/મૂળ ગુજરાતી પરિવારમાં જન્મેલા હિમેશ પટેલે હોલીવુડ ગજાવ્યું, The Odyssey સ્ટાર વિશે જાણો

ક્રિસ્ટોફર નોલનની હાલમાં જ રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ ધ ઓડિસી(The Odyssey)એ આખી દુનિયામાં ધૂમ મચાવી છે. 17 જુલાઈના રોજ થિયેટરમાં દસ્તક દેવાની સાથે જ આ ફિલ્મે પહેલા જ દિવસે બોક્સ ઓફિસ પર 20.76 કરોડની ગ્રોસ કમાણી કરી. ફિલ્મમાં મેટ ડેમન, ટોમ હોલેન્ડ, જેન્ડાયા અને રોબર્ટ પેન્ટિસન જેવા મોટા કલાકારોનો જમાવડો છે. પરંતુ આ બધા વચ્ચે પણ જે અભિનેતાએ સૌથી વધુ ધ્યાન ખેંચ્યું તે છે બ્રિટિશ-ઈન્ડિયન સ્ટાર હિમેશ પટેલ.
આ ફિલ્મમાં હિમેશ પટેલ હોમરના મહાકાવ્યમાં ઓડિસિયસના બીજા સૌથી મોટા કમાન્ડર યુરિલોચસની ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે. તેમને આ ફિલ્મમાં સારો એવો સ્ક્રીન ટાઈમ મળ્યો અને પોતાને સાબિત પણ કર્યા. આ ઉભરતા હોલિવૂડ સ્ટાર વિશે ખાસ જાણો.
કોણ છે હિમેશ પટેલ?
હિમેશ પટેલનો જન્મ 13 ઓક્ટોબર 1990ના રોજ ઈંગ્લેન્ડના કેમ્બ્રિજશાયરમાં થયો હતો. તેમનો આખો પરિવાર મૂળ ગુજરાતી છે. માતા પિતા ગુજરાતી હિન્દુ પરિવારમાંથી આવે છે. માતાનો જન્મ ઝામ્બિયામાં થયો હતો અને પિતાનો જન્મ કેન્યામાં થયો હતો. આથી ઘરમાં હિમેશ ગુજરાતી બોલતા બોલતા મોટા થયા. અભ્યાસની સાથે સાથે પેરેન્ટ્સની અખબારની દુકાનમાં પણ મદદ કરતા હતા. આ કામ તેમણે લાંબા સમય સુધી કર્યું. જ્યારે તેમને પહેલો મોટો રોલ મળ્યો ત્યારે પણ આ કામ તેઓ કરતા હતા. ત્યારે તેમણે મશહૂર ટીવી શો EastEnders માટે ઓડિશન આપ્યું હતું. મેકર્સને તેમનામાં આશા જોવા મળી અને આ રીતે તેમની એક્ટિંગ કરિયર શરૂ થઈ. ખાસ વાત એ છે કે ત્યારે તેમની ઉંમર ફક્ત 16 વર્ષ હતી.
2007માં બીબીસીના એક શોથી પોતાની અભિનયની કારકિર્દી શરૂ કરનારા હિમેશ પટેલ આજે ઓસ્કર વિનિંગ ડાયરેક્ટર્સ અને દુનિયાના મોટા મોટા સ્ટાર્સ સાથે સ્ક્રીન શેર કરે છે. નોલનની આ ફિલ્મમાં પણ તેઓ એક મહત્વપૂર્ણ અને પડકારભર્યા પાત્રમાં જોવા મળ્યા છે. તેમની આ વિનમ્ર સફર આજે તેમને હોલીવુડના શિખર સુધી લઈ ગઈ છે.
યસ્ટરડેથી મોટો ધમાકો
મોટા પડદા પર હિમેશે ડૈની બોયલની 2019ની મ્યુઝિકલ કોમેડી યસ્ટરડેથી ધમાકેદાર શરૂઆત કરી હતી. ફિલ્મમાં તેમણે એક સંઘર્ષ કરરતા મ્યુઝિશિયનનું પાત્ર નિભાવ્યું હતું, જે અચાનક એવી દુનિયામાં જાગે છે જ્યાં ધ બીટલ્સનું મ્યુઝિક ફક્ત તેને યાદ રહે છે. આ ફિલ્મે તેમને રાતો રાત હોલીવુડની ચર્ચામાં લાવી દીધા.
નોલન સાથે ખાસ તાલમેળ
ક્રિસ્ટોફર નોલન સાથે હિમેશની આ સફર 2020ની ફિલ્મ ટેનેટથી શરૂ થઈ હતી. જેમાં તેમણે માહિરનું પાત્ર ભજવ્યું હતું. આ પ્રોજેક્ટ તેમની કરિયરનો ટર્નિંગ પોઈન્ટ સાબિત થયો. ધ ઓડિસી નોલન સાથે તેનો બીજો મોટો પ્રોજેક્ટ છે. જે એ સાબિત કરે છે કે નોલેનને હિમેશની પ્રતિભા પર કેટલો ભરોસો છે.
યાદગાર ફિલ્મોની યાદી
હિમેશ પટેલની સફળતાની કહાની અહીંથી જ કઈ અટકતી નથી. તેમણે ડોન્ટ લુક અપ(Don't Look Up), નેટફ્લિક્સની એનોલા હોમ્સ (Enola Holmes)માં ડો. જોન વોટ્સન અને HBO ની ધ ફ્રેન્ચાઈઝ (The Franchise) જેવી ફિલ્મોમાં પોતાના અભિનયના અજવાળા પાથર્યા છે. આ ઉપરાંત સ્ટેશન ઈલેવન અને ધ વંડરફૂલ સ્ટોરી ઓફ હેનરી શુગર જેવા પ્રોજેક્ટસે તેમને એક બહુમુખી અભિનેતાની ઓળખ આપી છે.