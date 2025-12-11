Gold Card Visa લોન્ચ, માત્ર આટલા રૂપિયા આપી બની જશો અમેરિકાના નાગરિક
આ વિઝા કાર્યક્રમ EB-5 રોકાણકાર વિઝાનું સ્થાન લેશે, જે 1990 થી અમલમાં છે, જેમાં લગભગ $1 મિલિયનનું રોકાણ અને ઓછામાં ઓછી 10 નોકરીઓની જરૂર હતી.
વોશિંગટનઃ સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકાએ એક મોટો અને વિવાદાસ્પદ ફેરફાર કરતા નવો ઇમિગ્રેશન પ્રોગ્રામ શરૂ કર્યો છે. તેને ગોલ્ડન કાર્ડ નામ આપવામાં આવ્યું છે. તે હેઠળ કોઈપણ વિદેશી નાગરિક 10 લાખ અમેરિકી ડોલર અમેરિકાના ખજાનામાં જમા કરાવી સ્થાયી નાગરિક બની શકે છે. આ જાહેરાત રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કરી છે. આ સાથે ગોલ્ડન કાર્ડ વિઝા માટે ઓનલાઈન અરજી શરૂ થઈ ગઈ છે. વ્હાઇટ હાઉસ તેને ઉચ્ચ કૌશલવાળા વિદેશી કર્મચારીઓને ઝડપી પ્રક્રિયાથી અમેરિકામાં રાખવાનું એક સાધન જણાવી રહ્યાં છે.
આ વિઝા કાર્યક્રમ EB-5 રોકાણકાર વિઝાનું સ્થાન લેશે, જે 1990 થી અમલમાં છે, જેમાં આશરે $1 મિલિયનનું રોકાણ અને ઓછામાં ઓછી 10 નોકરીઓનું સર્જન જરૂરી હતું. ટ્રમ્પે આ સુધારેલી સિસ્ટમને વૈશ્વિક પ્રતિભાને આકર્ષવા અને યુએસ ટ્રેઝરી માટે નવી આવક ઉત્પન્ન કરવાના માર્ગ તરીકે વર્ણવી.
ટ્રમ્પે કહ્યું, "કાર્યક્રમ હેઠળ એકત્ર કરાયેલા તમામ ભંડોળ યુએસ સરકાર પાસે જશે. અબજો ડોલર આખરે સરકારી તિજોરીમાં જશે, જેનો ઉપયોગ આપણે દેશ માટે સકારાત્મક કાર્યો કરવા માટે કરી શકીએ છીએ." તેમણે ગોલ્ડ કાર્ડને "મૂળભૂત રીતે ગ્રીન કાર્ડ, પરંતુ વધુ સારું, વધુ શક્તિશાળી અને વધુ મજબૂત માર્ગ" તરીકે વર્ણવ્યું.
ટ્રમ્પે EB-5 હેઠળ નોકરી પેદા કરવાની આવશ્યકતાઓ અથવા પ્રોગ્રામ મર્યાદાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો ન હતો. તેના બદલે, તેમણે વારંવાર કહ્યું કે કંપનીઓને વિઝા મર્યાદાઓને કારણે પ્રતિભાશાળી વિદેશી સ્નાતકોને જાળવી રાખવામાં મુશ્કેલી પડે છે. તેમણે કહ્યું, "તમે શ્રેષ્ઠ કોલેજોમાંથી લોકોને નોકરી પર રાખી શકતા નથી કારણ કે તમને ખબર નથી કે તમે તે વ્યક્તિને રાખી શકશો કે નહીં."
ઈવેન્ટમાં વર્તમાન મુખ્ય બિઝનેસ લીડર્સમાં Dell Technologies ના માઇકલ ડેલ, HP ના એનરિક લોરસ, Hewlett Packard Enterprise ના એન્ટોનિયો નેરી અને IBM ના અરવિંદ કૃષ્ણા સામેલ હતા. ટ્રમ્પે કહ્યુ કે કાર્યક્રમથી મળનાર ફી અમેરિકી સરકાર માટે મોટી રકમ હોઈ શકે છે.
Gold card શું છે?
ગોલ્ડ કાર્ડની જાહેરાત સપ્ટેમ્બરમાં કરવામાં આવી હતી. તેનો હેતુ રહેઠાણ માટે ચૂકવણી કરવા તૈયાર શ્રીમંત વ્યક્તિઓને આકર્ષવાનો છે. એક એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર દ્વારા વાણિજ્ય, રાજ્ય અને ગૃહ સુરક્ષા વિભાગોને 90 દિવસની અંદર આ કાર્યક્રમ સ્થાપિત કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો. અંતિમ તારીખ 18 ડિસેમ્બર છે.
