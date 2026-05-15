/ભારત એકલું નથી, દુનિયાના 24 દેશોએ પણ વધાર્યા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ, એક દેશમાં તો 112% ભાવ વધ્યો

Global Fuel Price Hike : દુનિયાભરમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં તેજી આવી છે. મ્યાનમાર, પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા સહિત અનેક દેશોમાં બળતણ મોંઘું બન્યું છે. ભારતમાં પણ આજે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધારાયા છે. ત્યારે વિશ્વના કયા દેશોમાં કેટલા ભાવ વધાર્યા છે તે ચાર્જ જુઓ
Petrol Diesel Price Hike In India : દુનિયાભરમાં ઉર્જા સંકટ આવી ચઢ્યું છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં તોતિંગ વધારો ઝીંકાયો છે. તેની અસર ભારત સહિત અનેક દેશોમા જોવા મળી રહી છે. ભારત એકલો નથી જ્યા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધારાયા હોય, આ સિવાય પણ કેટલાય દેશો ભાવવધારો કરવા મજબૂર બન્યા છે. ત્યારે મ્યાનમાર, પાકિસ્તાન, અમેરિકા, શ્રીલંકા અને નેપાળ જેવવા દેશોએ કેટલો વધારો કર્યો તે જાણો.
પાડોશી દેશોમાં કેટલો વધ્યો પેટ્રોલ-ડીઝલનો ભાવ
ભારતના પાડોશી દેશોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના કિંમતમા ભારે વધારો આવ્યો છે. પાકિસ્તાનમાં પેટ્રોલ 54.9% અને ડીઝલ 44.9% મોંઘું બન્યું છે. તો શ્રીલંકામાં પેટ્રોલ 38.2% અને ડીઝલ 41.8% સુધી પહોંચી ગયું છે. નેપાળમાં પેટ્રોલ 38.2% અને ડીઝલ 58.5% ટકા સુધી મોંઘું થઈ ગયુ છે.
તો પાડોશી દેશ ચીનમાં પેટ્રોલની કિંમતમાં 21.7% અને ડીઝલમાં 23.7% વધારો થયો છે. આ ઉપરાંત બાંગ્લાદેશની જ વાત કરીએ તો, 16.7% પેટ્રોલમાં અને 15.0% ડીઝલના ભાવ વધી ગયા છે.
અલગ અલગ દેશોમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના કિંમતોમાં કેટલો વધારો થયો છે, જુઓ
મ્યાનમારમાં સૌથી વધારે ભાવ વધ્યા
પેટ્રોલ અને ડીઝલના કિંમતોમાં વધારામાં મ્યાનમાન દુનિયામાં ટોપ પર છે. જ્યાં પેટ્રોલમાં 89.7% નો ભાવ વધારો થયો છે. તો ડીઝલમાં 112.7% નો ભાવ વધારો બતાવે છે. પાકિસ્તાન પણ આ યાદીમાં ત્રીજા સ્થાન પર પહોંચી ગયું છે. વૈશ્વિક તેલની કિંમતોમાં વધારો થતા તથા સપ્લાય પર સંકટ આવતા આ તમામ દેશો હાલ ઉર્જાના વિવિધ સ્ત્રોતમાં વધારો કરવા મજબૂર બન્યા છે.
લિસ્ટમાં ભારતની સ્થિતિ
ભારતમાં આજે પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ ચર્ચાનો વિષય બની રહ્યો છે. ભારતમાં પેટ્રોલની કિમતમાં 3.2 ટકા અને 3.4 નો વધારો કર્યો છે. મિડલ ઈસ્ટના તણાવના વચ્ચે હજી પણ પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં વધારો થઈ શકે છે. જોકે, ભારત સરકારે આ ભાવને સ્થિર રાખવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. તેલ કંપનીઓના સતત વધતા નુકસાનને કારણે કિંમતોમાં ધીરે ધીરે વધારો જોવા મળી શકે છે.