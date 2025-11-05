Zohran Mamdani: ગુજરાતી મુસ્લિમે વગાડ્યો ડંકો, ટ્રમ્પની ધમકીઓ છતાં ઝોહરાન મામદાની ન્યૂ યોર્કના મેયરની ચૂંટણી જીત્યા
Zohran Mamdani Wins New York Mayoral Election 2025: ગુજરાતી મુસ્લિમ પિતા મહેમૂદ મામદાની અને પંજાબી હિન્દુ માતા મીરા નાયરના પુત્ર ઝોહરાન મામદાનીએ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની અનેક ધમકીઓ છતાં ન્યૂ યોર્ક સિટી મેયર ચૂંટણી 2025 જીતી લીધી છે.
Trending Photos
ઝોહરાન મામદાનીની જીતની જાહેરાત: 4 નવેમ્બર 2025ના રોજ ન્યૂ યોર્ક સિટીની મેયર ચૂંટણીમાં ડેમોક્રેટિક પાર્ટીના ઉમેદવાર અને 34 વર્ષીય ડેમોક્રેટિક સોશિયલિસ્ટ ઝોહરાન મામદાનીને જીત મળી છે, જેમને CNN અને Decision Desk HQ જેવી સંસ્થાઓએ જાહેર કરી છે. તેઓ ન્યૂ યોર્કના પ્રથમ મુસ્લિમ અને પ્રથમ સાઉથ એશિયન મેયર બનશે, અને 100 વર્ષથી વધુ સમયમાં સૌથી યુવાન મેયર. આ જીતમાં રેકોર્ડ વોટર ટર્નઆઉટ (20 લાખથી વધુ વોટર્સ) જોવા મળ્યું
ચૂંટણીનું સામાન્ય રિપોર્ટ: આ ચૂંટણીમાં મામદાનીએ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઉમેદવાર અને પૂર્વ ગવર્નર એન્ડ્ર્યુ કુઓમો (31.8%) અને રિપબ્લિકન કર્ટિસ સ્લિવા (16.3%)ને હરાવ્યા, જેમાં તેમને 46.1% મત મળ્યા. ડેમોક્રેટ્સની 6:1 વોટર બેઝને કારણે આ ચૂંટણી પ્રગ્રેસિવ વિંગની જીત તરીકે જોવાઈ રહી છે, જેમાં યુવા અને લિબરલ વોટર્સની ભાગીદારી મહત્ત્વની રહી.
પ્રાઇમરી ચૂંટણી અને રેન્ક્ડ-ચોઇસ વોટિંગ: જૂન 2025માં ડેમોક્રેટિક પ્રાઇમરીમાં મામદાનીએ કુઓમોને 56% વિરુદ્ધ 44%થી હરાવ્યા, જેમાં રેન્ક્ડ-ચોઇસ વોટિંગ સિસ્ટમે તેમને લાભ આપ્યો. આ અણધારી જીતે રાષ્ટ્રીય ડેમોક્રેટ્સને હલાવી દીધા, અને કુઓમોને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ તરીકે ચલાવવા મજબૂર કર્યા, જ્યારે રિપબ્લિકન સ્લિવાએ ક્વોલિટી ઓફ લાઇફ ઇશ્યુઝ પર ફોકસ કર્યો
મુખ્ય વિવાદો અને વિરોધી અભિયાનો: મામદાનીના પ્રગ્રેસિવ વિઝન (ફ્રી બસ, રેન્ટ ફ્રીઝ, મિલિયનેઅર્સ પર વધારાના ટેક્સ)ને કારણે બિલિયનેઅર્સ અને બિઝનેસ ઇન્ટરેસ્ટ્સે વિરોધ કર્યો, જેમણે એન્ટી-મામદાની સુપર PACને $40 મિલિયનથી વધુ ફંડ આપ્યા. તેમના ગાઝા સપોર્ટ, ઇમિગ્રન્ટ રાઇટ્સ અને સેક્સ વર્ક ડીક્રિમિનલાઇઝેશનને 'એક્સ્ટ્રીમ' કહીને ટાર્ગેટ કરવામાં આવ્યું, જ્યારે કુઓમોના સેક્સ્યુઅલ હેરાસમેન્ટ અને COVID મિશેન્ડલિંગ વિવાદો પણ ચર્ચામાં રહ્યા.
રાષ્ટ્રીય અસર અને ટ્રમ્પના ધમકીઓ: પ્રેસિડન્ટ ટ્રમ્પે મામદાનીને 'કમ્યુનિસ્ટ' કહીને ફેડરલ ફંડિંગ કાપવાની ધમકી આપી અને કુઓમોને સપોર્ટ કર્યા, જેમણે વોટર ઇન્ટિમિડેશન (બોમ્બ થ્રેટ્સ)ના આરોપો વધાર્યા. આ જીત ડેમોક્રેટ્સના પ્રગ્રેસિવ વિંગને મજબૂત કરશે, પરંતુ મોડરેટ્સ (જેમ કે હેકીમ જેફ્રીસ) વચ્ચે વિભાજન વધારશે; એન્ડોર્સમેન્ટ્સમાં AOC અને બર્ની સેન્ડર્સ જેવા પ્રગ્રેસિવ્સનો સમર્થન મળ્યો.
મામદાનીનું કેમ્પેટન અને ભવિષ્યની યોજનાઓ: ક્વીન્સના એસેમ્બલીમેન તરીકે જાણીતા મામદાનીએ અફોર્ડેબિલિટી (ફ્રી ચાઇલ્ડકેર, યુનિવર્સલ હેલ્થકેર) પર ફોકસ કર્યો, જેમણે સોશિયલ મીડિયા અને યુવા વોટર્સને આકર્ષ્યા. જીત પછી તેઓ ICE વિરુદ્ધ ઇમિગ્રન્ટ્સ માટે લીગલ એઇડ અને ફેર-ફ્રી બસ પાઇલટને વિસ્તારવાની વાત કરી રહ્યા છે, જે રાષ્ટ્રીય ડેમોક્રેટ્સ માટે મોડલ બની શકે
ચૂંટણીના પરિણામોની અસર: આ જીતે ન્યૂ યોર્કને પ્રગ્રેસિવ નેતૃત્વ તરફ લઈ જશે, પરંતુ બિઝનેસ લોબી અને ટ્રમ્પ અડ્મિનિસ્ટ્રેશન સાથે તણાવ વધારશે. પોલ્સમાં 14 પોઇન્ટ્સની લીડ હોવા છતાં, વોટર ઇન્ટિમિડેશન અને PAC ફંડિંગ વિવાદોએ ચૂંટણીને તીવ્ર બનાવી; તે ડેમોક્રેટ્સમાં પ્રગ્રેસિવ વિ. મોડરેટ વિભાજનને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
ગુજરાતી મુસ્લિમ પિતાનું સંતાન
ઝોહરાન મામદાની મુંબઈમાં જન્મેલા અને યુગાન્ડામાં ઉછરેલા ગુજરાતી મુસ્લિમ પિતા મહેમૂદ મામદાની અને રાઉરકેલામાં જન્મેલા અને ભૂવનેશ્વરમાં ઉછરેલા પંજાબી હિન્દુ માતા મીરા નાયરનું સંતાન છે. તેઓ પ્રોફેસર છે અને કોલંબિયામાં ભણાવે છે. મામદાનીના માતા પિતા હાર્વડ યુનિવર્સિટીમાં ભણેલા છે. જ્યારે ઝોહરાન મામદાનીનો જન્મ 1991માં થયો હતો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે