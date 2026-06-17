/ટ્રમ્પથી પરેશાન છે દુનિયાના આ 2 શક્તિશાળી નેતા? G-7માં વાતચીતનો માઈક ઓડિયો લીક થયો

દુનિયાના શક્તિશાળી દેશોની G 7 સમિટની મેજબાની આ વખતે ફ્રાન્સ તરફથી થઈ છે. સંમેલન એવિયન શહેરમાં યોજાયું છે. આ સંમેલનમાં સામેલ થવા માટે પીએમ નરેન્દ્ર મોદીને પણ ખાસ આમંત્રણ મળ્યું હતું અને પીએમ મોદીએ સમિટમાં હાજરી આપી. સમિટના પહેલા દિવસે પીએમ મોદીએ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ભારતીયોના મોતનો મુદ્દો પણ ઉઠાવ્યો. પરંતુ આ બધા વચ્ચે એક અત્યંત ચોંકાવનારી વાત સામે આવી છે. દુનિયાના બે મોટા નેતાઓની વાતચીત માઈક દ્વારા રેકોર્ડ થઈ ગઈ જેમાં તેઓ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વિશે વાત કરતા સંભળાય છે.
ડેઈલી મેઈલના એક રિપોર્ટ મુજબ રેકોર્ડ થયેલી વાતચીત મુજબ જે નેતાઓની આ વાતચીત હોવાનું કહેવાય છે તે ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઈમેન્યુઅલ મેક્રોન અને યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોદિમિર ઝેલેન્સ્કી છે. એવું લાગતું હતું કે બંને એ વાત પર ચર્ચા કરતા હતા કે શું ઝેલેન્સ્કી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથે મુલાકાત કરશે કે નહીં.
બંને વચ્ચે શું થઈ હતી વાતચીત?
વૈશ્વિક નેતાઓ વચ્ચે અભિવાદન બાદ મેક્રોને યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સ્કીને પૂછ્યું કે તેઓ G7 કોન્ફરન્સ માટે ફ્રાન્સમાં કેટલો સમય રહેશે? ઝેલેન્સ્કીએ કહ્યું કે તેઓ ફક્ત એક આખો દિવસ રહી શકશે. કારણ કે તેમને ગુરુવારે બ્રસેલ્સ જવાનું હતું. ત્યારબાદ મેક્રોને પૂછ્યું કે શું ઝેલેન્સ્કીની કોઈ અન્ય વર્લ્ડ લીડર સાથે કોઈ બેઠક યોજાઈ રહી છે તો તેમણે જવાબ આપ્યો કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ સાથે?
બંને નેતાઓ વચ્ચે વીસ સેકન્ડથી વધુ સમય સુધી ધીમા અવાજે વાત થઈ અને પછી મેક્રોને મોટા અવાજે કહ્યું કે ઠીક છે, અમે તેની વ્યવસ્થા કરી દઈશું. રિપોર્ટ મુજબ ધીમા અવાજથી એવું લાગે છે કે બંને નેતાઓ પોતાની વાતચીતને બીજાથી છૂપાવવા માંગતા હશે. પછી મેક્રોને G7 બેઠકની વાત કરી. ત્યારબાદ મેક્રોન અને ઝેલેન્સ્કીએ પોતાનો અવાજ ધીમો કર્યો. બંને નેતાઓએ બાદમાં મંગળવારે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ સાથે મુલાકાત કરી.
ઝેલેન્સ્કી અને ટ્રમ્પના સંબંધ નથી સારા!
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પોતાના બીજા કાર્યકાળ દરમિયાન ઝેલેન્સ્કી પ્રત્યે થોડું કડક વલણ અપનાવતા જોવા મળ્યા છે. ગત વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં એક બેઠકમાં ભારે હંગામો જોવા મળ્યો હતો અને બાદમાં તેમણે ઝેલેન્સ્કીને વ્હાઈટ હાઉસમાંથી બહાર પણ કાઢી મૂક્યા હતા.
બીજી બાજુ મેક્રોન અને ટ્રમ્પના સંબંધ પણ બહું સારા નથી. બંને નેતાઓએ વૈશ્વિક મંચ અને પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં એક બીજાના હિતો વિરુદધ નિવેદનો આપેલા છે. મેક્રોને અમેરિકાના ઈરાન પર હુમલાઓને પણ યોગ્ય ગણ્યા નથી તથા હોર્મુઝ ખોલવાની અપીલ ઉપર પણ અમેરિકાને પડખે રહ્યા નથી. જો કે હાલમાં મેક્રોન અને તેમની પત્ની સાથે ટ્રમ્પની મુલાકાત સારી રહી હતી.