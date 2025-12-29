ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધની ચેતવણીઓથી લઈને પુતિનના પતન સુધી, બાબા વેંગાની નવી ભવિષ્યવાણીથી લોકોમાં ડર !
Baba Vanga Predictions 2026: પ્રખ્યાત રહસ્યવાદી અને અંધ ભવિષ્યવક્તા બાબા વેંગાની 2026 માટેની ભવિષ્યવાણીઓમાં ત્રીજું વિશ્વ યુદ્ધ, પુતિનનું પતન, માનવતા સાથે એલિયન સંપર્ક અને આર્થિક મંદીનો સમાવેશ થાય છે.
Baba Vanga Predictions 2026: જ્યારે પણ વૈશ્વિક ચિંતા ચરમસીમાએ પહોંચે છે, ત્યારે બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓ સતત ચર્ચામાં આવે છે. 2026 નજીક આવી રહ્યું છે, ત્યારે ફરી એકવાર ધ્યાન તેમની સૌથી ચિંતાજનક ભવિષ્યવાણીઓ પર કેન્દ્રિત થયું છે, જેમાં ભૂ-રાજકીય પરિવર્તન, પર્યાવરણીય અરાજકતા અને વિશ્વ યુદ્ધ જેવી ઘટનાઓનો સમાવેશ થાય છે.
રહસ્યવાદી અને અંધ ભવિષ્યવેત્તા બાબા વેંગાના સૌથી આઘાતજનક દાવાઓમાં ત્રીજા વિશ્વ યુદ્ધ અને પુતિનના પતનની ચેતવણીઓ શામેલ છે.
અંગ્રેજી વેબસાઇટ અહેવાલ મુજબ, અંધ બલ્ગેરિયન રહસ્યવાદી બાબા વેંગાની 2026ને યુદ્ધથી લઈને કૃત્રિમ બુદ્ધિ(AI) સુધીના ઘણા મોરચે અસ્થિરતા, અનિશ્ચિતતા અને પરિવર્તન દ્વારા ચિહ્નિત થયેલ વર્ષ તરીકે દર્શાવે છે.
વૈશ્વિક સ્તરે 2026 કેવું રહેશે?
બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓ અનુસાર, 2026નું વર્ષ ભૂ-રાજકીય ઉથલપાથલ દ્વારા ચિહ્નિત થયેલ હશે. તેમના અનુયાયીઓ માને છે કે તેમણે 2026માં ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધ ફાટી નીકળવાની ભવિષ્યવાણી કરી હતી, જેમાં મુખ્યત્વે વૈશ્વિક શક્તિઓ વચ્ચે મોટા પાયે લશ્કરી સંઘર્ષનો સમાવેશ થતો હતો.
અહેવાલમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે આ લશ્કરી સંઘર્ષ સરહદો પાર ફેલાશે, જેના કારણે લાંબા ગાળાની રાજકીય ઉથલપાથલ અને આંતરરાષ્ટ્રીય તણાવમાં ઝડપથી વધારો થશે.
બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓમાં તાઇવાન પર ચીનનું નિયંત્રણ અને રશિયા અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે સંભવિત સંઘર્ષનો સમાવેશ થાય છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ ઘટનાઓની આર્થિક ક્ષેત્ર પર પણ વ્યાપારી અસર પડશે, જેના કારણે બજારમાં તીવ્ર ઘટાડો, ફુગાવામાં વધારો અને વૈશ્વિક આર્થિક અસ્થિરતા થશે.
વર્ષ 2026 માટે પર્યાવરણીય આફતોની ભવિષ્યવાણીઓ
બાબા વેંગાને 2002માં બ્રિટનમાં આવેલા પૂરનો શ્રેય પણ આપવામાં આવે છે. તેમણે વર્ષ 2026 માટે કુદરતી આફતોની પણ ચેતવણી આપી હતી. તેમની ભવિષ્યવાણીઓમાં વાવાઝોડા, સુનામી અને ભૂકંપની પ્રવૃત્તિનો સમાવેશ થાય છે, જોકે આ કુદરતી આફતો ક્યાં આવશે તે સ્પષ્ટ નથી. જો કે, તેમની ભવિષ્યવાણીઓ સાચી થવાની સંભાવના ખૂબ ઓછી માનવામાં આવે છે.
રાજકીય દ્રષ્ટિકોણથી, બાબા વેંગાએ 2026 માં નવા રશિયન નેતાના ઉદયની ભવિષ્યવાણી કરી હતી, જો વ્લાદિમીર પુતિનનું શાસન સમાપ્ત થાય તો યુક્રેનના ભવિષ્ય વિશે પ્રશ્નો ઉભા કરે છે.
એક ભવિષ્યવાણી અનુસાર, આ આવનારા રશિયન નેતાને એક શક્તિશાળી ગુરુ તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યા છે.
બાબા વેંગાના સૌથી અસાધારણ અને રહસ્યમય દાવાઓમાં એલિયન્સ સાથે સંપર્કની ભવિષ્યવાણીનો સમાવેશ થાય છે. તેણીએ અહેવાલ મુજબ કહ્યું હતું કે માનવતાનો નવેમ્બર 2026 માં એલિયન જીવન સાથે પ્રથમ સામનો થશે.
એક મોટું અવકાશયાન આકાશમાં સ્પષ્ટપણે દેખાશે, જે પૃથ્વીના વાતાવરણમાં પ્રવેશ કરશે.
