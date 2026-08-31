'મુનીર પાર્ટ-2' અને અમેરિકા-ચીનની ગમતી રમત: પાકિસ્તાનની રાહ પર પડોશી દેશ, ભારતને 3 બાજુ ટેન્શન

General Waker Uz Zaman : બાંગ્લાદેશના આર્મી ચીફ જનરલ વકાર-ઉઝ-ઝમાન પણ પાકિસ્તાનના ફીલ્ડ માર્શલ અસીમ મુનીરના રસ્તે આગળ વધી રહ્યા છે. માહિતી અનુસાર, બાંગ્લાદેશમાં જનરલ ઝમાનને ત્રણેય સેનાના સુપ્રીમ કમાન્ડર બનાવવાની તૈયારી ચાલી રહી છે. આ આગામી કેટલાક મહિનાઓમાં અથવા કદાચ આવતા વર્ષે જાન્યુઆરીમાં થઈ શકે છે, જેના કારણે ત્રણેય સેનાની કમાન રાષ્ટ્રપતિના હાથમાં નહીં, પરંતુ જનરલ ઝમાન પાસે હશે. આ પગલું પાકિસ્તાનમાં થયેલા સૈન્ય માળખાના ફેરફારથી પ્રેરિત છે, જ્યાં અસીમ મુનીરને ચીફ ઑફ ડિફેન્સ ફોર્સિસ બનાવીને ત્રણેય સેનાની ઉપર બેસાડવામાં આવ્યા છે.
હાલમાં બાંગ્લાદેશના બંધારણ અનુસાર, સશસ્ત્ર દળોની સર્વોચ્ચ કમાન દેશના રાષ્ટ્રપતિ પાસે હોય છે પરંતુ નવા પ્લાન હેઠળ રાષ્ટ્રપતિની આ સત્તાઓ લગભગ ખતમ કરી દેવામાં આવશે. થલસેનાના વડા જનરલ વકાર-ઉઝ-ઝમાનને ‘ચીફ ઑફ ડિફેન્સ સ્ટાફ’ અથવા ત્રણેય સેનાના ‘સુપ્રીમ કમાન્ડર’ તરીકે નિયુક્ત કરીને દેશની વાયુસેના અને નૌસેનાને પણ તેમના સીધા નિયંત્રણ હેઠળ લાવવામાં આવશે.
આ પહેલાં પાકિસ્તાનની સંસદે ‘ડિફેન્સ ફોર્સિસ ઑફ પાકિસ્તાન એક્ટ 2026’ પસાર કર્યો હતો. થલસેનાના વડા ફીલ્ડ માર્શલ અસીમ મુનીરને ચીફ ઑફ ડિફેન્સ ફોર્સિસ બનાવીને ત્રણેય સેનાના સર્વે સર્વા બનાવી દેવામાં આવ્યા હતા. હવે બાંગ્લાદેશ પણ આ જ કાયદા અને ઊંચા પદની તર્જ પર જનરલ વકાર-ઉઝ-ઝમાનને ‘સશસ્ત્ર દળોના સુપર બોસ’ બનાવવાની દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે.
પરંતુ આ કહાની માત્ર પાકિસ્તાનની નકલ સુધી સીમિત નથી. આ સમગ્ર રમત પાછળ સાત સમુદ્ર પાર બેઠેલી એક મહાશક્તિનો છાયો પણ જોવા મળી રહી છે. સૂત્રોનો દાવો છે કે ઓગસ્ટ 2026માં અમેરિકન પેસિફિક કમાન્ડના પ્રમુખ એડમિરલ સ્ટીવ કોહલરે ઢાકાની એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ મુલાકાત લીધી હતી. આ દરમિયાન તેમણે બાંગ્લાદેશી અધિકારીઓને સૂચન કર્યું હતું કે જનરલ ઝમાનને ચીફ ઑફ ડિફેન્સ સ્ટાફનો દરજ્જો આપવાનો વિચાર કરવામાં આવે. જેથી સૈન્ય બજેટ પર નજર રાખવામાં તેમજ વિદેશી ગુપ્તચર એજન્સીઓ સાથેના ‘ઈન્ટેલિજન્સ-શેરિંગ’ને સંભાળવામાં સરળતા રહે.
