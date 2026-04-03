Fuel Tax: કયા દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર લાગે છે સૌથી વધુ ટેક્સ ? વધતી કિંમતો વચ્ચે જાણો
Fuel Tax: મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા તણાવની અસર ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પર પડી રહી છે. આ દરમિયાન, ચાલો જાણીએ કે કયા દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર સૌથી વધુ ટેક્સ લગાવે છે.
- ભારતમાં પેટ્રોલ પર 22 રૂપિયા જ્યારે ડીઝલ પર 17 રૂપિયા ટેક્સ લગાવવામાં આવે છે
Fuel Tax: વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો થતાં, ઇંધણના ભાવ ફરી એકવાર વિશ્વભરમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યા છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય ભાવ વધી રહ્યા છે, ત્યારે કેટલાક દેશોમાં સરકારી હસ્તક્ષેપને કારણે છૂટક ઇંધણના ભાવ સ્થિર રહે છે. દરમિયાન, ચાલો જાણીએ કે કયા દેશો પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર સૌથી વધુ ટેક્સ લગાવે છે.
યાદીમાં નેધરલેન્ડ ટોચ પર
નેધરલેન્ડ હાલમાં પેટ્રોલ ટેક્સના સંદર્ભમાં વિશ્વમાં આગળ છે. તે પ્રતિ લિટર આશરે €0.845 ટેક્સ વસૂલ કરે છે. આ અંતિમ છૂટક કિંમતનો નોંધપાત્ર ભાગ છે. આ બતાવે છે કે ટેક્સ માત્ર ક્રૂડ ઓઇલની કિંમત જ નહીં પરંતુ ઇંધણના ભાવ પણ કેવી રીતે નક્કી કરે છે.
યુરોપમાં ઇંધણ ટેક્સ
કેટલાક યુરોપિયન દેશો ટેક્સને નજીકથી અનુસરે છે. આ સંદર્ભમાં ડેનમાર્ક બીજા ક્રમે છે, જેમાં પ્રતિ લિટર આશરે €0.717 પેટ્રોલ ટેક્સ છે. ઇટાલી પણ પ્રતિ લિટર €0.713 નો ટેક્સ લગાવે છે. ઇટાલી તેના ડીઝલ ટેક્સ માટે પણ અલગ છે. અહીં કર ઇંધણના છૂટક ભાવમાં 50 ટકાથી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે. સ્લોવેનિયામાં પણ ટેક્સનો સૌથી વધુ હિસ્સો છે, જે પેટ્રોલના ભાવમાં આશરે 58 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે.
યુનાઇટેડ કિંગડમમાં ટેક્સ
યુનાઇટેડ કિંગડમમાં ડીઝલ ટેક્સ EU સરેરાશ કરતા નોંધપાત્ર રીતે વધારે છે. આ યુરોપમાં વ્યાપક વલણ દર્શાવે છે. પર્યાવરણીય નીતિઓ અને જાહેર આવકની જરૂરિયાતો ઇંધણ ટેક્સને ચલાવે છે.
યુરોપમાં ટેક્સ આટલા ઊંચા કેમ છે?
યુરોપિયન દેશો ઘણા કારણોસર ઇંધણ પર ઊંચા ટેક્સ લગાવે છે, જેમાં વધુ પડતા ઇંધણના વપરાશને નિરુત્સાહિત કરવો, જાહેર પરિવહનને પ્રોત્સાહન આપવું અને માળખાગત સુવિધાઓ અને કલ્યાણ કાર્યક્રમો માટે ભંડોળ એકત્ર કરવું શામેલ છે.
ભારતમાં શું પરિસ્થિતિ છે?
ભારતમાં ઇંધણ ટેક્સ ઐતિહાસિક રીતે નોંધપાત્ર રહ્યા છે. એક સમયે, પેટ્રોલ અને ડીઝલના છૂટક ભાવનો આશરે 69 ટકા ભાગ કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો દ્વારા વસૂલવામાં આવતા ટેક્સમાંથી આવતો હતો. જો કે, વૈશ્વિક ભાવમાં વધારો થવાના પ્રતિભાવમાં, સરકારે તાજેતરમાં એક્સાઇઝ ડ્યુટી ઘટાડી છે. પેટ્રોલ પરની ડ્યુટી 21.90 રૂપિયાથી ઘટાડીને 11.90 રૂપિયા પ્રતિ લિટર અને ડીઝલ પરની ડ્યુટી 17.80 રૂપિયાથી ઘટાડીને 7.80 રૂપિયા પ્રતિ લિટર કરવામાં આવી છે.
