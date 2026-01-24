અમેરિકામાં ચોંકાવનારી ઘટના, ભારતીય મૂળના વ્યક્તિએ પત્ની સહિત ચાર લોકોની કરી હત્યા
Vijay Kumar Indian Man Kills Wife: અમેરિકાના જોર્જિયા રાજ્યમાં એક દર્દનાક ઘટના બની છે. અહીં ભારતીય મૂળના વિજય કુમાર નામના વ્યક્તિએ પોતાની પત્ની અને ત્રણ સંબંધીઓની હત્યા કરી છે. આ ઘટના ઘરેલું વિવાદને કારણે થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે.
જોર્જિયાઃ અમેરિકાના જોર્જિયા રાજ્યમાં એક પારિવારિક વિવાદમાં થયેલી ગોળીબારીમાં એક ભારતીય મૂળની મહિલાનું મોત થયું છે. આ ઘટના શુક્રવાર (26 જાન્યુઆરી 2026) સવારો લોરેન્સિવિલ શહેરમાં થઈ. જ્યાં એક ઘરની અંદર ચાર લોકોને ગોળી મારવામાં આવી છે. ઘટના સમયે ત્રણ બાળકો પણ હાજર હતા, જે પોતાનો જીવ બચાવવામાં સફળ રહ્યાં છે.
ભારતીય દૂતાવાસે વ્યક્ત કર્યો શોક
એટલાન્ટા સ્થિત ભારતીય વાણિજ્ય દૂતાવાસે આ ઘટના પર દુખ વ્યક્ત કર્યું છે. દૂતાવાસે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ જણાવ્યું કે આ ઘટના કથિત રીતે પારિવારિક વિવાદ સાથે જોડાયેલી છે અને તેમાં એક ભારતીય નાગરિકનું મોત થયું છે. દૂતાવાસે કહ્યુ કે આરોપીની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે અને પીડિત પરિવારને દરેક સંભવ મદદ કરવામાં આવી રહી છે.
We are deeply grieved by a tragic shooting incident linked to an alleged family dispute, in which an Indian national was among the victims. The alleged shooter has been arrested, and all possible assistance is being extended to the bereaved family.@MEAIndia @IndianEmbassyUS
— India in Atlanta (@CGI_Atlanta) January 23, 2026
આરોપીની ઓળખ અને આરોપ
પોલીસે આરોપીની ઓળખ એટલાન્ટા નિવાસી 51 વર્ષીય વિજય કુમારના રૂપમાં કરી છે. પોલીસ અનુસાર મૃતકોમાં વિજય કુમારની પત્ની મીમૂ ડોગરા (43), ગૌરવ કુમાર (33), નિધિ ચંદર (37) અને હરિશ ચંદર (38) સામેલ છે. વિજય કુમાર પર ચાર લોકોની હત્યા, ગંભીર હુમલો અને બાળકો પ્રત્યે ક્રૂરતા સહિત ઘણી ગંભીર કલમો હેઠળ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.
આ રીતે બાળકોનો બચી ગયો જીવ
આ દુખદાયક ઘટના દરમિયાન ઘરમાં હાજર ત્રણ બાળકો ખુદને બચાવવામાં સફળ રહ્યાં. પોલીસ અનુસાર ગોળીબારી શરૂ થતાં બાળકો એક માળિયામાં છુપાય ગયા. તેમાંથી એક બાળકે હિંમત દાખવી 911 પર કોલ કરી પોલીસને ઘટનાની જાણકારી આપી. બાળકોને કોઈ નુકસાન થયું નથી અને તેને પરિવારના એક સભ્યના હવાલે કરી દેવામાં આવ્યા છે.
