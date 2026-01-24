Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

અમેરિકામાં ચોંકાવનારી ઘટના, ભારતીય મૂળના વ્યક્તિએ પત્ની સહિત ચાર લોકોની કરી હત્યા

Vijay Kumar Indian Man Kills Wife: અમેરિકાના જોર્જિયા રાજ્યમાં એક દર્દનાક ઘટના બની છે. અહીં ભારતીય મૂળના વિજય કુમાર નામના વ્યક્તિએ પોતાની પત્ની અને ત્રણ સંબંધીઓની હત્યા કરી છે. આ ઘટના ઘરેલું વિવાદને કારણે થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 24, 2026, 04:04 PM IST

Trending Photos

અમેરિકામાં ચોંકાવનારી ઘટના, ભારતીય મૂળના વ્યક્તિએ પત્ની સહિત ચાર લોકોની કરી હત્યા

જોર્જિયાઃ અમેરિકાના જોર્જિયા રાજ્યમાં એક પારિવારિક વિવાદમાં થયેલી ગોળીબારીમાં એક ભારતીય મૂળની મહિલાનું મોત થયું છે. આ ઘટના શુક્રવાર (26 જાન્યુઆરી 2026) સવારો લોરેન્સિવિલ શહેરમાં થઈ. જ્યાં એક ઘરની અંદર ચાર લોકોને ગોળી મારવામાં આવી છે. ઘટના સમયે ત્રણ બાળકો પણ હાજર હતા, જે પોતાનો જીવ બચાવવામાં સફળ રહ્યાં છે.

ભારતીય દૂતાવાસે વ્યક્ત કર્યો શોક
એટલાન્ટા સ્થિત ભારતીય વાણિજ્ય દૂતાવાસે આ ઘટના પર દુખ વ્યક્ત કર્યું છે. દૂતાવાસે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ જણાવ્યું કે આ ઘટના કથિત રીતે પારિવારિક વિવાદ સાથે જોડાયેલી છે અને તેમાં એક ભારતીય નાગરિકનું મોત થયું છે. દૂતાવાસે કહ્યુ કે આરોપીની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે અને પીડિત પરિવારને દરેક સંભવ મદદ કરવામાં આવી રહી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

— India in Atlanta (@CGI_Atlanta) January 23, 2026

આરોપીની ઓળખ અને આરોપ
પોલીસે આરોપીની ઓળખ એટલાન્ટા નિવાસી 51 વર્ષીય વિજય કુમારના રૂપમાં કરી છે. પોલીસ અનુસાર મૃતકોમાં વિજય કુમારની પત્ની મીમૂ ડોગરા (43), ગૌરવ કુમાર (33), નિધિ ચંદર (37) અને હરિશ ચંદર (38) સામેલ છે. વિજય કુમાર પર ચાર લોકોની હત્યા, ગંભીર હુમલો અને બાળકો પ્રત્યે ક્રૂરતા સહિત ઘણી ગંભીર કલમો હેઠળ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.

આ રીતે બાળકોનો બચી ગયો જીવ
આ દુખદાયક ઘટના દરમિયાન ઘરમાં હાજર ત્રણ બાળકો ખુદને બચાવવામાં સફળ રહ્યાં. પોલીસ અનુસાર ગોળીબારી શરૂ થતાં બાળકો એક માળિયામાં છુપાય ગયા. તેમાંથી એક બાળકે હિંમત દાખવી 911 પર કોલ કરી પોલીસને ઘટનાની જાણકારી આપી. બાળકોને કોઈ નુકસાન થયું નથી અને તેને પરિવારના એક સભ્યના હવાલે કરી દેવામાં આવ્યા છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Indian origin crime USAGeorgia family shooting

Trending news