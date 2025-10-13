Prev
'આખરે મિડિલ ઈસ્ટમાં થઈ શાંતિ...' શર્મ અલ-શેખમાં ગાઝા શાંતિ કરાર પર ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કર્યા હસ્તાક્ષર

Gaza Peace Summit 2025: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગાઝા શાંતિ કરારને અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યા બાદ શર્મ અલ-શેખમાં વૈશ્વિક નેતાઓની બેઠક બોલાવી છે. ટ્રમ્પે વિશ્વના નેતાઓને સંબોધતા ગાઝામાંથી સશસ્ત્ર દળો પાછા ખેંચવાની હાકલ કરી. તેમણે કહ્યું કે, "અમારી શાનદાર ટીમ અને અહીં હાજર દેશોના કારણે શક્ય બન્યું છે."

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 13, 2025, 11:49 PM IST

Gaza Peace Summit 2025: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઇજિપ્તના શહેર શર્મ અલ-શેખમાં ગાઝા શાંતિ કરાર પર હસ્તાક્ષર થયા તેને "ખૂબ જ ખાસ" ગણાવ્યા. ટ્રમ્પે ઇજિપ્તના રાષ્ટ્રપતિ અબ્દેલ ફત્તહ અલ-સીસી સાથે સંમેલનનું નેતૃત્વ કર્યુ. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિએ તેમના વહીવટની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે, "મેં વિચાર્યું હતું કે આ સૌથી મુશ્કેલ કામ હશે, પરંતુ અમારી શાનદાર ટીમ અને આ દેશોની મદદથી આ પૂર્ણ થયું છે."

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોમવારે ગાઝામાં શાંતિ કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે અને કહ્યું કે, આખરે મિડિલ ઈસ્ટમાં શાંતિ સ્થાપિત થઈ ગઈ છે. તેમણે દુનિયાભરમાંથી એકઠા થયેલા નેતાઓને સંબોધતા તેમણે કહ્યું કે, ગાઝામાં બધા સાથે મળીને આ પ્રાપ્ત કર્યું છે, જે અત્યાર સુધી અસંભવ માનવામાં આવતું હતું. આ પહેલા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોમવારે ગાઝામાં યુદ્ધવિરામને કાગળ પર લાગુ કરવા માટે એક ઘોષણાપત્ર પર પણ હસ્તાક્ષર કર્યા. ટ્રમ્પ ઉપરાંત ઇજિપ્ત, કતાર અને તુર્કીના નેતાઓએ પણ ગાઝા કરારના ગેરંટી તરીકે ઘોષણાપત્ર પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે.

ગાઝામાં શાંતિ કરાર પહેલા ટ્રમ્પે ઇઝરાયલની મુલાકાત લીધી 
અગાઉ ટ્રમ્પે ઇઝરાયલ અને હમાસ વચ્ચેના થયેલા આ કરાર અને ઇઝરાયલી બંધકોની મુક્તિની ઉજવણી કરવા માટે સોમવારે ઇઝરાયલ પણ પહોંચ્યા હતા. તેમણે ઇઝરાયલી સંસદને સંબોધતા વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂની પ્રશંસા કરી હતી. ત્યારબાદ તેઓ ગાઝા સમિટ માટે ઇજિપ્ત જવા રવાના થયા હતા.

શર્મ અલ-શેખમાં બે ડઝનથી વધુ વૈશ્વિક નેતાઓ સાથેની વાતચીત દરમિયાન ટ્રમ્પે કહ્યું કે, "આ દુનિયા માટે એક મહત્વપૂર્ણ દિવસ છે, આ મધ્ય પૂર્વ માટે એક મહત્વપૂર્ણ દિવસ છે." કરાર પર હસ્તાક્ષર કરતા પહેલા ટ્રમ્પે કહ્યું કે, "આ દસ્તાવેજ નિયમો અને ઘણી અન્ય બાબતોને સ્પષ્ટ કરશે," 

હવે પુનર્નિર્માણ શરૂ થઈ રહ્યું છે...
ટ્રમ્પે ગાઝામાં આગામી પગલાં વિશે કહ્યું કે, "હવે પુનર્નિર્માણ શરૂ થઈ રહ્યું છે. મને લાગે છે કે, આપણે સૌથી મુશ્કેલ કામ મોટા પ્રમાણમાં પૂર્ણ કર્યુ છે કારણ કે બાકીનું બધું એક સાથે મળીને કરવામાં આવે છે. આપણે બધા પુનર્નિર્માણ કરવાનું જાણીએ છીએ અને આપણે દુનિયામાં કોઈપણ વધુ સારું નિર્માણ કરવાનું જાણીએ છીએ. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર અને અન્ય લોકોનો અંદાજ છે કે, ગાઝાના માળખાગત સુવિધાઓ અને ઘરોના પુનર્નિર્માણ માટે અબજો ડોલરના રોકાણની જરૂર પડશે." તેમણે કહ્યું કે, આ બિંદુ સુધી પહોંચવામાં 3,000 વર્ષ લાગ્યા.

Gaza Peace Summit 2025donald trumpMiddle Eastsharm al sheikh

