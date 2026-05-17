/નેધરલેન્ડ્સથી ગુજરાત માટે આવ્યા સારા સમાચાર! PM મોદીએ કરી મોટી ડીલ, જાણો

India-Netherlands Deal: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી તેમના પાંચ દેશોના પ્રવાસના બીજા દિવસે નેધરલેન્ડ પહોંચ્યા. આ યુરોપિયન દેશની મુલાકાત લીધા પછી, પીએમ મોદીએ એક એવો કરાર કર્યો જે ચીનની ચિંતા વધારવા માટે પૂરતો છે. નેધરલેન્ડની તેમની મુલાકાત દરમિયાન, પીએમએ સેમિકન્ડક્ટર (ચિપ્સ) પર એક મોટો કરાર કર્યો. નેધરલેન્ડ્સનો નાનો દેશ એક ટેકનોલોજીકલ સુપરપાવર છે. ભારત અને નેધરલેન્ડ્સ હવે સંયુક્ત રીતે ભારતમાં ચિપ ઉત્પાદનને વેગ આપશે.
ચિપ ઉત્પાદક બનવાનું સ્વપ્ન નેધરલેન્ડ્સ સાથે કામ કરીને પૂર્ણ થશે
ભારત વૈશ્વિક ચિપ ઉત્પાદક બનવાની ઇચ્છા રાખે છે. આ સ્વપ્ન નેધરલેન્ડ્સની સૌથી મોટી ચિપ ઉત્પાદક કંપની ASML સાથે સહયોગ દ્વારા સાકાર થશે. આ કંપનીની મજબૂતાઈનો અંદાજ એ હકીકત પરથી લગાવી શકાય છે કે ASMLએ વિશ્વની એકમાત્ર કંપની છે, જે અદ્યતન ચિપ્સ બનાવવા માટે લિથોગ્રાફી મશીનો બનાવે છે. આ મશીનો વિના, તાઇવાન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ જેવા દેશો પણ અદ્યતન ચિપ્સનું ઉત્પાદન કરી શકશે નહીં.
TATAએ ASML સાથે હાથ મિલાવ્યો
ડચ કંપની ASML અને ભારતની ટાટા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ વચ્ચે એક MoU પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા છે. આ કરાર હેઠળ, ગુજરાતના ધોલેરામાં સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ બનાવવામાં આવશે. ટાટા ધોલેરા ચિપ ઉત્પાદન માટે 91,000 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કરી રહી છે. અહીં ઉત્પાદિત ચિપ્સ ઓટોમોબાઇલ્સ, મોબાઇલ ઉપકરણો અને કૃત્રિમ બુદ્ધિ (AI)ની વૈશ્વિક માંગને પૂર્ણ કરશે.
ટાટા તાઇવાનના પાવરચિપ સેમિકન્ડક્ટર મેન્યુફેક્ચરિંગ કોર્પોરેશન સાથે સહયોગમાં આ પ્લાન્ટ સ્થાપિત કરી રહી છે. ડચ કંપની દ્વારા અદ્યતન લિથોગ્રાફી ઘટકો પૂરા પાડવામાં આવશે. લિથોગ્રાફી એ સેમિકન્ડક્ટર ઉત્પાદન પ્રક્રિયાનો સૌથી જટિલ અને ખર્ચાળ ભાગ છે.
ચિપ માર્કેટ કિંગ હવે ભારત સાથે
ટાટા સાથે ભાગીદારી બાદ, ડચ કંપની ASML ગુજરાતના ધોલેરામાં તેની આગામી 300 mm (12-ઇંચ) સેમિકન્ડક્ટર ઉત્પાદન સુવિધામાં ટાટા ઇલેક્ટ્રોનિક્સને મદદ કરશે. ASML, 30.44 બિલિયન ડોલરના લિથોગ્રાફી ઘટકો બજારના કિંગ, હવે ભારતના સેમિકન્ડક્ટર સપનાઓને પૂર્ણ કરવા માટે ટાટા સાથે ભાગીદારી કરશે.
પીએમની મુલાકાત દરમિયાન, ભારત-EU FTAના પ્રારંભિક અમલીકરણ, ગ્રીન હાઇડ્રોજન, ભારતમાં ડચ કંપનીઓ માટે રોકાણના માર્ગો, દરિયાઇ ક્ષેત્ર, નવીનીકરણીય ઉર્જા, ડિજિટલ ટેકનોલોજી, કૃત્રિમ બુદ્ધિ અને આરોગ્યસંભાળ પર સારી ચર્ચા થઈ.
ચીન આ ભારતીય સોદા અંગે શા માટે ચિંતિત હશે?
ચીન ચિપ બજારને નિયંત્રિત કરે છે. તે જ્યારે પણ ઈચ્છે ત્યારે નિકાસ પ્રતિબંધો લગાવીને પોતાનું વર્ચસ્વ દર્શાવવા માટે પણ આ વર્ચસ્વનો ઉપયોગ કરે છે. ભારત સેમિકન્ડક્ટર ક્ષેત્રમાં ઝડપથી તેની હાજરી વધારી રહ્યું છે. આ બજારમાં ભારત જેવા મજબૂત ખેલાડીનો પ્રવેશ ચીનના એકાધિકારને સીધો પડકાર ફેંકશે.
ડચ કંપની સાથેની આ ભાગીદારી ભારતના ચિપ ઉત્પાદનને વેગ આપશે અને આગળ વધારશે. અમેરિકા અને ચીન વચ્ચે વધતા તણાવને કારણે, વૈશ્વિક કંપનીઓ ભારતને સંભવિત વિકલ્પ તરીકે જુએ છે. પરિણામે, ટાટાના ધોલેરા પ્લાન્ટમાં ASML સાથે સહયોગમાં ઉત્પાદિત ચિપ્સ નિઃશંકપણે ચીનની ચિંતાઓમાં વધારો કરશે. આ સોદો ભારતને ચિપ ઉત્પાદનમાં આત્મનિર્ભર બનાવશે જ નહીં પરંતુ તેને એક મુખ્ય નિકાસકાર તરીકે પણ સ્થાન આપશે.