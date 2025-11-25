સાવધાન! કોરોના પછી દુનિયામાં વધુ એક નવા જીવલેણ વાયરસની એન્ટ્રી! કેટલા અલગ છે આ રોગના લક્ષણો?
H5N5 Virus Updates: અમેરિકામાં H5N5 બર્ડ ફ્લૂથી પ્રથમ મૃત્યુ નોંધાયું છે. H5N5 ને બર્ડ ફ્લૂનો નવો વેરિઅન્ટ માનવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં, તે કેવી રીતે ફેલાય છે અને તેના લક્ષણો શું છે તે વિશે જાણવું જરૂરી છે.
H5N5 Virus Symptoms: કોરોના પછી દુનિયામાં એક નવો વાયરસ આવ્યો છે. આ વાયરસનું નામ H5N5 છે, જે બર્ડ ફ્લૂનો એક નવો વેરિઅન્ટ છે. રાજ્યના સ્વાસ્થ્ય વિભાગે આ અંગે માહિતી આપી છે અને જણાવ્યું છે કે અમેરિકાના વોશિંગ્ટનમાં આ વાયરસના કારણે એક વૃદ્ધનું મૃત્યુ થયું છે. જોકે, બર્ડ ફ્લૂ વાયરસના ઘણા સ્ટ્રેન સમય-સમય પર સમગ્ર વિશ્વમાં જોવા મળ્યા છે. પરંતુ, મોટો સવાલ એ છે કે શું H5N5 વાયરસ કોરોના વાયરસ કરતાં પણ વધુ ઘાતક છે? તેના પ્રારંભિક લક્ષણો શું છે? ચાલો આ લેખમાં વિગતવાર જાણીએ.
H5N5 શું છે?
H5N5 એક પ્રકારનો વાયરસ છે જે સામાન્ય રીતે જંગલી પક્ષીઓમાં જોવા મળે છે. પરંતુ તે ઝડપથી ફેલાતો વાયરસ નથી, જો કોઈ વ્યક્તિ સંક્રમિત પક્ષીની નજીક જાય તો તે સંક્રમિત થઈ શકે છે. તેથી, સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે. જોકે, રાહતની વાત એ છે કે સ્વાસ્થ્ય વિભાગે જણાવ્યું છે કે હજુ પણ સામાન્ય જનતામાં બર્ડ ફ્લૂનું જોખમ બહુ ઓછું છે.
આ વાયરસ કોરોનાથી કેટલો અલગ છે?
કોરોના વાયરસ મનુષ્યોમાં સરળતાથી ફેલાઈ શકે તેવો વાયરસ છે, પરંતુ H5N5 એકબીજાના સંપર્કમાં આવવાથી ફેલાતો નથી. તેના સંક્રમણના કેસ બહુ ઓછા નોંધાયા છે, જેના કારણે સામાન્ય જનતામાં જોખમ બહુ ઓછું છે. તેમ છતાં, જે લોકો પોલ્ટ્રી ફાર્મમાં અથવા પક્ષીઓની નજીક કામ કરે છે, તેમને માસ્ક, મોજાં અને સ્વચ્છતાનું ધ્યાન રાખવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
H5N5 ના પ્રારંભિક લક્ષણો
- અચાનક તીવ્ર તાવ
- ખાંસી
- ગળામાં દુખાવો
- શ્વાસ લેવામાં તકલીફ
- માથાનો દુખાવો
- માસપેશીઓમાં દુખાવો
કેવી રીતે રહેવું સુરક્ષિત?
અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, આ વાયરસ મુખ્યત્વે પક્ષીઓમાં જોવા મળ્યો હતો. મનુષ્યોમાં તે પહેલીવાર જોવા મળ્યો છે. નિષ્ણાતો હાલમાં H5N5 પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે, પરંતુ તેમણે સાવચેતી રાખવાનું કહ્યું છે. તમે નીચે આપેલા ટીપ્સ દ્વારા પોતાને સુરક્ષિત રાખી શકો છો.
- કોઈપણ બીમાર પક્ષીને હાથ ન લગાવો અને જો લગાવો તો હાથને સારી રીતે સાફ કરો.
- જો તમારું કામ પોલ્ટ્રી સાથે જોડાયેલું હોય તો માસ્ક પહેરો અને મોજાં પહેરીને કામ કરો.
- જો ક્યાંક ફ્લૂ ફેલાઈ રહ્યો હોય તો સંપૂર્ણ સાવધાનીથી બહાર જાઓ અને તમારી તબિયતનું ધ્યાન રાખો.
- ચિકનને સારી રીતે ધોઈને પકાવો અને જૂનું રાખેલું ચિકન ખરીદવાનું ટાળો.
