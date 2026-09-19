/Greenland Agreement: ટ્રંપ સામે ઝુક્યું ડેનમાર્ક, ગ્રીનલેંડ પર US સાથે કરી સમજૂતી, જાણો અમેરિકાને શું મળ્યું આ ડીલથી

Greenland Agreement: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ પુષ્ટિ કરી છે કે અમેરિકા અને ડેનમાર્ક વચ્ચે ગ્રીનલેન્ડ મામલે એક સ્થાયી સમજુતી થઈ છે. આ સમજૂતી પછી ગ્રીનલેન્ડની સુરક્ષા અને નિયંત્રણ અમેરિકાને મળી ગયા છે. ગ્રીનલેન્ડ પર સમજૂતી થયાની સાથે જ વોશિંગ્ટનને આર્કટિક દ્વિપ પર મહત્વપૂર્ણ સૈન્ય હાજરી વિકસિત કરવાની અનુમતિ મળી જાય છે સાથે જ અમેરિકા તેના પ્રતિદ્વંદીઓને ગ્રીનલેન્ડ પર સૈન્ય સ્થાપિત કરવાથી રોકી શકશે.
ટ્રમ્પ એ ટ્રુથ સોશલ પર પોસ્ટ કરીને લખ્યું છે કે અમેરિકા પર કોઈ ખર્ચ નહીં આવે. તેના નિર્દેશ પર ડેનમાર્ક અને ગ્રીનલેન્ડના પ્રતિનિધિઓએ સાથે મળીને આ કામ કર્યું છે. સમજૂતી અનુસાર અમેરિકા પાસે પૂરી ક્ષમતા હશે કે તે ગ્રીનલેન્ડ અને અમેરિકાની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે ગ્રીનલેન્ડમાં જે પણ જરૂરી હશે તે કરી શકે. સાથે જ ડ્રમ્પે એવું લખ્યું છે કે અમેરિકાની સ્પષ્ટ લેખિત મંજૂરી વિના અમેરિકાના દુશ્મન ગ્રીનલેન્ડમાં પોતાનું સૈન્ય બેઝ બનાવી નહીં શકે અને પોતાની તેના ત્યાં નહીં રાખી શકે.
ગ્રીનલેન્ડ પર થયેલી સમજૂતી અંગે ટ્રમ્પ એ આગળ કહ્યું કે આ સમજૂતી હંમેશા માટેની છે તેની કોઈ સમય મર્યાદા નથી. ડોનાલ્ડ ટ્રંપએ કહ્યું કે તેઓ તુરંત જ ગ્રીનલેન્ડ પર સૈન્ય બેઝ બનાવવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી દેશે. સાથે જ ગ્રીનલેન્ડ ના વિકાસ અને નિર્માણ કાર્યમાં પણ અમેરિકા કામ કરશે.
યુએસ અને ડેનમાર્ક વચ્ચે ગ્રીનલેન્ડ મામલે થયેલી સમજૂતી પછી નાટો ઉપરાંતના અન્ય દેશો ગ્રીનલેન્ડમાં સૈન્ય બેઝ સ્થાપિત નહીં કરી શકે તેમના માટે પ્રતિબંધ રહેશે. ગ્રીનલેન્ડ પર માત્ર અમેરિકા અને તેના સહયોગી દેશ રોકાણ કરી શકશે અને સૈન્ય બેઝ સ્થાપિત કરી શકશે.
ગ્રીનલેન્ડ મામલે અમેરિકા સાથે થયેલી સમજૂતીની પુષ્ટિ ડેનમાર્ક ના પ્રધાનમંત્રીએ પણ કરી છે. ડેનમાર્ક ના પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય તરફથી કરવામાં આવ્યું છે કે આ સમજૂતીથી ઉત્તર એટલાન્ટિક અને આર્કટિક ક્ષેત્રની સુરક્ષા વધારે મજબૂત થઈ જશે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે ડેનમાર્ક એક સ્વાયત ક્ષેત્ર છે. અહીંના લોકો પણ ડેનમાર્કને અલગ કરવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી ચૂક્યા છે. ગ્રીનલેન્ડ ખરીદવાના ટ્રમ્પના પ્રયાસોનો સ્થાનિક લોકોએ વિરોધ પણ કર્યો હતો. આ સમજૂતી પછી ગ્રીનલેન્ડ ની કોઈ સ્પષ્ટ પ્રતિક્રિયા સામે આવી નથી.