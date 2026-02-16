GK : એવો કયો દેશ છે, જ્યાં દર વર્ષે બદલાય છે રાષ્ટ્રપતિ ? એક ક્લિકમાં જાણી લો જવાબ
GK : મોટાભાગના દેશોમાં રાષ્ટ્રપતિઓ ચાર અથવા તો પાંચ વર્ષ માટે સેવા આપે છે, ત્યારે એક દેશ એવો છે જ્યાં દર વર્ષે રાષ્ટ્રપતિ બદલાય છે. આ પરિવર્તન અસ્થિરતાની નિશાની નથી, પરંતુ સંતુલિત લોકશાહીની ઓળખ છે.
GK : દુનિયામાં એક એવો દેશ છે, જ્યાં દર વર્ષે રાષ્ટ્રપતિ બદલાય છે. આ દેશમાં રાષ્ટ્રપતિ પાંચ વર્ષ માટે નહીં, ફક્ત એક વર્ષ માટે હોય છે, આ તમને વિચિત્ર લાગશે, પરંતુ તે હકીકત છે. ત્યારે આ દેશ કયો છે અને ત્યાં આ અનોખું મોડેલ કેમ અપનાવવામાં આવે છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
આ દેશ કયો છે ?
યુરોપમાં એક સુંદર અને શાંતિપૂર્ણ દેશ સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ તેની કુદરતી સુંદરતા, મજબૂત બેંકિંગ વ્યવસ્થા અને સ્થિર લોકશાહી માટે જાણીતું છે. જો કે, તેની રાજનીતિનું એક પાસું તેને વધુ ખાસ બનાવે છે અને તે છે રાષ્ટ્રપતિ દર વર્ષે બદલાય છે. સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં રાષ્ટ્રપતિનો કાર્યકાળ ફક્ત એક વર્ષનો હોય છે. દર વર્ષે 1 જાન્યુઆરીએ નવો રાષ્ટ્રપતિ પદ સંભાળે છે. આ પરંપરા નવી નથી, પરંતુ લાંબા સમયથી ચાલતી બંધારણીય વ્યવસ્થાનો ભાગ છે.
રાષ્ટ્રપતિ કેવી રીતે ચૂંટાય છે ?
સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં રાષ્ટ્રપતિ સીધા જનતા દ્વારા ચૂંટાતા નથી. ફેડરલ સંસદ રાષ્ટ્રપતિની પસંદગી કરે છે. આ પદ સામાન્ય રીતે વરિષ્ઠતાના આધારે ફેડરલ કાઉન્સિલના સભ્યને સોંપવામાં આવે છે. દેશની કારોબારી સાત સભ્યોની ફેડરલ કાઉન્સિલમાં નિહિત હોય છે. દર વર્ષે આ સાત સભ્યોમાંથી એકને રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ચૂંટવામાં આવે છે. આનો અર્થ એ છે કે રાષ્ટ્રપતિ એક અલગ, શક્તિશાળી પદ નથી, પરંતુ સાત સભ્યોની ટીમનો સભ્ય છે.
સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં રાષ્ટ્રપતિને સમાન લોકોમાં પ્રથમ ગણવામાં આવે છે. આનો અર્થ એ છે કે રાષ્ટ્રપતિ પાસે વધારાની કારોબારી સત્તાઓ નથી. બધા મુખ્ય નિર્ણયો સામૂહિક રીતે લેવામાં આવે છે. કોઈ એક વ્યક્તિ સમગ્ર દેશની નીતિ નક્કી કરતી નથી. આ જ કારણ છે કે સત્તાનું કેન્દ્રીકરણ થતું નથી અને રાજકીય સંતુલન જાળવવામાં આવે છે.
દર વર્ષે કેમ બદલાય છે રાષ્ટ્રપતિ ?
દર વર્ષે રાષ્ટ્રપતિ બદલવા પાછળનો વિચાર એ છે કે વહેંચાયેલ નેતૃત્વ સુનિશ્ચિત કરવું અને એક વ્યક્તિના હાથમાં વધુ પડતી શક્તિ કેન્દ્રિત થતી અટકાવવાનો છે. આ મોડેલ સત્તાનું સંતુલન જાળવી રાખે છે અને તમામ પક્ષોનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાની મંજૂરી આપે છે. આ અભિગમ સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડની બહુ-પક્ષીય વ્યવસ્થામાં રાજકીય સ્થિરતા જાળવવામાં મદદરૂપ સાબિત થયો છે.
રાષ્ટ્રપતિની ભૂમિકા શું છે ?
રાષ્ટ્રપતિ પાસે વધારાની સત્તાઓ ન હોવા છતાં તે આંતરરાષ્ટ્રીય પ્લેટફોર્મ પર દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તે વિદેશી મુલાકાતો, વૈશ્વિક બેઠકો અને રાજદ્વારી કાર્યક્રમો દરમિયાન સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડના અવાજ તરીકે સેવા આપે છે. નીતિ અને વહીવટી નિર્ણયો સમગ્ર ફેડરલ કાઉન્સિલ દ્વારા સંયુક્ત રીતે લેવામાં આવે છે. આનો અર્થ એ છે કે સરકાર વ્યક્તિગત નેતૃત્વ પર નહીં, પણ ટીમવર્ક પર આધારિત છે.
