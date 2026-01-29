GK : દુનિયાનો સૌથી મોટો દેવાદાર દેશ કયો છે ? જાણો ભારતની શું છે સ્થિતિ
Global Debt : વિશ્વભરની સરકારો દેવામાં ડૂબેલી છે, જેના કારણે સરકારો અને અર્થશાસ્ત્રીઓમાં ચિંતા વધી રહી છે. ત્યારે એક પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે કયા દેશ પર વિશ્વમાં સૌથી વધુ દેવું છે અને આ સંદર્ભમાં ભારત ક્યા ક્રમે છે ?
Trending Photos
Global Debt : વિશ્વભરમાં સરકારી દેવું રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી ગયું છે, જેના કારણે સરકારો અને અર્થશાસ્ત્રીઓમાં ચિંતા વધી રહી છે. આર્થિક સર્વે 2025-26 અને જાન્યુઆરી 2026ના તાજેતરના ડેટા મુજબ, ઘણી મોટી અર્થવ્યવસ્થાઓ ભારે દેવાના બોજ હેઠળ છે. ક્યાંક યુદ્ધ, તો ક્યાંક વધતો વેલ્ફેર ખર્ચ અને સતત રાજકોષીય ખાધ આ સ્થિતિ માટે જવાબદાર છે.
દુનિયાનો સૌથી મોટો દેવાદાર દેશ કયો ?
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ હાલ વિશ્વનો સૌથી વધુ દેવાદાર દેશ છે. અમેરિકાનું કુલ જાહેર દેવું અંદાજે 38.3 ટ્રિલિયન ડોલર છે, જે વૈશ્વિક સરકારી દેવાના લગભગ ત્રીજા ભાગ જેટલું છે. ઉચ્ચ લશ્કરી ખર્ચ, કલ્યાણ યોજનાઓ અને વારંવાર થતી બજેટ ખાધના કારણે અમેરિકા સતત ઉધાર લેતું રહ્યું છે.
ચીન, જાપાન અને યુરોપના દેશોની સ્થિતિ
અમેરિકા બાદ ચીન બીજા ક્રમે છે, જેના પર લગભગ 18.7 ટ્રિલિયન ડોલરનું દેવું છે. ચીનમાં આ દેવું મોટેભાગે માળખાગત વિકાસ અને સ્થાનિક સરકારોના ઉધારને કારણે વધ્યું છે. જાપાન આશરે 9.8 ટ્રિલિયન ડોલરના દેવા સાથે ત્રીજા ક્રમે છે. યુરોપમાં યુનાઇટેડ કિંગડમ પર લગભગ 4.1 ટ્રિલિયન ડોલર, ફ્રાન્સ પર 3.9 ટ્રિલિયન ડોલર અને ઇટાલી પર 3.5 ટ્રિલિયન ડોલરનું દેવું છે.
ભારતની સ્થિતિ શું છે ?
કુલ સરકારી દેવાના મામલે ભારત વિશ્વમાં સાતમા ક્રમે છે. ભારતનું કુલ દેવું અને જવાબદારીઓ આશરે 3.8 ટ્રિલિયન ડોલર હોવાનું અનુમાન છે. જોકે, માત્ર કુલ દેવું જ મહત્વનું નથી, પરંતુ દેવાથી GDP ગુણોત્તર પણ આર્થિક સ્થિતિ બતાવે છે.
ભારતનો દેવાથી GDP ગુણોત્તર
ભારતનો દેવાથી GDP ગુણોત્તર આશરે 81.9 ટકા છે, જે વૈશ્વિક સ્તરે 31મા થી 35મા ક્રમ વચ્ચે આવે છે. સરકારનું લક્ષ્ય છે કે 2031 સુધીમાં આ ગુણોત્તરને 50 ટકા સુધી ઘટાડવામાં આવે.
ભારતની એક મોટી મજબૂતી એ છે કે તેના કુલ દેવામાંથી 95 ટકા કરતાં વધુ દેવું સ્થાનિક સ્તરે છે. આથી વિદેશી ચલણ અને એક્સટર્નલ પેમેન્ટનું જોખમ ઘણું ઓછું રહે છે. ભારતનું એક્સટર્નલ દેવું કુલ જવાબદારીઓમાં 5 ટકા કરતાં ઓછું છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે