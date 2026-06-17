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ટ્રમ્પથી પરેશાન છે દુનિયાના આ 2 શક્તિશાળી નેતા? G-7માં વાતચીતનો માઈક ઓડિયો લીક થયો

G7 Summit: હાલ ફ્રાન્સના એવિયન શહેરમાં G7 દેશોની સમિટ યોજાઈ છે જેમાં પીએમ મોદીએ પણ ભાગ લીધો છે. પરંતુ બે શક્તિશાળી નેતાઓની વાતચીતનો માઈક ઓડિયો લીક થયો જેના કારણે ચકચાર મચી છે. જાણો શું હતું એ વાતચીતમાં?

Written ByViral Raval
Published: Jun 17, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 12:25 PM IST
ટ્રમ્પથી પરેશાન છે દુનિયાના આ 2 શક્તિશાળી નેતા? G-7માં વાતચીતનો માઈક ઓડિયો લીક થયો
Image Credit: તસવીર-ફાઈલ ફોટો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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