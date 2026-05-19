/હોર્મુઝ સંકટ વચ્ચે આવ્યા ખુશખબર, હવે કોઈ પણ રોકટોક વગર ભારત આવશે રશિયન ઓઈલ

Russian Oil: હોર્મુઝ સંકટના કારણે ભારતમાં પણ ધીરે ધીરે હવે અસર જોવા મળી રહી છે. એક જ અઠવાડિયામાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ બેવાર વધ્યા છે. અનેક ઠેકાણે સીએનજીના ભાવ પણ વધ્યા છે. આ બધા વચ્ચે ભારત માટે એક સારા સમાચાર પણ આવ્યા છે.
ઈરાન યુદ્ધ પર અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફરીથી યુટર્ન લીધો છે. અમેરિકાએ ઈરાન પર હુમલાની કાર્યવાહી રોકી છે. અમેરિકાએ રશિયન ઓઈલની ખરીદી ઉપર પણ રાહત આપવાની વાત કરી છે. હોર્મુઝનો રસ્તો બંધ થયા બાદ અમેરિકાએ પ્રતિબંધિત રશિયન ઓઈલની ખરીદી પર આપેલી છૂટને 30 દિવસ સુધી વધારી છે. માર્ચ 2026માં અમેરિકી છૂટની મર્યાદા 16 મેના રોજ ખતમ થઈ. યુદ્ધના કારણે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં સતત થઈ રહેલા વધારા બાદ સપ્લાય ચેનને ચાલુ રાખવા માટે રશિયન ઓઈલ પર લગાવવામાં આવેલા પ્રતિબંધમાં છૂટ આપવામાં આવી છે.
રશિયન ઓઈલ પર અમેરિકાની છૂટ
યુક્રેન યુદ્ધ શરૂ થયા બાદથી અમેરિકા અને યુરોપીય દેશોએ રશિયન ઓઈલ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. ઈરાન યુદ્ધ વચ્ચે વળી પાછી આ પ્રતિબંધ પર છૂટ અપાઈ જેથી કરીને ગ્લોબલ ઓઈલ સપ્લાય સંકટને દૂર કરી શકાય. ભારત માટે આ મોટી રાહતની વાત છે. કારણ કે ભારત રશિયા પાસેથી હાલ ખુબ ઓઈલ ખરીદે છે. મેરિકી છૂટની જાહેરાત પહેલા જ ભારતે એવી જાહેરાત કરી હતી કે તે રશિયન ઓઈલની ખરીદીને રોકશે નહીં. આવામાં અમેરિકા તરફથી આપવામાં આવેલી વધારાની રાહત ભારત માટે કઈક હદ સુધી ફાયદાકારક ગણવામાં આવી રહી છે.
ભારત માટે કેમ જરૂરી છે રશિયન ઓઈલ
પેટ્રોલિયમ અને પ્રાકૃતિક ગેસ મંત્રાલયમાં સંયુક્ત સચિવ સુજાતા શર્માએ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે રશિયાથી ઓઈલ ખરીદી પર અમેરિકાના પ્રતિબંધ અને તેની છૂટની અસર નહીં પડે. ભારત પોતાની ઉર્જા જરૂરિયાત પ્રમાણે ઓઈલ ખરીદતું રહેશે. હવે સમજીએ કે જે રશિયન ઓઈલના કારણે અમેરિકાએ ભારત પર 25 ટકાનો ટેરિફ લગાવ્યો હતો તે રશિયન ઓઈલ ભારત માટે કેમ આટલું જરૂરી છે?
1. વર્ષ 2022માં યુક્રેન સાથે રશિયાનું યુદ્ધ શરૂ થયા બાદ ભારતના ક્રૂડ ઓઈલની આયાતમાં રશિયન ઓઈલની ભાગીદારી 40 ટકા સુધી પહોંચી ગઈ છે. કેપલરના આંકડા મુજબ મે 2026માં ભારતે રોજનું 1.9 મિલિયન બેરલ ક્રૂડ ઓઈલ રશિયા પાસેથી ખરીદ્યું છે.
2. રશિયાથી ઓઈલ આયાત સરળ છે, ખર્ચ અને શિપિંગ ખર્ચ ઓછો છે. ભારતને પહેલા રશિયન ઓઈલ પર 5થી 10 ટકા પ્રતિ બેરલનું ડિસ્કાઉન્ટ મળતું હતું. જો કે ઈરાન યુદ્ધ શરૂ થયા બાદથી રશિયન ઓઈલની માંગ વધી અને તેના કારણે છૂટ પણ ખતમ થઈ ગઈ. રશિયા ભારતનું જૂનું અને વિશ્વસનીય ભાગીદાર છે.
3. ભારતની રિફાઈનરીઓ રશિયન ઓઈલના રિફાઈનિંગ મુજબ ડિઝાઈન કરાઈ છે. રશિયાનું ભારે અને ઉચ્ચ સલ્ફરવાળું ઓઈલ સરળતાથી અને ઓછા ખર્ચે પ્રોસેસ થઈ જાય છે જે ભારત માટે સસ્તું છે.
4. સૌથી મોટી વાત રશિયન ઓઈલ હોર્મુઝના રસ્તેથી નથી આવતું. જેના કારણે સપ્લાય ચેન તૂટવાનું જોખમ ખતમ થઈ જાય છે. રશિયાથી ક્રૂડ ઓઈલ બાલ્ટિક સાગર અને કાલા સાગરના રસ્તે બંદરોથી લોડ થઈને સુવેઝ નહેર અને લાલ સાગરના રસ્તે હિન્દ મહાસાગરમાંથી થઈને ભારત પહોંચે છે. આ રસ્તે રશિયન ઓઈલની ખેપ 25થી 30 દિવસમાં ભારત પહોંચી જાય છે.