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Greenland Agreement: ટ્રંપ સામે ઝુક્યું ડેનમાર્ક, ગ્રીનલેંડ પર US સાથે કરી સમજૂતી, જાણો અમેરિકાને શું મળ્યું આ ડીલથી

Greenland Agreement: અમેરિકાના સૈન્ય દબાવ સામે ડેનમાર્કને ઝુંકવું પડ્યું છે. ગ્રીનલેન્ડ પર ડેનમાર્કે યુએસ સાથે સમજૂતી સાઈન કરી છે. આ વાતની પુષ્ટિ અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રંપ એ કરી છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 19, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 08:08 AM IST
Greenland Agreement: ટ્રંપ સામે ઝુક્યું ડેનમાર્ક, ગ્રીનલેંડ પર US સાથે કરી સમજૂતી, જાણો અમેરિકાને શું મળ્યું આ ડીલથી

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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ટ્રંપ સામે ઝુક્યું ડેનમાર્ક, ગ્રીનલેંડ પર US સાથે સમજૂતી, જાણો અમેરિકાને શું મળ્યું?
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