ ચોક્કસ તારીખોનો ઉલ્લેખ નથી, લોકો હજુ પણ આ ભવિષ્યવાણી વિશે ખૂબ ચિંતિત છે.
Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