હાલ બાંગ્લાદેશમાં વિદેશી શક્તિઓ સાથે સીધી ડીલ કરવા માટે કોઈ એકલ સ્વતંત્ર સૈન્ય સત્તા નથી. જનરલ ઝમાનને સુપ્રીમ કમાન્ડર બનાવીને અમેરિકા અને ચીન જેવી મહાશક્તિઓ માટે બાંગ્લાદેશી સેના સાથે સીધા વ્યૂહાત્મક સોદા કરવા અને ગુપ્તચર નેટવર્ક સ્થાપિત કરવાનું વધુ સરળ બની જશે. બાંગ્લાદેશ પાકિસ્તાનની રાહ પર કેમ ચાલી રહ્યું છે, તેની વધુ એક મોટુ કારણ છે. પાકિસ્તાનની સેના માત્ર સરહદોની સુરક્ષા કરતી નથી, પરંતુ તે પાકિસ્તાનના સૌથી મોટા કોર્પોરેટ અને વેપારી સામ્રાજ્યને પણ ચલાવે છે. હવે બાંગ્લાદેશની સેના પણ એ જ અમીર અને શક્તિશાળી ‘કોર્પોરેટ મિલિટરી મોડલ’ અપનાવી રહી છે.
ખુદ જનરલ વકાર-ઉઝ-ઝમાને થોડા દિવસ પહેલાં ખુલ્લેઆમ જાહેરાત કરી હતી કે, બાંગ્લાદેશ હવે માત્ર હથિયારો આયાત કરતો દેશ નહીં રહે. તેમનો લક્ષ્ય બાંગ્લાદેશ સેનાને ડ્રોન ટેક્નોલોજી, સાઈબર સિસ્ટમ, મિસાઈલ અને દારૂગોળાનો મોટો નિકાસકાર બનાવવાનો છે. પાકિસ્તાનની જેમ જ્યારે સેનાના હાથમાં દેશની અર્થવ્યવસ્થા અને વેપાર આવી જશે, ત્યારે બાંગ્લાદેશની લોકતાંત્રિક સંસ્થાઓ હંમેશા માટે સેનાની ગુલામ બની જશે.
બીજી તરફ, જો બાંગ્લાદેશનું સૈન્ય માળખું સંપૂર્ણપણે પાકિસ્તાની તર્જ પર કેન્દ્રિત થઈ જાય છે, તો ભારત માટે મુશ્કેલીઓ વધી શકે છે. ભારત પહેલેથી જ પશ્ચિમમાં પાકિસ્તાન અને ઉત્તરમાં ચીનના પડકારોનો સામનો કરી રહ્યું છે. જો પૂર્વી સરહદ પર બાંગ્લાદેશ પણ સંપૂર્ણપણે ભારત વિરોધી અથવા પાકિસ્તાન સમર્થિત સૈન્ય કમાનમાં પરિવર્તિત થઈ જાય, તો ભારતે પોતાની ત્રણેય સરહદો પર એક સાથે મોટી સંખ્યામાં સૈનિકો તૈનાત રાખવા પડશે.
પરંતુ એટલું નક્કી છે કે જનરલ વકાર-ઉઝ-ઝમાનનું ‘સુપ્રીમ કમાન્ડર’ બનવાનું આ મહત્વપૂર્ણ પ્લાન માત્ર બાંગ્લાદેશના લોકતંત્રના કાબુમાં રાખવા છેલ્લી ખીલી સાબિત થઈ શકે છે તો ભારત માટે પૂર્વી મોરચે એક નવી સુરક્ષા માથાકૂટ પણ ઊભી કરી શકે છે કારણ કે પાડોશી દેશમાં સૈન્ય સરમુખત્યારશાહીનું આ નવું મોડલ ભારતની સુરક્ષા માટે કોઈપણ રીતે શુભ સંકેત નથી.