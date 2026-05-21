/લગ્ન કર્યા વિના એક બાળકીની માતા છે જ્યોર્જિયા મેલોની, જાણો તેમની પર્સનલ લાઈફ અને લિવ-ઈન રિલેશનશિપ વિશે

Giorgia Meloni: હાલમાં જ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઇટાલીના વડાપ્રધાન જ્યોર્જિયા મેલોની સાથે મુલાકાત કરી. આ દરમિયાન ચાલો જાણીએ મેલોનીના અંગત જીવન વિશે.
Giorgia Meloni: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી મંગળવારે તેમના પાંચ દેશોના પ્રવાસના અંતિમ પડાવ માટે ઇટાલી પહોંચ્યા હતા. ત્યાં રોમમાં ઇટાલીના વડાપ્રધાન જ્યોર્જિયા મેલોનીએ તેમનું સ્વાગત કર્યું હતું. આ પ્રવાસ દરમિયાન મેલોનીએ સોશિયલ મીડિયા પર પીએમ મોદી સાથે એક ફોટો પોસ્ટ કર્યો અને તેમને પોતાના મિત્ર ગણાવ્યા. આ મુલાકાતને લઈને ચાલી રહેલી ચર્ચાઓ વચ્ચે ઘણા લોકો જ્યોર્જિયા મેલોનીના અંગત જીવન વિશે જાણવા પણ ઉત્સુક છે. ચાલો જાણીએ જ્યોર્જિયા મેલોનીના બોયફ્રેન્ડ વિશે.
જ્યોર્જિયા મેલોનીનો એન્ડ્રિયા જિયામ્બ્રુનો સાથેનો સંબંધ
જ્યોર્જિયા મેલોનીના પૂર્વ પાર્ટનર એન્ડ્રિયા જિયામ્બ્રુનો છે. તેઓ એક ઇટાલિયન ટેલિવિઝન પત્રકાર અને ન્યૂઝ એન્કર છે. એવું કહેવાય છે કે, બન્નેની પહેલી મુલાકાત 2014માં એક ટેલિવિઝન સ્ટુડિયોમાં થઈ હતી, જ્યાં મેલોની એક મહેમાન તરીકે આવ્યા હતા અને એન્ડ્રિયા જિયામ્બ્રુનો ત્યાં પત્રકાર અને લેખક તરીકે કામ કરી રહ્યા હતા. તેમની મિત્રતા ધીમે-ધીમે એક લાંબા સંબંધમાં બદલાઈ ગઈ. જો કે, આ કપલે ક્યારેય સત્તાવાર રીતે લગ્ન કર્યા ન હતા, પરંતુ તેઓ લગભગ એક દાયકા (10 વર્ષ) સુધી લિવ-ઈન રિલેશનશિપમાં સાથે રહ્યા હતા.
2016માં માતા-પિતા બન્યા
વર્ષ 2016માં જ્યોર્જિયા મેલોની અને એન્ડ્રિયા જિયામ્બ્રુનો એક બાળકીના માતા-પિતા બન્યા, જેનું નામ જિનેવરા (Ginevra) છે. મેલોનીએ કેટલીકવાર જાહેરમાં માતૃત્વ અને પોતાની રાજકીય જવાબદારીઓની સાથે-સાથે કૌટુંબિક જીવનમાં સંતુલન જાળવવા વિશે વાત કરી છે.
બન્ને અલગ કેમ થયા?
ઓક્ટોબર 2023માં જ્યોર્જિયા મેલોનીએ જાહેરમાં જાહેરાત કરી હતી કે, તેઓ અને એન્ડ્રિયા જિયામ્બ્રુનો હવે અલગ થઈ ગયા છે. આ અલગ થવાનો નિર્ણય ત્યારે આવ્યો જ્યારે એન્ડ્રિયા જિયામ્બ્રુનો સાથે જોડાયેલી કેટલીક ઓફ-એર વીડિયો અને ઓડિયો ક્લિપ લીક થયા બાદ વિવાદ ઊભો થયો હતો. આ રેકોર્ડિંગ્સમાં કથિત રીતે તેઓ ટેલિવિઝન પ્રોડક્શન દરમિયાન તેમની મહિલા સહકર્મીઓ વિશે અયોગ્ય અને વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણીઓ કરતા સાંભળવા મળ્યા હતા. આ વિવાદ પછી મેલોનીએ સોશિયલ મીડિયા પર એક નિવેદન જાહેર કરીને પોતાના સંબંધોના અંતની પુષ્ટિ કરી હતી.
તેમણે કહ્યું કે, લગભગ 10 વર્ષ સાથે વિતાવ્યા બાદ હવે તેમના રસ્તા અલગ થઈ ગયા છે. રાજકીય વિશ્લેષકોએ નોંધ્યું છે કે, આ નિર્ણય મેલોનીના પોતાના પદની ગરિમા જાળવી રાખવાના અને આ મુદ્દે લાંબા સમય સુધી ચાલનારા જાહેર વિવાદથી બચવાના પ્રયાસને પણ દર્શાવે છે.