/અડાલજ કે પડઘરી જેવડા ટાઉનમાં G7 સમિટ! જાણો 10 હજારની વસતી ધરાવતું ‘એવ-લે-બેન’ કેમ આજે છે ખાસ શહેર

G7 Summit 2026: તમે કલ્પના કરી શકો કે ગુજરાતના 10 હજારની વસતી ઘરાવતા અડાલજ, મેઘરજ, લિલિયા, સામખિયાળી, પડઘરી અને સિનોર જેવા શહેરોમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ, ઈમ્યુનલ મેક્રોન સહિત 7 દેશોના વડા અને 9 આમંત્રિત દેશોના વડા આવે... અને આપણે એમનું આતિથ્ય સંભાળી શકે, ગુજરાતના 10 એવા શહેરો છે જેમની વસતી 10 હજારની આસપાસ છે. આ અમે તમને એટલા માટે કહી રહયાં છીએ કે ગુજરાતના આ 10 શહેરો જેટલી વસતી ધરાવતું ફ્રાન્સનું એવ-લે-બેન પર હાલમાં દુનિયાની નજર છે.
વૈશ્વિક નજરો ફરી ટકી છે આ શહેર પર
G7 શિખર સંમેલનના કારણે આ નાનકડું અને શાંત શહેર ફરી એકવાર ગ્લોબલ ડિપ્લોમેસીનું એપીસેન્ટર બન્યું છે. આ વખતની સમિટમાં યુક્રેન અને ઈરાન જેવા સળગતા વૈશ્વિક મુદ્દાઓથી લઈને આર્થિક અસમાનતા અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) જેવા અત્યંત મહત્વના વિષયો પર મંથન થવાનું છે, જેના કારણે આખી દુનિયાની નજર ફ્રાન્સના આ સુંદર શહેર પર ટકેલી છે. શું તમે ક્યારેય એવી કલ્પના કરી શકો કે આપણા મેઘરજ કે અડાલજમાં G7 જેવું શિખર સંમેલન યોજાઈ શકે...
યુરોપિયન દેશ ફ્રાન્સ હાલમાં G7 શિખર સંમેલનની યજમાની કરી રહ્યું છે અને જ્યાં મોદી સહિતના નેતાઓ હાજર છે. તમે કલ્પના કરી શકો કે 10 હજારની વસતી ધરાવતા શહેરમાં વિશ્વ કક્ષાની હોટલો અને એવી તૈયારી હોય... આ પ્રતિષ્ઠિત વૈશ્વિક સમિટ માટે ફ્રાન્સે એક એવા શહેરની પસંદગી કરી છે જે વિશ્વ ફેમસ છે. કદમાં ભલે નાનું હોય પણ તેની સુંદરતા અને વૈભવ આખી દુનિયામાં પ્રખ્યાત છે. આ શહેરનું નામ છે એવ-લે-બેન (Evian-les-Bains).
શા માટે ઇમેન્યુઅલ મેક્રોનની છે આ શહેર પહેલી પસંદ
ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોને G7 સમિટ માટે ખાસ આ જ શહેર પર પસંદગી ઉતારી છે. એના એક નહીં અનેક કારણો છે. આ નાનકડું શહેર આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે આટલી મોટી ઓળખ કેવી રીતે ધરાવે છે. એવ-લે-બેન પૂર્વીય ફ્રાન્સના 'ઓત-સાવોઆ' (Haute-Savoie) ક્ષેત્રમાં આવેલું એક નાનકડું ટાઉન છે. તે સ્વિટઝર્લેન્ડની સરહદની બિલકુલ સામે અને પ્રખ્યાત જીનીવા તળાવના દક્ષિણ કિનારે વસેલું છે. આ શહેરની વસ્તી 10,000 kingdom૦ (10 હજાર) કરતા પણ ઓછી છે.
આખા વિશ્વમાં ડંકો વગાડે છે 'Evian Mineral Water'
દુનિયાના કોઈપણ ખૂણે જ્યારે 'એવ-લે-બેન'નું નામ લેવાય, ત્યારે સૌથી પહેલા લોકોને 'એવિયાં મિનરલ વોટર' (Evian Mineral Water) બ્રાન્ડ યાદ આવે છે. આ પાણીની ખાસિયત એ છે કે તે વરસાદ અને બરફ પીગળવાથી બને છે, જે ગ્લેશિયર્સ અને આલ્પાઇન ખડકોના સ્તરોમાંથી કુદરતી રીતે ગળાઈને (Filter થઈને) બહાર આવે છે, જેથી તે સંપૂર્ણપણે શુદ્ધ હોય છે.
આ પહેલાં પણ યોજાઈ ચૂકી છે વૈશ્વિક સમિટ
એવ-લે-બેન આંતરરાષ્ટ્રીય કૂટનીતિનું કોઈ નવું કેન્દ્ર નથી. આ પહેલા વર્ષ 2003માં અહીં G8 શિખર સંમેલન યોજાયું હતું. એ સમયે ફ્રાન્સના તત્કાલીન રાષ્ટ્રપતિ જેક શિરાક, અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ જ્યોર્જ ડબ્લ્યુ બુશ અને બ્રિટિશ પીએમ ટોની બ્લેયર સહિતના દિગ્ગજ નેતાઓ અહીં ઉતર્યા હતા.
કેમ છે દુનિયામાં ફેવરિટ
આ સુંદર શહેરમાં દુનિયાની સાત મહાસત્તાઓના નેતાઓ અને 9 આમંત્રિત દેશોના વડા પહોંચ્યા છે. આપણે એક કલ્પના કરીએ તો આ નેતાઓ માટે 16 ફાઈવ સ્ટાર કક્ષાની હોટલો જોઈએ. અહીં ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પણ પહોંચ્યા છે. એવ-લે-બેન પોતાના મિનરલ વોટર (Evian) અને સ્પા કલ્ચરના કારણે દુનિયાભરમાં પ્રખ્યાત છે. G7 સમિટ જેમાં દુનિયાના સૌથી શક્તિશાળી નેતાઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે, તે કોઈ ન્યૂયોર્ક, લંડન કે પેરિસ જેવા મેગા સિટી નથી પણ ગુજરાતના એક નાના કસબા કે મોટા ગામ જેવડી વસ્તી ધરાવતા ટાઉનમાં થઈ રહી છે.