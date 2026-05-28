/બ્રિટનમાં ગુજરાતી ડોક્ટરને મહિલા દર્દી સાથે ‘ઈલુ-ઈલુ’ ભારે પડ્યું! નાજુક સ્થિતિમાં પણ શારીરિક સંબંધો બાંધ્યા

Vadodara News: UKના કાર્ડિફમાં યુનિવર્સિટી હૉસ્પિટલ ઑફ વેલ્સના ન્યુરોસર્જ્યન ડૉ. ચિરાગ પટેલને મહિલા દરદી સાથે શારીરિક સંબંધ માણવા અને તેને વ્યસનકારક પેઇનકિલર્સ લખી આપવા બદલ મેડિકલ ટ્રિબ્યુનલ દ્વારા 8 મહિના માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે.
Vadodara News: તબીબી જગતને શર્મસાર કરતી એક ઘટના બ્રિટનમાંથી સામે આવી છે, જેમાં મૂળ ગુજરાતના અને વડોદરાની ખ્યાતનામ એમ. એસ. યુનિવર્સિટીના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી એવા એક ન્યુરોસર્જનને બ્રિટનની મેડિકલ ટ્રિબ્યુનલે આઠ મહિના માટે સસ્પેન્ડ કરી દીધા છે. આ સર્જન પર પોતાની જ એક મહિલા દર્દી સાથે અનૈતિક જાતીય સંબંધો બનાવવાનો ગંભીર આરોપ સાબિત થયો છે.
વડોદરાની MSU માંથી કર્યો હતો અભ્યાસ
મૂળ ગુજરાતી એવા ડો. ચિરાગ પટેલે વડોદરાની મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી (MSU) માંથી પોતાનો તબીબી અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો હતો. ત્યારબાદ તેઓ બ્રિટન ગયા હતા અને કાર્ડિફ, વેલ્સમાં નેશનલ હેલ્થ સર્વિસ (NHS) ની પ્રતિષ્ઠિત હોસ્પિટલમાં ન્યુરોસર્જન તરીકે ફરજ બજાવી રહ્યા હતા.
નાજુક પરિસ્થિતિનો ફાયદો ઉઠાવ્યાનો આરોપ
ટ્રિબ્યુનલની સુનાવણી દરમિયાન સામે આવ્યું કે ડો. પટેલે વર્ષ 2019 થી 2021 દરમિયાન આ મહિલા દર્દીની સારવાર કરી હતી. સારવાર દરમિયાન જ્યારે દર્દીની શારીરિક અને માનસિક સ્થિતિ અત્યંત નાજુક હતી, ત્યારે ડૉક્ટરે પોતાની મર્યાદાઓ ઓળંગીને તેની સાથે શારીરિક સંબંધો બાંધ્યા હતા. બ્રિટનની જનરલ મેડિકલ કાઉન્સિલ (GMC) સમક્ષ ડો. ચિરાગ પટેલે પોતાનો ગુનો સ્વીકાર્યો છે અને દર્દી સાથેના આ અયોગ્ય વ્યવહાર બદલ ઊંડો ખેદ વ્યક્ત કર્યો છે.
મેડિકલ રેકોર્ડ વગર પ્રતિબંધિત દવાઓ આપી
ડો. પટેલ પર માત્ર અનૈતિક સંબંધોનો જ નહીં, પરંતુ મેડિકલ પ્રોટોકોલના ભંગનો પણ ગંભીર આરોપ છે. રિપોર્ટ અનુસાર મે, 2022 થી જાન્યુઆરી, 2023ની વચ્ચે તેમણે દર્દીને કેટલીક કન્ટ્રોલ્ડ દવાઓ આપી હતી. આટલી હેવી દવાઓ આપવા છતાં તેમણે ઓફિશિયલ મેડિકલ રેકોર્ડમાં તેનો કોઈ જ ઉલ્લેખ કર્યો નહોતો.
સંબંધો બગડતા મામલો પોલીસ અને બોર્ડ સુધી પહોંચ્યો
ફેબ્રુઆરી 2023 સુધીમાં ડૉક્ટર અને મહિલા દર્દી વચ્ચેના સંબંધો વણસ્યા હતા અને તેમની વચ્ચે ભારે ખટરાગ ઊભો થયો હતો. આખરે મામલો એટલો બિચક્યો કે મહિલા દર્દીએ આ અંગે પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. જોકે, પોલીસે આ મામલે કોઈ કડક કાર્યવાહી ન કરતાં મહિલાએ કાર્ડિફ અને વેલ યુનિવર્સિટી હેલ્થ બોર્ડના મેડિકલ ડાયરેક્ટરને આ તમામ ગંભીર આરોપોની લેખિત જાણ કરી હતી.
તબીબી વ્યવસાયની ગરિમાને ઠેસ પહોંચાડવા અને દર્દીની લાચારીનો ફાયદો ઉઠાવવા બદલ મેડિકલ ટ્રિબ્યુનલે કડક વલણ અપનાવીને ડો. ચિરાગ પટેલને 8 મહિના માટે સસ્પેન્ડ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.