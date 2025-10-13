હમાસે તમામ જીવિત 20 બંધકોને કર્યા મુક્ત, પરંતુ એકમાત્ર હિન્દુ બિપિન જોશી સાથે શું થયું?
Hamas Hindu Hostage Bipin Joshi: હમાસના હુમલામાં બંધક બનાવેલા એકમાત્ર હિન્દુ બિપિન જોશીને લઈ અનિશ્ચિતતા હજુ પણ યથાવત છે. ટ્રમ્પની મધ્યસ્થતા બાદ હમાસે તમામ જીવિત બંધકોને મુક્ત કર્યા, પરંતુ હિન્દુ બંધકનું શું થયું. તેમના વિશે માતા કે બહેનને કોઈ ખબર નથી. બન્ને છેલ્લા બે વર્ષથી બિપિનની મુક્તિ માટે સંઘર્ષ કરી રહી છે.
Trending Photos
Gaza Ceasefire Hostage: ગાઝા સીઝફાયરની ક્રેડિટ ખુલ્લેઆમ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને આપવામાં આવી રહી છે. હમાસના કબજામાંથી મુક્ત કરાયેલા 20 જીવિત બંધકો ઇઝરાયલી કસ્ટડીમાં આવી ચૂક્યા છે. તે બધા ઇઝરાયલી નાગરિકો છે. દરિયા કિનારે ટ્રમ્પનું પેન્ટિંગ બનાવવામાં આવ્યું છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ પોતે ઇઝરાયલ પહોંચ્યા છે અને તેમણે જાહેરાત કરી છે કે, યુદ્ધ સમાપ્ત થઈ ગયું છે. આ દરમિયાન સોએક યુવકનો ફોટો શિયલ મીડિયા પર શેર થવા લાગ્યો છે અને આ પ્રશ્નો પુછવામાં આવી રહ્યો છે કે, બિપિન જોશી ક્યાં છે? છેલ્લા કેટલાક સમયથી બિપિનનો ફોટો લઈને તેની માતા અને બહેન ઇઝરાયલની શેરીઓમાં ફરી રહી છે. ચિંતાનું કારણ એ છે કે, 20 બંધકોને જ હમાસે ફક્ત જીવિત જાહેર કર્યા છે. શું આનો અર્થ એ છે કે, જોશીની હત્યા કરવામાં આવી છે?
મુક્ત કરવામાં આવેલ બંધકોમાં જોશીનું નામ નથી
નેપાળી વિદ્યાર્થીનું 7 ઓક્ટોબર 2023ના રોજ અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ સોમવારે જે બંધકોને મુક્ત કરવામાં આવ્યા તેમાં જોશીનું નામ નથી. બિપિનની માતા નેપાલ, ઇઝરાયલ અને અમેરિકામાં પુત્રના ફોટા સાથે મદદ માંગી રહી છે. નેપાલી વિદ્યાર્થી 24 વર્ષનો છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ ઇઝરાયલ અને હમાસ વચ્ચે સીઝફાયર કરાવ્યું છે, પરંતુ જોશી વિશે કોઈ કન્ફર્મ જાણકારી આપવામાં આવી રહી નથી.
"Thank you, Trump!"
From Isreal with love...
— Made on Earth by Humans (@1singdollar) October 13, 2025
હમાસે જોશી અને એક થાઈ નાગરિકને બંધક બનાવ્યા હતા
જોશી "લર્ન એન્ડ અર્ન પ્રોગ્રામ" હેઠળ ઇઝરાયલ ગયો હતો. તે 16 અન્ય નેપાળીઓ સાથે ગાઝા પટ્ટી નજીક કામ કરી રહ્યો હતો, જ્યારે હમાસના આતંકવાદીઓએ હુમલો કર્યો. 10 નેપાળીઓના ત્યાં મોત થયા હતા, જ્યારે પાંચ ઘાયલ થયા અને એક માંડ-માંડ બચ્યો હતો. જોશી અને એક થાઈ નાગરિકને બંધક બનાવવામાં આવ્યા હતા. અનેક રાજદ્વારી પ્રયાસો છતાં નેપાળી સરકારે હજુ સુધી ખાતરી કરી નથી કે બિપિન જીવિત છે કે નહીં.
WATCH: Nepali hostage Bipin Joshi's family has authorized the release of a newly found video. Hamas likely filmed it in November 2023, shortly after they abducted him on October 7th.
This is the most recent sign of life we have of Bipin, and shows that he was brought into Gaza… pic.twitter.com/NDuJHGiBKZ
— Hen Mazzig (@HenMazzig) October 8, 2025
થોડા સમય પહેલા નેપાળી બંધક બિપિન જોશીનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો હતો. એવું કહેવામાં આવ્યું કે, હમાસે આ વીડિયો નવેમ્બર 2023માં બનાવ્યો હતો.
ઇજિપ્તમાં ગાઝા શાંતિ સંમેલન
આજે ઇજિપ્તમાં ગાઝા શાંતિ સંમેલન યોજાઈ રહ્યું છે. ઇટાલીના વડાપ્રધાન અને પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફ સહિત દુનિયાભરના નેતાઓ હાજરી આપી રહ્યા છે. નેતન્યાહૂ પણ શર્મ અલ-શેખમાં રહેશે. ગાઝા શાંતિ સંમેલનને એક નવા યુગની શરૂઆત માનવામાં આવી રહી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે