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પાકિસ્તાનની ધરતી પર ફરી એકવાર આતંકના સૂર, હાફિઝ સઈદના પુત્રએ ભારત વિરુદ્ધ ઓક્યું ઝેર

Pakistan : પાકિસ્તાનની ધરતી પરથી ફરી એકવાર આતંકનું ઝેર ઓકવામાં આવ્યુ છે. મુંબઈ હુમલાના માસ્ટરમાઈન્ડ હાફિઝ સઈદના પુત્ર તલ્હા સઈદે પાકિસ્તાનના પંજાબમાં રેલી યોજીને ભારત વિરૂદ્ધ ખુલ્લી ધમકી આપી છે. તલ્હાએ માત્ર દિલ્લી પર કબજાની અને જેહાદની વાતો જ કરી નથી, પરંતુ પાકિસ્તાનના આર્મી ચીફની પણ ભરપૂર પ્રશંસા કરી છે. તલ્હાનું આ નાપાક નિવેદન સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવે છે કે, પાકિસ્તાની સેના અને આતંકવાદી સંગઠનો એક એક થાળીમાં જમી રહ્યા છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 07, 2026, 09:54 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 09:54 PM IST
પાકિસ્તાનની ધરતી પર ફરી એકવાર આતંકના સૂર, હાફિઝ સઈદના પુત્રએ ભારત વિરુદ્ધ ઓક્યું ઝેર

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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