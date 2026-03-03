ઈરાનમાં એક સાથે 165 બાળકીઓના નીકળ્યા જનાજા, Video જોઈને કઠણ હ્રદયના કાળજા પણ ફાટી પડશે
School Girls Funeral: અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે ઈરાન પર કરેલી ભીષણના પ્રહારનો ઈરાન પણ જડબાતોડ જવાબ આપી રહ્યું છે. હુમલામાં ઈરાનના મિનાબમાં એક શાળા પર હુમલો થયો જેમાં 165 છોકરીઓના મોત થયા. આજે આ બાળકીઓની દફન વિધિ થઈ ત્યારે માહોલ એવો હતો કે ભલભલાની આંખો ભીંજાઈ જાય.
- ઈરાન પર હુમલા થયા ત્યારે આ શાળા પણ બની હતી ભોગ.
- જેમ જેમ કાટમાળ ખસેડાયો તેમ તેમ બાળકીઓના મૃતદેહ મળતા ગયા, આંકડો 165 પર પહોંચ્યો.
- આજે બાળકીઓના પાર્થિવ દેહની એક સાથે દફનવિધિ કરવામાં આવી.
Trending Photos
ઈઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચે 28મી ફેબ્રુઆરીએ યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું અને ઈઝરાયેલ તથા અમેરિકા દ્વારા થયેલા ભીષણ હુમલામાં એક શાળા પણ ઝપેટમાં આવી ગઈ જેમાં 165 માસૂમ બાળકીઓના જીવ ગયા. આજે આ બાળકીઓના એક સાથે જનાઝા નીકળ્યા અને તેમને અંતિમ વિદાય આપવામાં આવી. આ દ્રશ્યો જોઈને કઠણ હ્રદયના લોકોના પણ કાળજા ફાટી પડે. યુદ્ધનો ભોગ માસૂમ લોકો બનતા હોય છે.
એકસાથે મૂકવામાં આવ્યા તાબૂત
ઈરાનમાં આજે જ્યારે એક સાથે આ બાળકીઓના તાબૂત મૂકવામાં આવ્યા તો આખું શહેર શોકમાં ડૂબી ગયું. જનાજાની નમાજ પઢવા માટે હજારો લોકો ભેગા થયા. મિનાબ શહેરમાં જ સામૂહિક જનાજાની નમાજ અદા કરવામાં આવી. શહેરના મુખ્ય મેદાન અને આસપાસની મસ્જિદોમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ભેગા થયા. આ દરમિયાન એક સાથે બાળકીઓના જનાજા નીકળ્યા. ત્યારબાદ બાળકીઓ માટે નમાઝ એ જનાજા પઢવામાં આવી અને દફનવિધિ કરાઈ.
Iran holds funeral processions for the victims of the deadly strike on Minab girls’ school. Coffins of children killed in the attack arrive for prayers and burial
Source: PRESS TV/IRIB/REUTERS pic.twitter.com/B8Fsgs7mBX
— WION (@WIONews) March 3, 2026
28 ફેબ્રુઆરીએ થયો હતો હુમલો
ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે 28મી ફેબ્રુઆરીએ યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું હતું ત્યારે ઈરાનના દક્ષિણ પ્રાંત હોર્મોજગાનના મિનાબમાં એક શાળા પર હુમલો થયો હતો. આ હુમલામાં 165 બાળકીઓના મોત થયા. આજે આ બાળકીઓને અંતિમ વિદાય અપાઈ. સ્કૂલ પરિસરમાં થયેલા આ હુમલામાં ઈમારતનો એક મોટો ભાગ તૂટી પડ્યો. મોટા ભાગની છોકરીઓ પ્રાથમિક શાળાની હતી.
Iran holds funeral processions for the victims of the deadly strike on Minab girls’ school. Coffins of children killed in the attack arrive for prayers and burial
Source: PRESS TV/IRIB/REUTERS pic.twitter.com/B8Fsgs7mBX
— WION (@WIONews) March 3, 2026
કાળી પટ્ટીઓ પહેરીને વિરોધ
આજે જનાજાના દિવસે મિનાબ શહેરમાં બજારો બંધ રહ્યા. શોકમાં ડૂબેલા નાગરિકોએ કાળી પટ્ટીઓ પહેરીને વિરોધ જતાવ્યો. અનેક જગ્યાએ શાંતિ માર્ચ નીકળી, મસ્જિદોમાં દુઆ કરવામાં આવી. સરકારી સૂત્રોના જણાવ્યાં મુજબ સ્કૂલ પરિસર હાલ બંધ કરાયું છે. આ હુમલાએ સમગ્ર ઈરાનને હચમચાવી નાખ્યું છે.
Another perspective of the funeral procession for the martyrs of the US and Israeli regime’s terrorist attack on Minab Elementary School.
— Press TV 🔻 (@PressTV) March 3, 2026
ઈરાનમાં 787 લોકોના મોત
અમેરિકા અને ઈરાનના હુમલામાં ઈરાનમાં ભારે તબાહી મચી છે. છેલ્લે મળતી માહિતી મુજબ આ હુમલાઓના કારણે ઈરાનમાં ઓછામાં ઓછા 787 લોકોના જીવ ગયા છે. આ જાણકારી ઈરાની મીડિયા તરફથી આપવામાં આવી છે. સ્થાનિક મીડિયા રિપોર્ટમાં એવું પણ કહેવાયું છે કે દક્ષિણ પૂર્વી ઈરાનમાં એક એરબેઝ પર થયેલા હવાઈ હુમલામાં ઓછામાં ઓછા 13 ઈરાની સૈનિકો માર્યા ગયા.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે