હવે ભારતીયો માટે દુબઈ જવું વધુ સરળ બનશે, ભારત-સઉદી અરબ વચ્ચે થઈ આ મહત્વપૂર્ણ ડીલ

India Saudi Arabia Deal: ભારત અને સઉદી અરબ વચ્ચે એક મહત્વની ડીલ સાઈન થઈ છે, જેના હેઠળ સઉદી અરબ અને દુબઈ જવા માટે વિઝામાં છૂટછાટ મળશે. એટલે કે હવે દુબઈ જવું વધુ સરળ બનશે. ભારતીય રાજદૂત અને સઉદી અધિકારીઓ વચ્ચે આ સમજૂતી પર હસ્તાક્ષર થઈ ચૂક્યા છે અને ટૂંક સમયમાં જ તેનો અમલ કરવામાં આવશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 18, 2025, 10:29 AM IST

India Saudi Arabia Deal: ભારતીય પાસપોર્ટ ધારકો માટે આ એક સારા સમાચાર છે. ભારતીયો માટે દુબઈ અને સઉદી અરબની મુસાફરી હવે વધુ સુલભ બનશે. ભારતીય રાજદૂત સુહેલ એજાઝ ખાન અને સઉદી અરબના વિદેશ મંત્રાલયના પ્રોટોકોલ બાબતોના નાયબ મંત્રી અબ્દુલમજીદ બિન રાશિદ અલસ્મરીએ દ્વિપક્ષીય વિઝા મુક્તિ સમજૂતી પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. આ ડીલનો મુખ્ય હેતુ બંને દેશો વચ્ચે લોકોની અવરજવરને સરળ બનાવવાનો છે.

રિયાધમાં બંને અધિકારીઓ વચ્ચે યોજાઈ મુલાકાત
સઉદી અરબ સ્થિત ભારતીય દૂતાવાસે તેના સત્તાવાર 'X' (ટ્વિટર) હેન્ડલ પર પોસ્ટ કરીને જણાવ્યું છે કે, ભારત અને સઉદી અરબ પોતાની વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને મજબૂત કરવા ઈચ્છે છે. આ માટે ભારતીય રાજદૂત ડૉ. સુહેલ એજાઝ ખાન અને સૌદી વિદેશ મંત્રાલયના અધિકારી અબ્દુલમજીદ બિન રાશિદ અલસ્મરી રિયાધમાં મળ્યા હતા. આ બેઠકમાં રાજદ્વારી (Diplomatic), વિશેષ (Special) અને સત્તાવાર (Official) પાસપોર્ટ ધારકો માટે વિઝા મુક્તિ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.

સમજૂતીથી સત્તાવાર મુસાફરીઓ સરળ બનશે
સમજૂતીના તમામ નિયમો અને જોગવાઈઓને સમજ્યા બાદ બંને પક્ષોએ પરસ્પર સંમતિથી હસ્તાક્ષર કર્યા હતા. આ સમજૂતી લાગુ થતાની સાથે જ બંને દેશોના લોકો માટે સત્તાવાર મુસાફરી કરવી સરળ બનશે અને દ્વિપક્ષીય આદાન-પ્રદાનને વેગ મળશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ગત 5 ડિસેમ્બરે લોકસભા અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાએ જાહેરાત કરી હતી કે ભારતીય સંસદ 'ભારત-સૌદી અરબ સંસદીય મૈત્રી જૂથ'ની રચના કરશે. સંસદ ભવનમાં સાઉદી અરેબિયાના અધિકારીને મળ્યા બાદ આ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.

સંસદીય કૂટનીતિ મજબૂત સંબંધોનો સેતુ બનશે
લોકસભા અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાએ સૌદી અરબની શૂરા પરિષદની ભારત-સઉદી સંસદીય મૈત્રી સમિતિના અધ્યક્ષ મેજર જનરલ અબ્દુલ રહમાન બિન સનહત અલ-હરબીના નેતૃત્વમાં આવેલા ઉચ્ચ સ્તરીય પ્રતિનિધિમંડળ સાથે મુલાકાત કરી હતી. આ બેઠકમાં તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, સંસદીય કૂટનીતિ બંને દેશો વચ્ચે સેતુનું કામ કરશે, જે પરસ્પર સમજણ અને મજબૂત સંસ્થાગત સહયોગને શક્ય બનાવશે.
 

