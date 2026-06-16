Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /World
  • /અડાલજ કે પડઘરી જેવડા ટાઉનમાં G7 સમિટ! જાણો 10 હજારની વસતી ધરાવતું ‘એવ-લે-બેન’ કેમ આજે છે ખાસ શહેર

અડાલજ કે પડઘરી જેવડા ટાઉનમાં G7 સમિટ! જાણો 10 હજારની વસતી ધરાવતું ‘એવ-લે-બેન’ કેમ આજે છે ખાસ શહેર

કલ્પના કરો કે ક્યારેય ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ કે ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન ગુજરાતના મેઘરજ, અડાલજ કે પડઘરી જેવા કોઈ નાના નગરમાં ચર્ચા કરવા આવે? સાંભળવામાં અશક્ય લાગતી આ વાત અત્યારે ફ્રાન્સમાં હકીકત બની છે. "તમને ખબર છે પીએમ મોદી અત્યારે ફ્રાન્સના જે શહેરમાં છે, તેની વસતી આપણા અમરેલીના લીલીયા કે રાજકોટના પડધરી જેવડી જ છે? જી હા, માત્ર 10 હજારની વસ્તી પણ આખા વિશ્વની નજર આ નાના શહેર પર છે. અહીં માત્ર 10 હજાર લોકો રહે છે, પણ આ શહેરે આખી દુનિયાના નકશા અને ઇતિહાસ બદલી નાખ્યા છે! જુઓ આ અહેવાલમાં 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 16, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:54 PM IST
અડાલજ કે પડઘરી જેવડા ટાઉનમાં G7 સમિટ! જાણો 10 હજારની વસતી ધરાવતું ‘એવ-લે-બેન’ કેમ આજે છે ખાસ શહેર

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
અમદાવાદના કયા વોર્ડમાં ધોધમાર અને ક્યાં ધીમી ધારે વરસાદ પડશે? હવે AMC આપશે ચેતવણી
Ahmedabad Rain Update24 min ago
2
Crude oil prices drop37 min ago
3
us iran deal48 min ago
4
fifa world cup 202652 min ago
5
cough syrup1 hr ago