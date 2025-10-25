Prev
ગ્રીન કાર્ડ ધારકો ચેતી જજો! વિદેશીઓ માટે અમેરિકાએ બદલ્યા 'એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ'ના નિયમો, આ કામ ફરજિયાત

Alert for Green card holders: નવી નીતિ હેઠળ અમેરિકામાં પ્રવેશ કરનાર અથવા દેશ છોડનાર દરેક બિન-નાગરિકનો ફોટો લેવામાં આવશે. જેમાં ગ્રીન કાર્ડ ધારકો, વિઝા પર આવેલા વિદેશીઓ, ગેરકાયદેસર પ્રવાસીઓ - બધાનો સમાવેશ થાય છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 25, 2025, 06:36 PM IST

દરેક વિદેશીની તસવીર ફરજિયાત
નવી નીતિ હેઠળ, અમેરિકામાં પ્રવેશ કરનાર અથવા દેશ છોડનાર દરેક બિન-નાગરિકનો ફોટો લેવામાં આવશે. જેમાં ગ્રીન કાર્ડ ધારકો, વિઝા પર આવેલા વિદેશીઓ, અને ગેરકાયદેસર રીતે હાજર પ્રવાસીઓ - બધાનો સમાવેશ થશે. સીબીપી (CBP)નું કહેવું છે કે આ પગલું નકલી મુસાફરી દસ્તાવેજો અને આતંકવાદી જોખમોનો સામનો કરવા માટે જરૂરી છે. એજન્સીના જણાવ્યા મુજબ, મુસાફરોની બાયોમેટ્રિક માહિતી (ફોટો અને ફિંગરપ્રિન્ટ) ને પ્રવેશ અને નિકાસ બંને સમયે મેળવવામાં આવશે, જેથી તે જાણી શકાય કે કોઈ વ્યક્તિ વિઝાની અવધિ કરતાં વધુ સમય રોકાયો નથી.

ટેકનોલોજીથી મજબૂત થશે સરહદી સુરક્ષા
સીબીપીએ કહ્યું કે હવે ચહેરો ઓળખવાની ટેકનોલોજી પહેલા કરતા વધુ સચોટ અને ઝડપી બની ગઈ છે, જેનાથી આ સિસ્ટમ અસરકારક રીતે લાગુ કરી શકાશે. આ ટેકનોલોજી દ્વારા એજન્સી મુસાફરોની ફોટો ગેલેરી તૈયાર કરશે, જેમાં પાસપોર્ટ, મુસાફરી દસ્તાવેજો અથવા સરહદ પર લેવાયેલા ફોટા શામેલ હશે. ઓળખની પુષ્ટિ કરવા માટે તેમને વાસ્તવિક સમયમાં લેવાયેલા નવા ફોટા સાથે મેળવવામાં આવશે.

નિયમો ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૫ થી લાગુ થશે
નવી વ્યવસ્થા ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૫ થી લાગુ થશે. ત્યાર બાદ, સરહદી અધિકારીઓ કોઈપણ વિદેશી નાગરિકની તસવીર દેશમાંથી બહાર નીકળતી વખતે લઈ શકશે અને જરૂર પડ્યે વધારાના બાયોમેટ્રિક ડેટા પણ એકઠા કરી શકશે. અત્યાર સુધી આ નિયમ ૧૪ વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો અને ૭૯ વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકો પર લાગુ થતો ન હતો, પરંતુ હવે આ છૂટ પ્રાપ્ત જૂથોને પણ સામેલ કરવામાં આવશે.

એરપોર્ટ્સ પર પહેલેથી જ તૈયારી ચાલી રહી છે
યુએસ ટ્રાન્સપોર્ટ સિક્યુરિટી એડમિનિસ્ટ્રેશન (TSA) પહેલાથી જ કેટલાક એરપોર્ટ્સ પર ફેસ રેકગ્નિશન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી રહ્યું છે. જ્યારે સીબીપી (CBP) પહેલાથી જ ફિંગરપ્રિન્ટ અને ફોટો લે છે, પરંતુ હવે આ પ્રક્રિયા દરેક વખતે દેશ છોડતી વખતે પણ ફરજિયાત રહેશે.

ગેરકાયદેસર રોકાણ અને નકલી ઓળખ પર અંકુશ
ટ્રમ્પ પ્રશાસનનું માનવું છે કે આ સિસ્ટમથી વિઝા અવધિ વટાવી જનાર વિદેશીઓ, ખોટી ઓળખનો ઉપયોગ કરનારા, અને ઇમિગ્રેશન નિયમોથી બચવાનો પ્રયાસ કરનારાઓની ઓળખ કરવી સરળ બનશે. સીબીપી (CBP) એ સ્વીકાર્યું કે સુરક્ષિત 'એક્ઝિટ લેન' વિનાના પોર્ટ્સ પર આ પ્રણાલી લાગુ કરવી પડકારજનક હશે, પરંતુ આધુનિક ટેકનોલોજીથી હવે તે શક્ય બન્યું છે. સીબીપી (CBP)નું અનુમાન છે કે આગામી ૩ થી ૫ વર્ષમાં આ સિસ્ટમ સમગ્ર દેશમાં સંપૂર્ણ રીતે લાગુ થઈ જશે. ૨૭ ઓક્ટોબરથી આ પ્રસ્તાવ પર જાહેર અભિપ્રાયની પ્રક્રિયા શરૂ થવાની અપેક્ષા છે.