Gold Card લોન્ચની શરતો
વ્યક્તિઓ માટે ફી: $1 મિલિયન
કંપનીઓ માટે ફી: પ્રતિ કર્મચારી $2 મિલિયન
પ્રોસેસિંગ અને વેઇટિંગ ફી: $15,000
બાદમાં, $5 મિલિયનનું પ્લેટિનમ કાર્ડ રજૂ કરવામાં આવશે, જે કાર્ડધારકોને વર્ષમાં 270 દિવસ સુધી યુએસમાં રહેવાની મંજૂરી આપશે અને યુએસની બહાર કમાયેલી આવક પર કર લાદવામાં આવશે નહીં.
ટ્રમ્પે કહ્યું કે આ મૂળ રૂપથી ગ્રીન કાર્ડ છે, પરંતુ તેનાથી સારૂ અને વધુ શક્તિશાળી. સવાલ ઉઠી રહ્યો છે કે વિઝા નીતિ ફેરફાર માટે શું કોંગ્રેસની મંજૂરીની જરૂર પડશે. અધિકારીઓએ કહ્યું કે તે વર્તમાન કેટેગરી પર નિર્ભર કરશે, તેથી નવો કાયદો બનાવ વો જરૂરી નથી.
અમેરિકાના ગૃહ સુરક્ષા સચિવ ક્રિસ્ટી નોએમે X પર લખ્યું કે $1 મિલિયન અને $2 મિલિયનની ચુકવણી કરનારને વેઇટિંગ બાદ ત્વરિત EB-1 કે EB-2 ગ્રીન કાર્ડ મળશે.
અરજી પ્રક્રિયા EB-1A અને EB-2 NIW કેટેગરીમાં ઉપયોગ થનાર ડિટેલ ઇમિગ્રેશન ફોર્મ્સ પર આધારિત છે.
કઈ વિઝા શ્રેણીની પસંદગી?
EB-1A (અસાધારણ ક્ષમતા)
EB-2 NIW (રાષ્ટ્રીય હિત માફી)
NIW અરજદારોએ ETA-9089 (PERM) અપ્રમાણિત ફોર્મ સાથે સહાયક પુરાવા જોડવાના રહેશે.
અરજી કોણ દાખલ કરશે?
અરજદારે અરજી કોણ દાખલ કરી રહ્યું છે તે દર્શાવવું આવશ્યક છે:
વ્યક્તિ - પ્રતિ વ્યક્તિ $1 મિલિયન
કંપની - પ્રતિ પ્રાથમિક અરજદાર $2 મિલિયન + પ્રતિ આશ્રિત $1 મિલિયન
અરજદારોએ કઈ વ્યક્તિગત માહિતી પ્રદાન કરવી જોઈએ?
બધી અટકો
જન્મ તારીખ અને સ્થળ
નાગરિકતાની વિગતો
A-નંબર, SSN
પાસપોર્ટ વિગતો
છેલ્લા 20 વર્ષથી રોજગાર ઇતિહાસ
સંપૂર્ણ શિક્ષણ ઇતિહાસ
બધી સરકારી/લશ્કરી ભૂમિકાઓ
વૈવાહિક ઇતિહાસ
યુ.એસ.માં આગમનનો ઇતિહાસ, I-94, વિઝા સ્થિતિ
દરેક જીવનસાથી અને બાળકે એક અલગ પૂરક ભરવું આવશ્યક છે.
કયો નાણાકીય પુરાવો પ્રદાન કરવો આવશ્યક છે?
સ્વ-અરજીકર્તાઓએ પ્રદાન કરવું આવશ્યક છે:
A. કુલ નેટ વર્થ
B. સંપત્તિનો સ્ત્રોત
C. 5 વર્ષના બેંક સ્ટેટમેન્ટ, 7 વર્ષના ટેક્સ રિટર્ન, આવકનો પુરાવો, મિલકત વેચાણ દસ્તાવેજો, વ્યવસાય રેકોર્ડ, ડિજિટલ એસેટ વોલેટ વિગતો જેવા પુરાવા
D. બધા ખાતાઓની યાદી
E. ચુકવણીનો સંપૂર્ણ વ્યવહાર ટ્રેલ
F. એજન્ટ/પ્રમોટરની વિગતો
સુરક્ષા અને અખંડિતતા પ્રશ્નો (14 પ્રશ્નો)
સંબંધિત વિગતો:
ગુના
ડ્રગ હેરફેર
જાસૂસી
મની લોન્ડરિંગ
આતંકવાદ
માનવ અધિકારોનું ઉલ્લંઘન
માનવ હેરફેર
નરસંહાર
વિદેશી સરકારનું ભંડોળ
વગેરે
જો તમારો જવાબ 'હા' હોય, તો તમારે સંબંધિત દસ્તાવેજો જોડવા પડશે.
અન્ય નિયમ
$15,000 ચાર્જ નોન-રિફંડેબલ
અંગ્રેજી અનુવાદ ફરજીયાત
બાયોમેટ્રિક્સ સંભવ
ઈન્ટરવ્યુ સંભવ
ખોટી જાણકારી આપવા પર કાર્યવાહી સંભવ
