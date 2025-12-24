H-1B વિઝામાં મોટું ઉથલપાથલ! હવે લોટરી નહીં, આ સિસ્ટમ નક્કી કરશે કોને મળશે અમેરિકાના વર્ક વિઝા

Prev
H-1B Visa: અમેરિકામાં કામ કરવાનું સપનું જોતા લાખો વિદેશી પ્રોફેશનલ્સ માટે H-1B વિઝા સિસ્ટમમાં એક ઐતિહાસિક બદલાવ થવા જઈ રહ્યો છે. દાયકાઓથી ચાલી રહેલ રેન્ડમ લોટરી સિસ્ટમનો બંધ કરીને હવે અમેરિકાની સરકારે એક નવી સિસ્ટમ લાગુ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.

Dec 24, 2025, 09:06 AM IST

H-1B Visa: અમેરિકામાં કામ કરવાનું સપનું જોતા લાખો વિદેશી પ્રોફેશનલ્સ માટે H-1B વિઝા સિસ્ટમમાં એક ઐતિહાસિક બદલાવ થવા જઈ રહ્યો છે. દાયકાઓથી ચાલી રહેલ રેન્ડમ લોટરી સિસ્ટમનો બંધ કરીને હવે અમેરિકા એક વેજ-વેટેડ સિસ્ટમ લાગુ કરવા જઈ રહ્યું છે. જેમાં વધુ પગાર અને ઉચ્ચ સ્કિલ ધરાવતા ઉમેદવારોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે. યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હોમલેન્ડ સિક્યુરિટી (DHS)એ સ્પષ્ટતા કરી છે કે, હવે કિસ્મત નહીં, પણ ક્ષમતા અને પગાર નક્કી કરશે કે કોને H-1B વર્ક વિઝા મળશે.

આ બદલાવ ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રની નીતિઓનો એક ભાગ છે, જેનો હેતુ અમેરિકન જોબ માર્કેટને ઓછા પગારવાળા વિદેશી કામદારોથી બચાવવાનું જણાવવામાં આવી રહ્યું છે. યુએસ સિટીઝનશિપ એન્ડ ઇમિગ્રેશન સર્વિસીસ (USCIS)ના પ્રવક્તા મેથ્યુ ટ્રેગેસર અનુસાર, વર્તમાન લોટરી સિસ્ટમનો ઘણા નોકરીદાતાઓ દ્વારા દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો. તેમણે આરોપ લગાવ્યો છે કે, કેટલીક કંપનીઓ અમેરિકન કર્મચારીઓને ઓછા પગારવાળા વિદેશી વર્કર્સ લાવવા માટે H-1Bનો ઉપયોગ કરી રહી છે.

નવી સિસ્ટમમાં શું બદલાવ આવશે?
હવે H-1B વિઝા માટે એક વેટેડ સિલેક્શન પ્રોસેસ લાગુ થશે, જેનાથી વધારે પગારવાળી અને ઉચ્ચ સ્કિલ જોબને વધુ તકો મળશે. આનો અર્થ એ થયો કે, સિનિયર લેવલ, સ્પેશલાઇઝ્ડ અને ઉચ્ચ પગારવાળા પ્રોફેશનલ્સને વિઝા મળવાની સંભાવના વધુ હશે, જ્યારે એન્ટ્રી-લેવલના અથવા ઓછા પગારવાળી નોકરીઓ માટે સ્પર્ધા વધુ મુશ્કેલ બની શકે છે. આ નવો નિયમ 27 ફેબ્રુઆરી 2026થી લાગુ થશે અને આગામી H-1B કેપ રજિસ્ટ્રેશન સીઝનને અસર કરશે.

100,000 ડોલર ફી અને ગોલ્ડ કાર્ડની અસર
અગાઉ ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે H-1B વિઝા માટે વાર્ષિક 100,000 ડોલરની એક્સ્ટ્રા ફીની જાહેરાત કરી હતી, જેને લઈ કાનૂની પડકારોનો પણ સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ ઉપરાંત 10 લાખ ડોલરની ગોલ્ડ કાર્ડ વિઝા સ્કીમ રજૂ કરવામાં આવી છે, જે અમીર રોકાણકારોને અમેરિકાની નાગરિકતાનો માર્ગ પ્રદાન કરે છે. સરકારનું કહેવું છે કે, આ બધા પગલાંનો હેતુ મેરિટ-આધારિત ઇમિગ્રેશનને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે.

કોને થશે ફાયદો અને કોને થશે નુકસાન?
સમર્થકો કહેવું છે કે, H-1B પ્રોગ્રામ હેલ્થ કેર, શિક્ષણ અને ટેકનોલોજી જેવા સેક્ટરમાં ટેલેન્ટના અભાવને પૂર્ણ કરે છે અને અમેરિકાની ઈનોવેશન કેપેસિટીને વધારે છે. જ્યારે ટીકાકારો દાવો કરે છે કે, વિઝા ઘણીવાર જુનિયર રોલ્સ માટે ઉપયોગ થાય છે, જેનાથી અમેરિકાના કર્મચારીઓની નોકરીઓ અને પગા પર દબાણ પડશે.

