/વ્હાઈટ હાઉસ પરીસરમાં અનેક રાઉન્ડ ફાયરિંગ, ઘટના સમયે વ્હાઈટ હાઉસમાં હતા રાષ્ટ્રપતિ ટ્રંપ

Gunfire Near the White House: વ્હાઈટ હાઉસ નજીક ફાયરિંગની ઘટના બની છે. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ વ્હાઈટ હાઉસમાં હાજર હતા તે સમયે બહાર ધડાધડ ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું.
Gunfire Near the White House: અમેરિકાની રાજધાની વોશિંગ્ટનમાં વ્હાઇટ હાઉસ નજીક ફાયરિંગની ઘટના બની હતી. આ ઘટના પછી અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિના આધિકારીક આવાસ વ્હાઇટ હાઉસની સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધારી દેવામાં આવી છે. રાષ્ટ્રપતિની સુરક્ષા સંભાળતી સિક્રેટ સર્વિસ એજન્સીએ પુષ્ટિ કરી હતી કે ફાયરિંગની ઘટના 17 સ્ટ્રીટ નોર્થ વેસ્ટ નજીક બની હતી. આ જગ્યા વ્હાઇટ હાઉસ ની એકદમ બહાર છે. ફાયરિંગની ઘટના બની તે સમયે વ્હાઇટ હાઉસ ની અંદર રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ હાજર હતા.
ફાયરિંગની ઘટના અંગે જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર એક શંકાસ્પદ વ્યક્તિ વ્હાઇટ હાઉસની નજીક આવેલા સુરક્ષા ચેકપોસ્ટ પર પહોંચ્યો અને ત્યાં તેના અધિકારીઓ પર ફાયરિંગ કરી દીધું. ફાયરિંગની ઘટનાની જવાબી કાર્યવાહીમાં સિક્રેટ સર્વિસ એજન્ટ એ પણ ગોળીબારી કરી અને જેમાં શંકાસ્પદ વ્યક્તિ ઘાયલ થયો હોવાનું સામે આવ્યું છે.
ફાયરિંગની ઘટના પછી વ્હાઇટ હાઉસ ને તુરંત જ લોકડાઉન કરી દેવામાં આવ્યું હતું. સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધારીને વ્હાઇટ હાઉસ પર કાઉન્ટર સ્નાઈપર્સને તેના જ કરી દેવામાં આવ્યા હતા અને સ્ટાફને પણ વ્હાઇટ હાઉસમાં શિફ્ટ કરી દેવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટના પછી અધિકારીઓ એ વાતની પુષ્ટિ કરી છે કે ફાયરિંગની ઘટનામાં રાષ્ટ્રપતિ કે તેમના પરિવારના લોકો સુરક્ષિત છે તેમને કોઈ જ પ્રકારનું નુકસાન થયું નથી..
મહત્વપૂર્ણ છે કે આ ઘટના એવા સમયે સામે આવી જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ વ્હાઇટ હાઉસમાં અંદર ઓવલ ઓફિસમાં મિડલ ઈસ્ટના મહત્વના નેતાઓ સાથે ઈરાનની સમસ્યાનું સમાધાન કરવા માટે ફોન પર ચર્ચા કરી રહ્યા હતા. આ ઘટનામાં હુમલા પર કોણ હતો અને તેણે ફાયરિંગ શા માટે કર્યું તે વાતની પુષ્ટિ થઈ નથી ઘટનાની તપાસ સીક્રેટ સર્વિસ અને એફબીઆઇ સંયુક્ત રીતે કરી રહી છે.