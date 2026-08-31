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'મુનીર પાર્ટ-2' અને અમેરિકા-ચીનની ગમતી રમત: પાકિસ્તાનની રાહ પર પડોશી દેશ, ભારતને 3 બાજુ ટેન્શન

Bangladesh Army Chief : હવે સમાચાર બાંગ્લાદેશથી, જ્યાં આર્મી ચીફ જનરલ વકાર- ઉઝ-ઝમાન હવે પાકિસ્તાનના ફીલ્ડ માર્શલ અસીમ મુનીરના રસ્તા પર આગળ વધી રહ્યા છે. સૂત્રોના અનુસાર, બાંગ્લાદેશમાં જનરલ ઝમાનને ત્રણેય સેનાના ‘સુપ્રીમ કમાન્ડર’ અથવા ‘ચીફ ઑફ ડિફેન્સ સ્ટાફ’ બનાવવાની તૈયારી ચાલી રહી છે. તેનો સીધો અર્થ એ છે કે બાંગ્લાદેશની સેનાનું રિમોટ કંટ્રોલ હવે ત્યાંના રાષ્ટ્રપતિ અથવા વચગાળાની સરકારના હાથમાં નહીં, પરંતુ સીધું જનરલ વકાર-ઉઝ-ઝમાનના હાથમાં હશે.

Written ByKaran Rajput
Published: Aug 31, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 04:45 PM IST
'મુનીર પાર્ટ-2' અને અમેરિકા-ચીનની ગમતી રમત: પાકિસ્તાનની રાહ પર પડોશી દેશ, ભારતને 3 બાજુ ટેન્શન

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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