GK Quiz : વિશ્વનો એકમાત્ર એવો કયો દેશ છે, જેની ત્રણ રાજધાની છે ? જાણી લો જવાબ
GK Quiz : દુનિયાના દરેક દેશની પોતાની આગવી ઓળખ હોય છે અને તેની રાજધાની તેનું સૌથી મહત્વપૂર્ણ રાજકીય અને વહીવટી કેન્દ્ર હોય છે. દરેક દેશની પોતાની એક રાજધાની હોય છે, જો કે એક દેશ એવો છે, જેની 3 રાજધાની છે.
GK Quiz : જ્યારે પણ "રાજધાની" શબ્દનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે, ત્યારે સૌથી પહેલું નામ નવી દિલ્હી આવે છે, જે ભારતનું ગૌરવ છે. સામાન્ય રીતે, આપણે જાણીએ છીએ કે કોઈપણ દેશની ફક્ત એક જ રાજધાની હોય છે. કેટલાક ખાસ કિસ્સાઓમાં, જેમ કે આપણા દેશના કેટલાક રાજ્યો જેમ કે હિમાચલ પ્રદેશ અથવા ઉત્તરાખંડમાં બે રાજધાની છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે દુનિયાના નકશા પર એક એવો દેશ છે જેની એક કે બે નહીં, પરંતુ ત્રણ અલગ અલગ શહેરોને રાજધાનીનો દરજ્જો આપ્યો છે ?
વિશ્વનો એકમાત્ર દેશ, જેની ત્રણ રાજધાની છે
અમે જે દેશ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ તે દક્ષિણ આફ્રિકા છે. તેની કહાની એક સદી કરતાં પણ વધુ જૂની છે. 1910માં જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાને એક દેશમાં ભેળવી દેવામાં આવી રહ્યું હતું, ત્યારે તેને દક્ષિણ આફ્રિકા સંઘ કહેવામાં આવતું હતું.
ત્રણ રાજધાની કેમ ?
દક્ષિણ આફ્રિકાનો ત્રણ રાજધાની રાખવાનો નિર્ણય દેશની વિવિધ શાખાઓ વચ્ચે સત્તાનું ન્યાયી વિતરણ સુનિશ્ચિત કરવા માટે લેવામાં આવ્યો હતો. આ વ્યવસ્થા દક્ષિણ આફ્રિકાના ઇતિહાસ અને સાંસ્કૃતિક વિવિધતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે અને શાસનની સંતુલિત વ્યવસ્થા બનાવવાના ઉદ્દેશ્યથી અમલમાં મૂકવામાં આવી હતી.
પ્રિટોરિયા
તે કારોબારી રાજધાની છે, સરકારી કચેરીઓ અને રાષ્ટ્રપતિનું સત્તાવાર નિવાસસ્થાન છે. પ્રિટોરિયા દક્ષિણ આફ્રિકાનું એક મુખ્ય શહેર છે, જે દેશની કારોબારી રાજધાની તરીકે સેવા આપે છે. પ્રિટોરિયા દક્ષિણ આફ્રિકાના રાજકીય અને વહીવટી કેન્દ્ર તરીકે સેવા આપે છે, જેમાં મુખ્ય સરકારી કચેરીઓ અને રાષ્ટ્રપતિનું સત્તાવાર નિવાસસ્થાન, યુનિયન બિલ્ડીંગ્સ આવેલા છે.
કેપ ટાઉન
તે દક્ષિણ આફ્રિકાની રાષ્ટ્રીય સભા (સંસદ)નું ઘર છે, જે વિધાનસભાની રાજધાની છે. કેપ ટાઉન દક્ષિણ આફ્રિકાનું એક મુખ્ય શહેર છે. કેપ ટાઉન દક્ષિણ આફ્રિકાના પશ્ચિમ કિનારે આવેલું છે, જે એટલાન્ટિક મહાસાગરને પથરાયેલું છે. આ શહેર ટેબલ માઉન્ટેનની નજીક આવેલું છે.
બ્લૂમફોન્ટેન
તે દેશની ન્યાયિક રાજધાની છે, જ્યાં હાઇકોર્ટ (અપીલ કોર્ટ) આવેલી છે. બ્લૂમફોન્ટેન દક્ષિણ આફ્રિકાનું એક મહત્વપૂર્ણ શહેર છે અને તેને દેશના ન્યાયિક કેન્દ્ર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ શહેર ફ્રી સ્ટેટ પ્રાંતની રાજધાની છે. બંધારણીય અદાલત અને સુપ્રીમ કોર્ટ અહીં આવેલી છે. આ શહેર દેશમાં ન્યાયિક બાબતોનું કેન્દ્ર છે.
