/પાકિસ્તાનની ધરતી પર ફરી એકવાર આતંકના સૂર, હાફિઝ સઈદના પુત્રએ ભારત વિરુદ્ધ ઓક્યું ઝેર

Pakistan : પાકિસ્તાનની ધરતી પર ફરી એકવાર આતંકના સૂર ગુંજવા લાગ્યા છે. મુંબઈ હુમલાના માસ્ટરમાઇન્ડ હાફિઝ સઈદના પુત્ર તલ્હા સઈદે ભારત વિરુદ્ધ ઝેર ઓક્યું છે. દિલ્હી જીતવાની અને જેહાદની ધમકી આપનારા આ આતંકવાદીઓ કદાચ એ ભૂલી ગયા છે કે 7 મેના રોજ ભારતે તેમની સાથે શું કર્યું હતું.
ભારતીય સેનાએ ઓપરેશન સિંદૂર હેઠળ પાકિસ્તાન અને PoKમાં ઘૂસીને એવો પ્રહાર કર્યો હતો કે આ આતંકવાદીઓની આત્મા પણ કાંપી ઉઠી હતી. લશ્કર અને જૈશના જે ઠેકાણાઓને પાકિસ્તાની સેના પોતાની છાતી સરસું ચાંપીને રાખતી હતી, તેમને ગણતરીની મિનિટોમાં નેસ્તનાબૂદ કરી દેવામાં આવ્યા હતા.
આતંકવાદીઓ ફરીથી પોતાના પાંખો ફફડાવવા લાગ્યા
આ મોટા પ્રહારમાં માત્ર ડઝનબંધ ખૂંખાર આતંકવાદીઓ જ માર્યા ગયા નહોતા, પરંતુ આતંકના આ આકાઓ અને તેમના પરિવારજનોને પણ મોતને ઘાટ ઉતારવામાં આવ્યા હતા. હાફિઝ સઈદ અને તેના નજીકના લોકોએ પોતાની આંખો સામે એ તબાહી જોઈ હતી, ત્યાર બાદ સરહદ પાર માતમ છવાઈ ગયો હતો.
પરંતુ કહેવાય છે ને કે આતંકવાદીઓની ફિતરત ક્યારેય બદલાતી નથી. થોડો સમય જ પસાર થયો અને આ આતંકવાદીઓ ફરીથી પોતાના પાંખો ફફડાવવા લાગ્યા છે. હાફિઝ સઈદને જેલમાં હોવાનો ઢોંગ કરતું પાકિસ્તાન હવે પોતાના નવા મોહરાઓને મેદાનમાં ઉતારી રહ્યું છે. હાફિઝનો પુત્ર તલ્હા સઈદ હવે ખુલ્લેઆમ પાકિસ્તાનના પંજાબ અને શેખુપુરામાં રેલીઓ કરી રહ્યો છે.
પાકિસ્તાની સેના અને આતંકવાદી સંગઠનો એક જ સિક્કાની બે બાજુ છે
ક્યારેક દિલ્હીમાં મુસ્લિમ શાસનનો રાગ આલાપવો, તો ક્યારેક જેહાદની વાતો કરવી. આ સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવે છે કે પાકિસ્તાની સેના અને આ આતંકવાદી સંગઠનો એક જ સિક્કાની બે બાજુ છે, જે ભારત વિરુદ્ધ ફરી કોઈ મોટુ ષડયંત્ર રચવાની ફિરાકમાં છે. તલ્હા સઈદ અને પાકિસ્તાનની સરકાર ભલે ગમે તેટલા કાવાદાવા અપનાવે, પરંતુ તેમણે એ સારી રીતે સમજી લેવું જોઈએ કે આ જૂનું ભારત નથી. આ નવું ભારત છે, જે ઘરમાં ઘૂસીને હિસાબ લેવાનું જાણે છે.
લશ્કર-એ-તૈયબા હોય કે જૈશ ભારત વિરુદ્ધ ષડયંત્ર રચનારા દરેક નાપાક ચહેરાને તેના અંજામ સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યા છે. તલ્હાએ પોતાની રેલીઓમાં પાકિસ્તાની આર્મી ચીફ અસીમ મુનીરની ભરપૂર પ્રશંસા કરી છે. તેનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે પાકિસ્તાની સેના અને આ આતંકવાદી સંગઠનો એક જ સિક્કાની બે બાજુ છે.
ફરી ભારત તરફ ફરી આંખ ઉઠાવી તો પરિણામ ભોગવવું પડશે
ઈતિહાસ સાક્ષી છે કે જ્યારે ભારતની ધીરજ ખૂટી જાય છે, ત્યારે આતંકના આકાઓ પાસે બિલમાં સંતાઈ જવા સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો બચતો નથી. જો આ આતંકવાદીઓ પોતાની હરકતોથી બાજ નહીં આવે અથવા ભારત તરફ ફરી આંખ ઉઠાવવાની હિંમત કરશે, તો આ વખતે તેમનો અંજામ 7 મે કરતાં પણ વધુ ભયાનક હશે.
પાકિસ્તાનની ધરતી પર ઉછરતા દરેક આતંકવાદીને એ ખબર હોવી જોઈએ કે ભારતીય સેનાના ભાથામાં રહેલા તીર ભલે હાલ શાંત છે, પરંતુ ખતમ થયા નથી. આંખ ઉઠાવી તો તેને માટીમાં ભેળવી દેવાનું ભારત સારી રીતે જાણે છે.